Todo lo que tenés que saber del cronograma de desinsectación, desratización y despeje de luminarias en Capital Durante esta semana, habrá operarios trabajando en diferentes zonas del departamento.

Por Redacción Diario de Cuyo

Escuchar la noticia Escuchar la noticia

Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó el cronograma de desinsectación y desratización. Además del operativo que se montará para el despeje de luminarias y corte de ramas bajas.

Programa de desinsectación y desratización

En el turno mañana, las tareas se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 29: cuadrante Av. 9 de Julio, Av. España, Pedro Echagüe, Santiago del Estero y calles internas.

Martes 30: cuadrante Av. 9 de Julio, Santiago del Estero, Pedro Echagüe, Catamarca y calles internas.

Miércoles 1: cuadrante Av. 9 de Julio, Catamarca, Pedro Echagüe, Entre Ríos y calles internas.

Jueves 2: cuadrante calle 9 de Julio, Entre Ríos, Pedro Echagüe, General Acha y calles internas.

Viernes 3: cuadrante calle 9 de Julio, General Acha, Pedro Echagüe, Av. Rioja y calles internas.

En el turno tarde, se desarrollarán las siguientes acciones:

Lunes 29: cuadrante calle 9 de Julio, Av. Rioja, Pedro Echagüe, Aberastain y calles internas.

Martes 30: cuadrante Av. 9 de Julio, Santiago del Estero, Pedro Echagüe, Catamarca y calles internas.

Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3: atención de pedidos particulares ingresados a través del sistema municipal de reclamos.

Operativo de despeje de luminarias y corte de ramas en Capital

Lunes 29/9

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Martes 30/9

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Miércoles 1/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Jueves 2/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Viernes 3/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

Sábado 4/10

De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.

Domingo 5/10

De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.