El velódromo Vicente Alejo Chancay será sede de la Asamblea Regional de los testigos de Jehová 2025 Los Testigos de Jehová invitan a sus congregaciones y al público en general a asistir a su principal evento para la región de Cuyo, que tendrá lugar por primera vez en el complejo deportivo de alto rendimiento ubicado en Pocito. Durará tres jornadas consecutivas con el lema “Adoración Pura”.

Desde el 10 al 12 de octubre, los Testigos de Jehová tendrán su Asamblea Regional 2025, es un evento anual que reunirá a miles de personas por primera vez en el Velódromo Alejo Vicente Chancay de Pocito.

Este evento anual, con entrada libre y gratuita, tiene un programa especialmente preparado, compuesto por discursos bíblicos, entrevistas, representaciones dramáticas y videos con mensajes prácticos para la vida cotidiana, todos basados en principios bíblicos.

Para esta ocasión, se ha organizado un despliegue audiovisual en colaboración con voluntarios locales, con el objetivo de brindar una experiencia cómoda y significativa a los asistentes, tanto a miembros de la comunidad como público en general.

El leitmotiv de este año tiene como nombre “Adoración pura”, un tema que sigue despertando interés entre personas que reflexionan sobre la sinceridad en la fe y la espiritualidad.

En 2024, cerca de 13 millones de personas asistieron a más de 6.000 convenciones de tres días realizadas en distintas partes del mundo.

En el caso de San Juan, se espera la asistencia de cerca de 4.000 personas, provenientes de diferentes puntos de la provincia y algunas localidades de La Rioja, lo cual impulsará la economía local al atraer a tantos visitantes.

Dentro de la programación, se abordarán distintos tópicos como por ejemplo, “¿Qué es la adoración pura?”, “¿Quién es realmente el gobernante del mundo?” y “¿Sabe en qué se basan sus creencias?”

El sábado se celebrará el bautismo, un momento destacado del segundo día.

También se proyectarán los episodios 2 y 3 de la serie “Las buenas noticias según Jesús”. Esta serie audiovisual compuesta por 18 episodios ofrece una visión integral de la vida y el Ministerio de Jesucristo, que está basada en los relatos de los evangelios.

“Nos alegra muchísimo poder llevar a cabo una nueva edición de este programa en San Juan, en colaboración con las autoridades locales y por primera vez en estas instalaciones tan cómodas y modernas”, comentó Joel Urso, portavoz de los testigos de Jehová para esta asamblea regional. “Será una buena oportunidad para brindar claridad a muchas personas que buscan una esperanza. Podrán reflexionar sobre cómo afrontar mejor los desafíos de la vida diaria y encontrar un poco más de estabilidad y ánimo. Disfrutar de otra entrega de las buenas noticias según Jesús sin duda será inspirador”, dijo el representante religioso.

De acuerdo a lo informado por Urso, en Argentina hay 76 convenciones en 30 sedes, incluyendo a San Juan como una de ellas.

“Hasta el año pasado estas asambleas la hacíamos en el Estadio Aldo Cantoni, pero gracias a la colaboración de las autoridades locales del Gobierno de San Juan, pudimos acceder al Velódromo Chancay. Son instalaciones de primer nivel y muy cómodo, por la cantidad de visitantes que tendremos este fin de semana, calculamos que habrá un impacto positivo en la economía local”, comentó.

“Nos encantaría que la mayor cantidad de personas, puedan venir y conocer nuestro material espiritual, además en la asamblea se vive un ambiente ameno, sano y familiar. Será un momento especial y muy cálido que de verdad se disfruta mucho. En la provincia contamos con una comunidad de 3.000 Testigos de Jehová, organizados en distintas congregaciones y nos reunimos en diferentes salones del Reino, los lugares para adorar a Jesús”, detalló el portavoz. Las jornadas inician a las 9:30 de la mañana hasta las 16:30 hs. Para más información visitar la web oficial aquí.