La escuela para proyectarse al futuro de los medios Cómo son las técnicas, las estrategias y las lógicas de un formato que viene predominando en nuevas generaciones que buscan oportunidades laborales en la economía del conocimiento. Las inquietudes e intereses para profesionalizarse, crear propuestas y mejorar las existentes.

El “streaming” es mucho más que una tecnología o un formato que trasciende a los medios de comunicación tradicionales. Se lo puede ver como una práctica cultural donde intervienen las lógicas de la televisión, la radio y además, está articulado y sincronizado con la dinámica de las redes sociales digitales. Básicamente, el “streaming” es una modalidad que está transformando la comunicación, en la forma en que se accede, se produce, se distribuye y se consumen contenidos audiovisuales.

En un tiempo de convergencias que las nuevas tecnologías orientan y abonan nuevos escenarios, la formación para la generación de contenidos en este tipo de formatos resulta fundamental más que nunca. Una buena parte de las franjas jóvenes (en el ámbito de influencers, streamers y gamers o creadores) y profesionales de la comunicación y el periodismo tradicional, están empezando a comprender y buscar cómo aprovechar al máximo sus potencialidades como herramienta.

En este marco, se constituyó la Academia de Streaming, un espacio de capacitación gratuita que está desarrollando sus primeros pasos gracias a una articulación entre la Municipalidad de Rawson y Fundación Telecom Argentina.

La sala de usos múltiples de la Biblioteca Popular Sur es el lugar donde se viene implementando el primer ciclo de encuentros que consta de cuatro clases presenciales a cargo de diferentes referentes de canales conocidos de stream locales y nacionales, comunicadores y técnicos. La primera fue brindada por Daniel Tejada, de Pelado Stream a unos 45 estudiantes seleccionados luego de una primera convocatoria en línea.

Diseño de marca, creación, desarrollo de transmisiones en vivo para plataformas YouTube, Twitch TV e Instagram, marketing digital y posicionamiento en línea, son algunos de los temas abordados en la academia.

El propósito general, es brindar conocimientos con el fin incubar proyectos, potenciar comercios, emprendimientos e instituciones y abrirse camino en el mercado laboral que hoy gira en torno a la economía del conocimiento. Una de las ventajas que conlleva realizar los aprendizajes en este ciclo, es que no requiere arancel pago y cuenta con certificación oficial.

En contacto con DIARIO DE CUYO, Cinthia Luca, coordinadora del Centro de Vinculación Universitaria, dependiente de la Municipalidad de Rawson, explicó los fundamentos que sustentan esta iniciativa y qué alcances puede tener en la generación de propuestas en manos de más y nuevos actores a la altura de los desafíos actuales.

“Esta academia surge de la necesidad e interés demandante en la población, no solo en jóvenes también en adultos y adultos mayores. Lógicamente, los intereses y enfoques son diversos, pero interiorizarse en estas nuevas herramientas es una inquietud compartida por muchos. Sea para generar una fuente de dinero, como para potenciar producciones existentes, empresas o emprendimientos, hobbies o solo entretenimiento. Muchos de los streamers que hoy conocemos, emergen en la escena de manera autodidacta y entendemos que estas herramientas tienen que estar abiertas a toda la población que le interese empezar a trabajar de manera profesional”, expresó la gestora.

Entre las herramientas que se aprovechan en estas clases son por ejemplo uso de programas como Canvas, CapCut, bases teóricas de diseño gráfico y también, visitas a canales de streaming existentes. Por otro lado, hay instancias sobre manejo de oratoria y actuación en cámara y aprovechamiento de recursos basados en inteligencia artificial.

Cuando finalice el ciclo, el objetivo es realizar una pieza de difusión en condiciones para la transmisión propia y una propuesta concreta para gestionar un canal de contenidos o crear un programa propio.

“La respuesta que obtuvimos fue bastante positiva. De hecho, logramos superar el cupo de interesados y llegamos a unos 45 alumnos y están entusiasmados en saber cómo abrir un canal, diseñar la imagen, como diagramar una programación o considerar estrategias de horarios clave para transmitir por Instagram. Si esta experiencia nos da buenos resultados, tendremos en cuenta dar continuidad con un nuevo ciclo y abriremos otra convocatoria dentro de poco”, dijo la coordinadora.

Las próximas clases tendrán lugar el 9 de septiembre con la periodista Irina Sternik quien hablará sobre “Marca personal y gestión en redes sociales”, el 19 con Augusto Salvatto en “Innovación e Inteligencia Artificial” y el 24, la cuarta clases con Facundo Merenda “Creación de Contenido y Streaming”.

