Emotiva boda de Yamila Castro y Fernando Villalba

Bajo la calidez de una jornada que quedará grabada en la memoria de sus protagonistas, Fernando Villalba y Yamila Castro celebraron su unión matrimonial el pasado 7 de marzo de 2026. La pareja, rodeada del afecto de sus seres más cercanos, protagonizó una ceremonia cargada de emotividad y una alegría desbordante que reflejó la expectativa acumulada por este paso fundamental en sus vidas.
El encuentro religioso tuvo lugar en la Parroquia María Madre de Dios, un escenario que brindó el marco de solemnidad y espiritualidad necesario para el intercambio de votos. Durante la celebración, los novios contaron con el acompañamiento especial de sus padrinos de Iglesia, Claudia Garro, Jorge Giménez, Romina Castro y Fidel Castro, quienes ocuparon un lugar de privilegio en el altar. Asimismo, la validez del rito eclesiástico fue respaldada por las firmas de Paula Juárez y Ezequiel Ruarte, quienes oficiaron como testigos en una ceremonia que destacó por sus momentos de profunda reflexión y felicidad compartida.
Tras la bendición religiosa, la celebración se trasladó al salón de eventos del SATSAID, donde la recepción permitió a los invitados brindar por el nuevo camino que Fernando y Yamila comienzan a recorrer juntos. En este ámbito de festejo también se formalizaron las actas civiles, contando con la participación de Beatriz Garro, Gabriel Murua, Clara Carmona y Leonel Pérez, quienes actuaron como testigos de la unión legal, sellando así el compromiso ante la ley.
La fiesta se extendió durante horas en un ambiente de absoluta armonía, donde cada detalle fue pensado para honrar una relación que hoy se consolida con el respaldo de la familia y los amigos. Con el inicio de esta nueva etapa, Fernando y Yamila cierran un capítulo de preparativos para abrir paso a una historia compartida que, desde su primer día como esposos, promete estar signada por la unión y el compañerismo.