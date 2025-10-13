[FOTOS Y VIDEOS] Así se vivió el mega simulacro de sismo en una de las escuelas más populosas de San Juan La iniciativa del gobierno provincial de capacitar a docentes y alumnos para conseguir evacuaciones seguras en caso de emergencias, tuvo hoy su primera prueba.

Se desarrolló esta mañana en simultáneo en todas las escuelas de las provincia, un simulacro de evacuación escolar por sismo. Es parte del programa “Escuelas preparadas”, que lleva adelante el Ministerio de Educación y Protección Civil.

En el Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera, el simulacro se desarrolló en total orden y según lo previsto para esta escuela, que tiene dos niveles y 1300 alumnos en total.

Aquí, se eligieron por curso tres alumnos que cumplirían el rol de “brigadistas” que fueron capacitados para poder seguir el protocolo, donde se consignaron para este caso que los cursos ubicados en la primera planta y tienen que evacuar por escaleras, tienen prioridad para circular.

Identificados con un brazalete, guiaron a sus compañeros hasta el punto de encuentro en el patio.

El simulacro continuará el resto del día en los siguientes turnos:

12:00 horas para el interturno.

16:00 horas para el turno tarde.

19:00 horas para el turno vespertino.

21:00 horas para el turno nocturno.

This browser does not support the video element.

MIRA TAMBIÉN Sanjuaninos quedaron varados en la cordillera tras una falla mecánica en un colectivo de tour

This browser does not support the video element.

This browser does not support the video element.

Qué pasos tienen que seguir una vez iniciado el simulacro:

Luego de la señal acordada:

Adopción de la posición de seguridad.

Evacuación ordenada hacia la zona segura. Y aclararon que, en las instituciones donde el punto de encuentro está fuera del edificio, el recorrido se detendrá en la puerta principal, sin salir.

Control de asistencia.

Revisión edilicia.

Regreso a las aulas.

Pautas que cada directivo debe tener en cuenta para este simulacro y luego en un caso real:

Designar coordinadores que deben estar disponibles exclusivamente para supervisar y evaluar el simulacro.

La señal de inicio se activará puntualmente a la hora establecida.

Cada docente deberá indicar: “Atención, está temblando. Adopten la posición de seguridad.”

Mantener la posición de seguridad durante 60 segundos.

Esperar la orden de evacuación general emitida por el Coordinador del Establecimiento.

Cortar los suministros de luz, gas y agua durante el procedimiento.

Reunirse en la zona segura, donde el Coordinador del Establecimiento realizará el control de asistencia de los alumnos, del personal docente y del personal de maestranza.

Posteriormente, el equipo de conducción y el personal de maestranza realizarán la inspección ocular del establecimiento.

Una vez verificada la seguridad del edificio, el Coordinador del Establecimiento dará la orden del retorno a las aulas.