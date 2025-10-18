Si participaste de la caminata contra el cáncer de mama, buscate Si fuieste uno de las más de 9.000 personas que participaron de la XIII Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama, entrá a la galería de fotos y buscate.

Mariela, Miriam, Carina, Mariela y Claudia son amigas y compañeras de trabajo en Farmacia Rawson y nuevamente participaron de la caminata.

Antonella y Lucía son amigas y nutricionistas que participan en diferentes propuestas deportivas.

Carolina y sus compañeras de zumba, de Villa Elisa, quisieron participar todas juntas de la caminata.

Marcela Fernández, de Capital, participó junto a toda su familia en la caminata.

Patricia, de Capital, participó de la propuesta con su hija, su sobrina y las más chicas de la familia.

Isabel llegó desde Angaco a participar de la caminata junto a familiares, amigos y la mascota.

Alina Castillo, de Santa Lucía, caminó contra el cáncer junto a su hija y a su nieta.