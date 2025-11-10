Fuerte expectativa en La Serena: esperan una avalancha de sanjuaninos el próximo verano Autoridades y empresarios turísticos chilenos proyectan un verano histórico en la Región de Coquimbo ante el inminente arribo de miles de visitantes por el Paso de Agua Negra.

La Región de Coquimbo, a unos 500 kilómetros de San Juan, se prepara con entusiasmo para una nueva temporada estival que promete superar los registros históricos de turistas argentinos del verano pasado. La atención está puesta, una vez más, en los visitantes sanjuaninos, que constituyen el grueso del flujo que cruza el Paso Internacional de Agua Negra cada año para disfrutar del sol, las playas y la hospitalidad del norte chileno.

Vale recordar que días atrás la ministra de Gobierno, Laura Palma, señaló que “no hay fecha definida” para la reapertura del paso fronterizo, aunque anticipó que “seguramente a fines de noviembre estará abierto”, lo que mantendría la misma programación que en 2024, cuando el corredor comenzó a operar el 22 de noviembre.

La reapertura del camino será fundamental para los empresarios turísticos chilenos que esperan una temporada aún mejor que la anterior. En aquel momento, más de 113.000 turistas argentinos en 29.000 vehículos cruzaron hacia Chile por Agua Negra, impulsando la ocupación hotelera a niveles sobresalientes.

Para este verano 2025–2026, el sector privado de Chile mantiene un optimismo cauteloso. Laura Cerda, presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, sostuvo que el destino “se ha consolidado como uno de los preferidos del país” y que la preparación de la temporada “involucra un trabajo conjunto entre municipios, gobierno regional y gremios turísticos”.

“La Región de Coquimbo es hoy un referente por su gastronomía, su oferta enoturística, sus playas y sus cielos despejados. Estamos fortaleciendo la infraestructura y la seguridad para recibir una ola de visitantes que cada año crece más”, aseguró Cerda.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, coincidió en que la comuna vive un momento clave. “Queremos que Coquimbo sea reconocido como el tesoro del norte de Chile. Apostamos por diversificar la experiencia turística, potenciando nuestro legado pirata como marca e identidad local”, afirmó.

El edil destacó que se han reforzado los servicios, la seguridad y las actividades culturales para recibir a turistas nacionales e internacionales. “Trabajamos para entregar una experiencia de calidad, que genere desarrollo económico y bienestar para nuestros vecinos”, agregó.

Agua Negra: clave para extender la temporada

Desde el sector privado, María Antonieta Zúñiga, representante de Barrio del Mar, subrayó que una apertura temprana del paso Agua Negra “será determinante para extender la temporada”, ya que muchos argentinos aprovechan diciembre para realizar compras y escapadas previas a las fiestas.

Zúñiga valoró también la coordinación público-privada que ha consolidado el destino: “El trabajo con Sernatur, la CRDP, el Gobierno Regional y los municipios ha sido permanente. Gracias a esa sinergia hoy Coquimbo y La Serena tienen presencia internacional sostenida”.

Con información de Diario El Día.