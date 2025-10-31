Fiesta de la Tradición 2025: Conocé a las 11 candidatas a Paisana Nacional Las jóvenes jachalleras buscarán quedarse con el título mayor de la elección que tendrá lugar en la Plaza principal del departamento, el 8 de noviembre.

La Municipalidad de Jáchal dio a conocer las imágenes oficiales de las 11 jóvenes aspirantes a Paisana Nacional de la Tradición 2025-2026, que se elegirá el 8 de noviembre, durante la primera jornada da 64ta. edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, que se llevará a cabo nuevamente en la Plaza departamental José de San Martín.

“Cada una de ellas lleva en su historia y en su presencia los valores, costumbres y raíces que distinguen a la mujer jachallera, reflejando el legado de una tradición que sigue viva en cada generación”, comunicaron.

De esta manera, quedó habilitado el voto virtual para que todos los vecinos puedan apoyar a su candidata favorita, ingresando a la página oficial de Facebook de la Municipalidad de Jáchal y dejando su “Me gusta” en la publicación correspondiente.

Cabe destacar que a diferencia del año pasado, la candidata que obtenga la mayor cantidad de interacciones sumará 2 votos adicionales, y la segunda más votada recibirá 1 voto adicional al momento de la elección de la nueva Paisana Nacional de la Tradición.

Conocé a las candidatas:

Representa a: Club Deportivo “Andacollo”

MIRA TAMBIÉN El Parque Ischigualasto tiene desde este sábado nuevos precios de entradas