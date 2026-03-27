Emotiva boda de Yamila Castro y Fernando Villalba

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Bajo la calidez de una jornada que quedará grabada en la memoria de sus protagonistas, Fernando Villalba y Yamila Castro celebraron su unión matrimonial el pasado 7 de marzo de 2026. La pareja, rodeada del afecto de sus seres más cercanos, protagonizó una ceremonia cargada de emotividad y una alegría desbordante que reflejó la expectativa acumulada por este paso fundamental en sus vidas.

DQM_7210.JPG DQM_7807.JPG DQM_8349.JPG DQM_8889.JPG El encuentro religioso tuvo lugar en la Parroquia María Madre de Dios, un escenario que brindó el marco de solemnidad y espiritualidad necesario para el intercambio de votos. Durante la celebración, los novios contaron con el acompañamiento especial de sus padrinos de Iglesia, Claudia Garro, Jorge Giménez, Romina Castro y Fidel Castro, quienes ocuparon un lugar de privilegio en el altar. Asimismo, la validez del rito eclesiástico fue respaldada por las firmas de Paula Juárez y Ezequiel Ruarte, quienes oficiaron como testigos en una ceremonia que destacó por sus momentos de profunda reflexión y felicidad compartida.

n3 Tras la bendición religiosa, la celebración se trasladó al salón de eventos del SATSAID, donde la recepción permitió a los invitados brindar por el nuevo camino que Fernando y Yamila comienzan a recorrer juntos. En este ámbito de festejo también se formalizaron las actas civiles, contando con la participación de Beatriz Garro, Gabriel Murua, Clara Carmona y Leonel Pérez, quienes actuaron como testigos de la unión legal, sellando así el compromiso ante la ley.