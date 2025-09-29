Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó el cronograma de desinsectación y desratización. Además del operativo que se montará para el despeje de luminarias y corte de ramas bajas.

 Programa de desinsectación y desratización

  • En el turno mañana, las tareas se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 29: cuadrante Av. 9 de Julio, Av. España, Pedro Echagüe, Santiago del Estero y calles internas.

Martes 30: cuadrante Av. 9 de Julio, Santiago del Estero, Pedro Echagüe, Catamarca y calles internas.

Miércoles 1: cuadrante Av. 9 de Julio, Catamarca, Pedro Echagüe, Entre Ríos y calles internas.

Jueves 2: cuadrante calle 9 de Julio, Entre Ríos, Pedro Echagüe, General Acha y calles internas.

Viernes 3: cuadrante calle 9 de Julio, General Acha, Pedro Echagüe, Av. Rioja y calles internas.

  • En el turno tarde, se desarrollarán las siguientes acciones:

Lunes 29: cuadrante calle 9 de Julio, Av. Rioja, Pedro Echagüe, Aberastain y calles internas.

MIRA TAMBIÉN

Martes 30: cuadrante Av. 9 de Julio, Santiago del Estero, Pedro Echagüe, Catamarca y calles internas.

Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3: atención de pedidos particulares ingresados a través del sistema municipal de reclamos.

Operativo de despeje de luminarias y corte de ramas en Capital

  • Lunes 29/9

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

  • Martes 30/9

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

MIRA TAMBIÉN

  • Miércoles 1/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

  • Jueves 2/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

  • Viernes 3/10

De 8 a 13 hs: Bº Patricias Sanjuaninas.

De 13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro.

  • Sábado 4/10

De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.

MIRA TAMBIÉN

  • Domingo 5/10

De 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.

Capital