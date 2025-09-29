Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó el cronograma de desinsectación y desratización. Además del operativo que se montará para el despeje de luminarias y corte de ramas bajas.
Programa de desinsectación y desratización
- En el turno mañana, las tareas se realizarán de la siguiente manera:
Lunes 29: cuadrante Av. 9 de Julio, Av. España, Pedro Echagüe, Santiago del Estero y calles internas.
Martes 30: cuadrante Av. 9 de Julio, Santiago del Estero, Pedro Echagüe, Catamarca y calles internas.
Miércoles 1: cuadrante Av. 9 de Julio, Catamarca, Pedro Echagüe, Entre Ríos y calles internas.
Jueves 2: cuadrante calle 9 de Julio, Entre Ríos, Pedro Echagüe, General Acha y calles internas.
Viernes 3: cuadrante calle 9 de Julio, General Acha, Pedro Echagüe, Av. Rioja y calles internas.
- En el turno tarde, se desarrollarán las siguientes acciones:
Lunes 29: cuadrante calle 9 de Julio, Av. Rioja, Pedro Echagüe, Aberastain y calles internas.
Martes 30: cuadrante Av. 9 de Julio, Santiago del Estero, Pedro Echagüe, Catamarca y calles internas.
Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3: atención de pedidos particulares ingresados a través del sistema municipal de reclamos.
Operativo de despeje de luminarias y corte de ramas en Capital
- Lunes 29/9
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
- Martes 30/9
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
- Miércoles 1/10
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
- Jueves 2/10
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
- Viernes 3/10
De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.
De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.
- Sábado 4/10
De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.
- Domingo 5/10
De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.