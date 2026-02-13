Modernización en Vallecito: 20 intervenciones cambian la Difunta Correa El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía ejecuta un ambicioso proyecto que busca modernizar el predio, ordenar los espacios y fortalecer la actividad turística y la devoción popular.

El Gobierno provincial avanza con la ejecución de un Master Plan integral en el Paraje Difunta Correa, una intervención estratégica que apunta a renovar la infraestructura, mejorar los servicios y optimizar la experiencia de los miles de peregrinos y visitantes que llegan cada año al santuario.

Actualmente, el plan se desarrolla a través de 20 frentes de obra en distintas etapas de ejecución, lo que configura una transformación progresiva del predio ubicado en Vallecito.

Mejora de sanitarios y accesibilidad

Entre los principales trabajos se destacan cuatro intervenciones en el sistema de sanitarios. Las obras incluyen refacción y ampliación de núcleos existentes, construcción de nuevos espacios, incorporación de baños adaptados para personas con discapacidad, rampas de acceso y piletas exteriores con pérgolas de sombra.

Además, se ejecuta la renovación de pisos, techos, artefactos e instalaciones generales, con el objetivo de mejorar la capacidad, el confort y el funcionamiento integral del sistema sanitario.

Reordenamiento del sector gastronómico

El Master Plan contempla también cuatro frentes en el sector gastronómico. Allí se realizan tareas de remodelación y reorganización de galerías, con estructuras metálicas reforzadas, nuevos cielorrasos y pisos estampados.

En paralelo, se incorporan luminarias modernas, cartelería, veredas y cordones, lo que mejora la circulación peatonal y la seguridad del área. El proyecto incluye módulos semicubiertos, nuevas pérgolas para ampliar las zonas de sombra, mejoras en accesos y fachadas y la refuncionalización de espacios comerciales.

Asadores, conectividad y nuevos servicios

Otro frente relevante es la refacción y remodelación del sector asadores, donde se reorganizan parrilleros, mesas y bancos, se restauran estructuras existentes y se instalan nuevos equipamientos. El plan suma sectores semicubiertos, galerías, nuevas circulaciones peatonales y un puente peatonal que mejora la conectividad interna del predio.

En materia de señalización y servicios al visitante, se ejecutan los tótems Nº 1 y Nº 2, que funcionarán como puntos de referencia e información para ordenar el espacio y facilitar la orientación.

También avanza la construcción de la Unidad Rural, con trabajos de movimiento de suelo, fundaciones y estructuras, fortaleciendo la presencia de servicios esenciales en la zona.

Espacios comunitarios y obras sociales

El proyecto incluye la construcción de un nuevo escenario destinado a actividades culturales, religiosas y comunitarias, con trabajos estructurales en plateas y armado de estructuras.

A su vez, se ejecuta la ampliación y remodelación de la Escuela Paraguay, con tareas de acondicionamiento general, pintura y mejoras edilicias, integrándola al nuevo esquema de ordenamiento del paraje.

En el plano sanitario, se construye el CAPS Vallecitos, con trabajos estructurales y de cerramiento orientados a fortalecer la atención primaria de la salud en un sector de alta concurrencia.

Ordenamiento del ingreso y mejoras complementarias

Otro de los frentes en ejecución es la construcción del sector estacionamiento, con movimiento de suelo, canteros y pasarelas peatonales que buscan ordenar el ingreso vehicular y mejorar la seguridad y accesibilidad.

El Master Plan suma además la construcción de bancos y mesas, nuevas veredas, obras de iluminación general y tareas de pintura en sectores deteriorados, lo que permite recuperar superficies y poner en valor espacios de uso cotidiano.

Con estos 20 frentes activos, el proyecto avanza de manera integral en el Paraje Difunta Correa, combinando infraestructura, servicios y ordenamiento territorial para consolidar un espacio más accesible, organizado y preparado para recibir a miles de fieles, sin perder su identidad espiritual y cultural.