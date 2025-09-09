Se acerca la cuarta edición del Concurso Nacional de Vinos Guarda 14, con proyección a Cuyo El encuentro será el próximo 16 de octubre y hay tiempo hasta el 26 de septiembre para enviar muestras para participar del certamen, tanto de vinos como de otras bebidas espirituosas.

Por cuarto año consecutivo se realizará en Mendoza el Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14 organizado por Diario Los Andes al que ahora se suma Diario de Cuyo. Esta unión permitirá dar más fuerza regional a este certamen reconocido como el más prestigioso de Argentina. Esta reputación obedece a que cumple con todas las normas dispuestas por la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), y cuenta con intervención de escribano público para garantizar su transparencia. Además el jurado está compuesto por referentes de la industria que suman rigor técnico a la evaluación a ciegas, bajo la dirección técnica de la Ingeniera Agrónoma Cristina Pandolfi, una referente indiscutida del sector.

El encuentro será el próximo 16 de octubre en el Hotel Diplomatic de la capital mendocina y el cierre de las inscripciones será el viernes 26 de septiembre, lo que significa que aún hay tiempo de estar presente y demostrar la fortaleza tanto en calidad de vinos como de bebidas espirituosas.

‘El concurso fue creciendo de una manera extraordinaria, tanto en cantidad de muestras como en cantidad de provincias participantes y eso nos da una impresión de lo que es la vitivinicultura en todo el país. Llegan vinos de Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, Chubut, entre otras y esperamos que este año haya una gran representatividad de muestras‘, explica Pandolfi desde Mendoza donde se preparan para esta nueva edición.

Uno de los puntos fuertes de este concurso es el estricto cumplimiento de las normas de la OIV, y el anonimato de las muestras desde que ingresan y se les coloca un número de acuerdo al orden de llegada hasta la incorporación de los códigos correspondientes con los que son recibidos por los jurados para su análisis sensorial. Incluso todas las botellas están totalmente tapadas con material plástico negro para que ni siquiera su forma pueda dar algún indicio de su procedencia.

‘El jurado esta integrado por los mejores exponentes de los ingenieros agrónomos, enólogos, sommeliers y periodistas especializados del país, y eso las empresas que participan y la gente lo valora’, agrega la ingeniera

La presencia de los vinos sanjuaninos no ha pasado desapercibida en las primeras ediciones donde no solo han participado sino que han sido premiados varios exponentes locales. Seguramente esta nueva sinergia que empieza en esta edición de trabajo conjunto entre ambas provincias logrará aumentar el caudal de participantes locales.

Otro detalle de importancia ( y seriedad), es que sólo el 30 por ciento de las muestras pueden recibir medallas Gran Oro, Oro o Plata, según su puntaje. El mejor producto de cada categoría obtiene un trofeo especial, mientras que quienes superen el umbral de calidad sin entrar en el porcentaje premiado reciben un certificado que ayuda a su presencia en el mercado.

‘Una vez terminado el trabajo del jurado, los puntajes de las muestran se ordenan de mayor a menor según la categoría del vino, y se aplica la norma de la OIV que dice que sólo se dará Medalla al 30 por ciento de las muestras participantes porque eso le da un valor a cada Medalla entregada‘, explica la directora técnica del concurso quien indica, además, que la bodega que lo solicita recibe las apreciaciones que hizo el jurado de su vino.

Convocatoria

La competencia convoca a bodegas y destilerías de todo el país a presentar sus productos para ser evaluados con los más altos estándares de calidad. Para inscribirse sólo debe ingresar a

https://concursonacionaldevinos.losandes.com.ar/.

Datos para quienes quieran sumarse al certamen

Fecha de concurso: 16 de octubre.

Lugar: Hotel Diplomatic.

Cierre de inscripciones: viernes 26 de septiembre

Importante: Por cada muestra inscripta se deberán enviar un mínimo de 6 (seis) botellas de 0,75 litros. En el caso de ser botellas tipo magnum de 1,5 litros, serán 3 (tres) botellas. Para las bebidas espirituosas, el mínimo será de 3 (tres) botellas de 0,5 litros. Las muestras deben ser presentadas debidamente etiquetadas de acuerdo a su presentación en el mercado.

La documentación de cada muestra (como por ejemplo análisis del INV o de laboratorio) deberá incluirse dentro del mismo embalaje de las botellas y deberá ser enviado a DIARIO LOS ANDES HNOS CALLE S.A. Dirección: San Martín 1049, Ciudad de Mendoza. CP 5500, de 9 a 19 horas. Con el correspondiente número de inscripción asignado al finalizar el registro para su correcta identificación. Con fecha límite hasta el 30 de septiembre de 2025.

El panel evaluador

El panel responsable de la edición 2025 reúne a especialistas en análisis sensorial, enología, destilación y comunicación de distintas regiones del país. Entre los confirmados se encuentran Bárbara Jiménez Herrero (Casa David / Facultad de Ciencias Agrarias), Andrea Ferreyra (La Celia), Ana Paula Bartolucci (Chandon), Sofía Maglione (sommelier, Capital Federal), José Morales (Huentala Wine) y Rodolfo Griguol (Cooperativa La Riojana, La Rioja).

MIRA TAMBIÉN El domingo vuelve la feria El Paseito y recibe donaciones para una fundación que lucha contra el hambre

También formarán parte Fernando Losilla (Bodega Las Perdices), Roberto de la Mota (Presidente de la DOC Luján de Cuyo), Sergio Case (Bodega Trapiche), Walter Bressia (Bressia y BdA), Daniel Ekkert (Xumek, San Juan y Mendoza), Alejandro Vigil (Vigil), Cristian Williams (Destilería Andina), Pepe Galante (Bodega Salentein), Juan Roby (Bodega Lagarde), Lorena Mulet (Bodega Cruzat) y Valeria Antolín (Piattelli Vineyards).

Además partiparán grandes referentes de la comunicación y la sommelerie como Fabricio Portelli (periodista, Capital Federal) y Marisol de la Fuente (comunicadora y sommelier, Capital Federal). Completan la nómina de destacados degustadores Victoria Prandina (enóloga), Carlos Catania (ingeniero agrónomo y profesor) y Mónica Rodríguez (maestra destiladora, Casa Tapaus).