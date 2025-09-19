UCCuyo y la Universidad australiana de Curtin estrechan vínculos con la minería en el horizonte Una delegación de la Escuela de Minas de la Universidad de Curtin, Australia, visitó las autoridades de la Universidad Católica de Cuyo con la finalidad de estrechar lazos académicos y forjar alianzas significativas con universidades de la provincia. Los visitantes ya habían firmado un convenio de cooperación con la Provincia.

El ámbito educativo tiene una gran importancia en la industria minera que está transitando por un momento de crecimiento en San Juan. Por tal motivo, una delegación de la Escuela de Minas de la Universidad de Curtin, Australia, de visita en la provincia, mantuvo una reunión con autoridades de la Universidad Católica de Cuyo. Esto, con la finalidad de estrechar lazos académicos y forjar alianzas significativas con universidades de la provincia. Cabe destacar que los visitantes ya habían firmado un convenio de cooperación con el Gobierno de la Provincia.

La importancia de esta visita tiene que ver con el futuro a corto, mediano y largo plazo en cuanto a la importancia del desarrollo minero de San Juan, ‘por lo que es importante la formación de más y mejores profesionales en las distintas áreas de la minería’’, dijo el secretario de Extensión de la Universidad Católica de Cuyo, Julio Bastías.

El encuentro, realizado en la sala del Consejo Superior de la UCCuyo, estuvo enmarcado en Plan Estratégico Curtin 2030 que se enfoca en generar un impacto positivo en las personas y el planeta a través de alianzas significativas, centrando su atención en el desarrollo sostenible y la innovación educativa.

Cabe recordar que la Universidad de Curtin firmó convenios con la Provincia con respecto a colaboración reciproca en minería y geología en una primera etapa. Luego tuvieron una reunión con las principales autoridades de la UCCuyo ‘que tiene mucho que aportar con el soporte que puede brindar nuestra universidad un poco más adelante en el tiempo,como recursos humanos, abordajes a las comunidades, debido también a que la UCCuyo cuenta con la licenciatura de Gestión Ambiental, Recursos Humanos, Higiene y Seguridad y actividades conectadas con la minería, por lo cual es mucho el interés de sumarse a futuros acuerdos que necesitarán más de tres mil profesionales formados para incorporarse a la industria.

‘La Universidad de Curtin es especialista en temas mineros. Tiene muy estrecha relación con el Estado y las empresas, entre otras. Esto hace que se trabaje con mucha solidez. A diferencia con Argentina, en Australia y países desarrollados en materia minera, se trabaja en un triángulo muy sólido como lo es Universidad, Empresas y Estado. De esta forma la comunicación y el sistema es mucho más fluido ya que la universidad aporta profesionales formados en las distintas áreas de la minería para que se inserten en esta industria’’, comentó Bastías. agregó que ‘hay grandes posibilidades de unirse en colaboraciones mutuas en temas sobre minería e incluso en firmar convenios intercambios estudiantiles y docentes para conocer las realidades en esta materia en ambos países y los estándares de calidad para llegar a la altura de los países más desarrollados en esta industria.

El encuentro

Durante su visita, los representantes australianos fueron recibidos por las máximas autoridades de la Universidad Católica de Cuyo, quienes compartieron sus propias experiencias y visiones sobre el desarrollo educativo y la colaboración internacional en el ámbito de las ciencias y la ingeniería. Por esta casa de estudios estuvieron presentes la rectora, Lic. María Laura Simonassi; los vicerrectores Lic. Beatriz Farah y de Formación, Pbro. Ángel Hernández; los decanos de Filosofía y Humanidades, Dr. Leonardo Videla y de Ciencias Económicas y Empresariales, Esp. María Alejandra Segovia; el secretario de Extensión y Rel. Institucionales, Mg. Julio Bastias y la coordinadora del Área Cooperación Internacional, Mg. María Gema Oviedo.

La delegación extranjera estuvo conformada por destacados académicos y líderes de la Universidad de Curtin, como el Prof. Mark Buntine, decano de Ciencias y Director de la Escuela de Minas de WA, especializado en Ingeniería en Minerales, Energía y Química; John O’Neill, director de Vinculación con la Industria y el Gobierno en la misma Escuela y presidente del Panel Asesor de la Disciplina de Economía de la Universidad Curtin y Fiduciario de CEDA WA; el Prof. Martin Van Kranendonk, astrobiólogo y geólogo de renombre mundial, director de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Facultad de Ciencias e Ingeniería y el Prof. Chris Clark, miembro destacado de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Planetarias (EPS).

Convenio entre San Juan y Australia

Cabe destacar que antes de esta reunión se dio un paso estratégico hacia el futuro de la minería en San Juan, debido a que se concretó la firma de un convenio marco que sella una alianza colaborativa inédita en el sector. El acuerdo, rubricado en Casa de Gobierno en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, que unirá la vasta experiencia de Australia con el potencial minero de la provincia, con el foco en la educación, la investigación y la formación técnica y profesional.

Los actores clave de esta iniciativa son el Gobierno de San Juan, la reconocida empresa australiana que opera en la provincia, Belararox S.R.L., la Western Australian School of Mines: Minerals, Energy and Chemical Engineering (WASM) de la Curtin University de Australia; y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Se trata de un modelo de colaboración público-privado, diseñado para potenciar las capacidades locales y fomentar la innovación.

Para la firma de este acuerdo, el gobernador Orrego estuvo acompañado por el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; la directora de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Mineria, Mariana Azcona; el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; y la decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz, entre otras autoridades.

Por su parte, la delegación australiana incluyó al director de Relaciones de Gobierno e Industria de la Universidad de Curtin, John O’Neill; el decano de la Escuela de Minas (WASM) Mark Buntine; los académicos de Curtin, Prof. Martin Van Kranendonk y Prof. Chris Clark; junto al CEO de Belararox, Arvind Misra.

Acuerdo estratégico

Este convenio se enmarca en el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Educación, Investigación y Formación Técnica y Profesional firmado por los gobiernos de Australia y Argentina en 2017.

La propuesta contempla un modelo de asociación público privada con los siguientes fines:

* Apoyar el co-diseño y la implementación de programas de formación académica alineados con las necesidades del sector productivo.

* Facilitar la movilidad de personal docente, técnico y estudiantes, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias.

* Involucrar a actores del sector industrial, tanto locales como internacionales, en el diseño de estrategias para el desarrollo de capacidades y habilidades.

* Impulsar la investigación aplicada y la innovación orientada a una minería sostenible.

Esta asociación está guiada por un comité conjunto de coordinación, integrado por representantes del Gobierno de San Juan, Belararox S.R.L., la Curtin University WASM y el sector académico de San Juan por medio de la UNSJ.

La visión es trabajar de manera conjunta para desarrollar capacidades técnicas de largo plazo, compartir conocimientos y promover la innovación en beneficio de la provincia de San Juan y Argentina.

WASM y Curtin University: referentes mundiales

La Western Australian School of Mines (WASM), parte de la Universidad Curtin, es una institución líder global con más de 120 años de trayectoria, reconocida por formar líderes y desarrollar innovaciones en la industria minera y energética. Por su parte, la Universidad Curtin, fundada en 1966, es referente global por su innovación, inclusión y excelencia académica, con una sólida agenda de investigación en sostenibilidad y transformación digital.