Verónica Talamé es una figura destacada en el ámbito de los estudios bíblicos en Argentina. Es reconocida por ser la primera mujer laica en el país con el título de Doctora en Biblia y la primera teóloga en especialidad bíblica, lo que la convierte en una de las voces más autorizadas para abordar las Sagradas Escrituras desde una perspectiva académica y de fe. Además, durante tres años fue presidenta de la Asociación Bíblica Argentina, un rol que le permitió profundizar su conocimiento y contacto con otros biblistas.

Su pasión por la Palabra de Dios la llevó a formarse durante nueve años en Roma, completando su bachillerato, licenciatura y doctorado en Teología Bíblica. Y aunque su sustento proviene de una empresa de transporte familiar, su vida está marcada por la vocación de difundir la Palabra de Dios. Con esa misión volverá a San Juan, invitada por la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), donde dictará un seminario en el que compartirá claves de lectura del Apocalipsis para develar su verdadero mensaje de revelación y esperanza. Será los días 23, 24 y 25 de octubre, en la UCCuyo (ver aparte).

“Sí ya es difícil comunicarse entre personas, imagínate con un escrito que tiene más de dos mil años. El esfuerzo que tenemos que hacer es ir nosotros al escrito y no pretender traer el escrito al hoy sin ninguna decodificación, sin ningún tamiz. Hay que pasar por el estudio y la interpretación correcta que nos sugiere el Magisterio de la Iglesia para leer los textos lo mejor posible, dentro del límite que tenemos, porque somos humanos y esto es palabra de Dios en palabra de hombres”, marcó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

– ¿Y qué te cautivó del estudio de la Biblia, que te hizo dedicarse a esto?

– La verdad que yo me enamoré de la palabra haciendo ejercicios espirituales ignacianos, que tienen básicamente la palabra de Dios como centro. Ahí comprobé cómo la palabra te va sanando, te va dando luces. Bueno, la palabra se hizo viva para mí, me quedé cautivada con su poder, con la fuerza que tiene en la vida del que se acerca a ella con fe, que era lo que yo estaba haciendo en los ejercicios. Entonces me dediqué a buscar dónde poder estudiar la Biblia más seriamente.

– Después de todo este camino de estudio, ¿qué descubriste en la Biblia que te maraville?

– No descubrí, si bien el estudio me dio nuevas herramientas para abordar la Palabra, lo que pasó es que constaté su poder, cómo Jesús está vivo en ella, una Palabra viva que te sana, te salva, te restaura, te pone de pie.

– ¿Cómo se logra que la Palabra de Dios llegue de una manera tan viva a quienes profesan la fe, pero no han leído la Biblia?

– Yo creo que no hace falta leerla toda, del Génesis al Apocalipsis, lo que importa es que uno vaya a orar con el texto y que crea que Jesús está vivo ahí, que te está esperando para hablarte, así como estamos hablando y escuchando nosotras. Hay que hacer la experiencia. Creo que a la Palabra se puede ir para estudiarla o para orarla, y cuando uno va para orarla con estudios, encuentra una riqueza mayor.

– En tiempos de “rápido y fácil”, de soluciones mágicas que hasta compiten con la Palabra de Dios, ¿cómo se promueve este encuentro?

– El Magisterio siempre nos dijo que la manera de abordar un texto es la lectura orante o la lectio divina. Entonces es bueno comunicarse con la Palabra haciendo las cinco preguntitas básicas: qué dice el texto, qué me dice a mí, qué le digo, que es orar; después disfrutar un ratito de contemplación y pensar a qué me llama o a qué me invita, que sería la acción. Son los cinco momentos que siguen tan vigentes y creo que probar esta manera de abordar la Palabra es sencilla y da fruto.