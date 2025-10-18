1-2-728x485
Las enfermeras de Consultorios Externos del Hospital Marcial Quiroga no quisieron perderse la caminata.

Mariela, Miriam, Carina, Mariela y Claudia son amigas y compañeras de trabajo en Farmacia Rawson y nuevamente participaron de la caminata.

Antonella y Lucía son amigas y nutricionistas que participan en diferentes propuestas deportivas.

Carolina y sus compañeras de zumba, de Villa Elisa, quisieron participar todas juntas de la caminata.

Marcela Fernández, de Capital, participó junto a toda su familia en la caminata.

Patricia, de Capital, participó de la propuesta con su hija, su sobrina y las más chicas de la familia.

Isabel llegó desde Angaco a participar de la caminata junto a familiares, amigos y la mascota.

Alina Castillo, de Santa Lucía, caminó contra el cáncer junto a su hija y a su nieta.

