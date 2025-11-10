Los conmovedores mensajes de los padres de Lucía Rubiño el día en que cumpliría 19 años Los padres de la joven fallecida en un siniestro vial en 2023 compartieron emotivos mensajes en redes sociales al cumplirse el día en que Lucía habría celebrado sus 19 años.

Este lunes, las redes sociales se llenaron de emoción y dolor por los mensajes que publicaron los padres de Lucía Rubiño, la joven sanjuanina que perdió la vida en un trágico siniestro vial en 2023 y cuyo caso sigue conmoviendo a toda la provincia.

Su papá, Jorge Rubiño, compartió tres fotos junto a su hija y escribió un mensaje cargado de amor y bronca: “19 años cumplirías hoy hija. No podrá ser culpa de dos mugres. Mansur y Echegaray” (sic).

Por su parte, su mamá, Belén Montilla, eligió una expresión más íntima para recordar a su hija. En su estado publicó: “Lo que siento no cabe ni en un estado, ni en mil páginas. Hoy cumplirías 19 años 🤍”.

El mensaje de Belén Montilla.

Ambos mensajes despertaron una ola de muestras de apoyo y cariño hacia la familia, en una fecha que reaviva el dolor por la partida de Lucía y el pedido constante de justicia.

Lucía Rubiño falleció alrededor de las 3,20 del 15 de octubre de 2023. Causó su muerte Nahim Manzur (por entonces de 17 años) que conducía un Renault Sandero y la aprisionó contra una pared, luego de esquivar la camioneta guiada por Juan Pablo Echegaray (una Toyota Hilux) en sentido por la calle Zonda, en el interior del barrio Profesional, en Rivadavia.