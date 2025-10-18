Mariela, Miriam, Carina, Mariela y Claudia son amigas y compañeras de trabajo en Farmacia Rawson y nuevamente participaron de la caminata.
Antonella y Lucía son amigas y nutricionistas que participan en diferentes propuestas deportivas.
Carolina y sus compañeras de zumba, de Villa Elisa, quisieron participar todas juntas de la caminata.
Marcela Fernández, de Capital, participó junto a toda su familia en la caminata.
Patricia, de Capital, participó de la propuesta con su hija, su sobrina y las más chicas de la familia.
Isabel llegó desde Angaco a participar de la caminata junto a familiares, amigos y la mascota.
Alina Castillo, de Santa Lucía, caminó contra el cáncer junto a su hija y a su nieta.