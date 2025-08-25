Lanzaron una nueva diplomatura sobre usos medicinales del cannabis en la UNSJ Tener una especialización es un requisito desde el año pasado para poder recetar tratamientos.

Por segunda vez, desde la UNSJ lanzaron una especialización para profesionales en usos del cannabis medicinal. Esta vez tendrá grado de diplomatura y está orientado a personal de salud, especialistas en derecho, trabajo social, odontología clínica, cultivo técnico y público en general. Tener estudios sobre esto es clave desde que, en agosto de 2024, Nación modificó las exigencias y sumó que cualquier persona que quiera recetar o trabajar con cannabis medicina debe contar con un título.

La modificación que ocurrió hace un año aplica para los profesionales que hacían recetas para que alguien esté incluido en el Reprocann. Este último es un registro nacional que habilita a ciudadanos a usar derivados del cannabis medicinal e incluso en algunos casos cultivarlo. El 20 de agosto de 2024 incluyeron que para que un médico u otro actor pudiera recetar su uso tenía que contar con un posgrado o diplomatura en los usos.

En su momento, la UNSJ lanzó una especialización a través de la Facultad de Ciencias Sociales. Este año volvieron a hacerlo, con la Diplomatura de Actualización en Usos del Cannabis Medicinal. La misma está a cargo de Este Mónica Mansur y Paula Elena Gallego, quienes están en el gabinete que se especializa en usos medicinales.

Para la nueva diplomatura armaron 10 módulos, en los que darán a conocer los fundamentos científicos del cannabis medicinal detrás de su uso terapéutico. También trabajarán sobre las leyes y regulaciones vinculadas a este cultivo, tanto a nivel nacional como internacional.

El apartado normativo será central, ya que durante el último año hubo varias modificaciones desde el gobierno de Javier Milei sobre cuáles son los usos y también frente a la posibilidad de cultivar estas especies.

Según dijeron desde la organización, “los estudiantes también adquirirán habilidades prácticas para comprender y evaluar las aplicaciones médicas del cannabis en el tratamiento del dolor y las enfermedades crónicas”. Para esto, habrá participación de profesionales de Buenos Aires que están vinculados a los usos terapéuticos.

La diplomatura tiene una matrícula de 50.000 pesos y el costo tal del curso, si se hace en un solo pago es de 350.000 pesos. Pero este valor es para quienes se inscriban hasta el próximo 31 de agosto. Quienes quieran hacer dos cuotas, estas serán de 200.000 y esta inscripción será entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre. Para más información dejaron disponible el mail posgradocannabis@gmail.com y el número de teléfono 264 4415946.