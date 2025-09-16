Omega, Pijama Party y Palo Santto, entre las bandas que tocarán en la Fiesta de la Primavera Se dieron a conocer los artistas que estarán la FestiJoven 2025. Además, habrá colectivos gratuitos.

Este domingo 21 de septiembre, el sector oeste del Parque de Mayo -en las cercanías del Monumento al Deporte- concentrarán todas las actividades del FestiJoven 2025, tal como lo había anunciado este medio, la celebración organizada por dependencias de varios ministerios para conmemorar el Día de la Juventud y de los Estudiantes. Se espera una verdadera fiesta multitudinaria que, por recaer en día no laboral, convocará a miles de familias.

Está previsto que una serie de juegos y actividades recreativas, como volley playa, fútbol tennis, basquet, tiro de penales en parejas e inclusive una kermese urbana con su propia propuesta de skate park, bikers y rollers, demostración de parkour y otros ritmos urbanos (freestyle, break dance, hip hop, ska, k-pop) comiencen a disfrutarse a partir de las 15 horas.

Luego, alrededor de las 16:30 horas, se lanzará el despliegue de las bandas locales, una verdadera oportunidad para demostrar el talento de los artistas sanjuaninos de todos los géneros. Es que si bien el cierre estará a cargo de los grupos más reconocidos de la provincia también subirán al escenario otros para quienes será su debut ante el público. En la oportunidad actuarán Omega, Pijama Party, Palo Santto, La Costa, Anita Pau, DJ Leo Franovich, Mi combo RKT, De la lora, Aby Only, La nueva banda, entre otros.

La conducción del evento estará a cargo de los comunicadores Vicky Vedia y Luis Linares.

Como parte de la propuesta, habrá sorteos y competencias además de la presencia de diferentes streamings e iniciativas mediáticas locales que transmitirán en vivo todo lo que vaya ocurriendo en el lugar. Además, se repartirán bolsas ecológicas para la separación de residuos plásticos, desechos orgánicos, papeles y habrá promotoras y puestos de Salud y de Defensa Civil, aparte de espacios de hidratación.

Grupos Scouts de Santa Lucía estarán presentes con su programa “Conocete” de Salud Mental; y la Cruz Roja con talleres de RCP, además habrá una feria de emprendedores sociales.

Para llegar, durante toda la jornada habrá colectivos gratuitos a través del boleto escolar de todas las líneas que tengan sus paradas en la zona del Parque de Mayo. El beneficio será exclusivo para los estudiantes.

Habrá 6 puntos de ingreso al Parque: en Avenida Libertador y Las Heras; sobre calle Las Heras (frente al Centro Cultural Conte Grand); por calles 25 de mayo y Maradona; en Urquiza y 25 de Mayo; en Urquiza y San Luis y sobre Avenida Libertador por el lateral del club Lawn Tennis. La intención -salvo medidas extremas y ocasionales- es no cortar la circulación vehicular a lo largo de la jornada. Si se ha determinado que en ningún caso se afectará la Avenida Libertador como acceso vehicular.

Se ha previsto la presencia de dispositivos de seguridad, custodiando el predio y sus alrededores, además de al menos 6 ambulancias para emergencias médicas. Más de 250 efectivos de la Policía de San Juan trabajarán ese domingo. También se ha planteado que ni bien finalice el evento, personal de la Municipalidad de la Capital, se aboque a la limpieza y el ordenamiento de este espacio.

Se podrá ingresar al parque con bebidas no alcohólicas, mates e infusiones, comidas. Habrá en las cercanías diferentes food trucks con diversidad de comidas para la venta.

En la organización del FestiJoven 2025, los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; de Turismo, Cultura y Deporte; de Gobierno; de Salud; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la de Seguridad y Orden Público; la Dirección de Juventudes y la municipalidad de la Capital.