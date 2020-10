Halloween, además de ser una celebración pagana es sinónimo de terror, suspenso, horror, en síntesis, miedo. Si bien es mucho más popular en el norte del continente, cada vez ha ido sumando más adeptos.

Es una fecha ideal para disfrutar durante el fin de semana de una maratón horrífica en su máxima expresión. ¿Te animas a verlas todas?

Psicosis (1960)

No se puede comenzar una maratón de terror sin este clásico de los clásicos. Es una de las películas de este género que más ha trascendido en el tiempo, donde una de sus escenas más icónicas (la mujer en la ducha) ha sido usada innumerables veces, tanto literal como en parodia.

Tras cometer un robo, Marion Crane, una joven secretaria de Phoenix se aloja en un apartado motel al costado de una ruta. Luego de una cena tranquila en compañía de los dueños del motel, toma una ducha, que sería la última de su vida. El novio y la hermana de Marion comienzan a buscarla y llegan al hotel, donde el suspenso y el misterio se apodera de la pantalla durante 109 minutos.

La semilla del diablo (1968)

Si en el título se menciona al diablo, seguramente luego de ver esta película tendrás pesadillas.

Luego de mudarse a un edificio frente al Central Park, y con perspectiva de buen futuro, el matrimonio Woodhouse planea ampliar la familia, pero cuando Rosemary se queda embarazada, no recuerda nada de la concepción, pese a que su cuerpo refleja marcas extrañas. Algo más de dos horas son suficientes para explorar los miedos más terrenales de la mujer, poniendo de los pelos hasta a la persona más corajuda.

El Resplandor (1980)

Otro clásico de clásico que no puede faltar en la lista es esta obra maestra de Stanley Kubrick.

La forma en la que está filmada y la espectacular actuación de Jack Nicholson ofrece una película inquietante, con escenas memorables y un terror único.

Pesadilla en Elm Street (1984)

Película infaltable para los amantes de este género. Quién no conoce a “Freddy Krueger”, ese sujeto con el rostro quemado de aspecto espantoso, su remera a rallas rojas con negro y sus garras en lugar de mano.

Freddy se vuelve protagonista de las pesadillas de varios jóvenes de una pequeña localidad. No sólo les quita el sueño, sino también la vida. “Hagas lo que hagas, nunca te duermas”.

El Círculo (1998)

Si hay quienes que saben de terror, esos son los japoneses. Una de las obras maestras de este país es esta película que tuvo su remake hollywoodense, de igual éxito.

La leyenda en torno a videos malditos que provocan la muerte de quién los ve comienza a rondar entre los jóvenes de una pequeña localidad japonesa. Tras el fallecimiento de una de las jóvenes, el periodista Reiko comienza a investigar el origen de los videos, siguiendo un camino vertiginoso y profundo, rodeado de horror y espanto. ¿Lo alcanzará la maldición?

La Dama de Negro (1989 y 2012)

Cuando el terror es auténtico, se pueden hacer más de una versión de la misma historia. Son varias las películas que han tenido su remake, una de las sugerencias es la Dama de Negro.

¿Recuerdas a Harry Potter? Bueno, ese nene y joven astuto, casi angelado que despertó amores y pasiones deja las varitas y pociones de lado para congelarte los nervios.

Arthur Kipps (Daniel Radcliffe) llega a un pueblo de la costa inglesa para preparar los trámites de la venta de una casa. Durante el funeral, observa a una mujer, vestida de negro, que no deja de estar presente durante los 95 minutos que dura la película. Nadie sabe lo que ella quiere, por eso siempre regresa.

Dulces Sueños Mamá (2014)

¿Qué harías si crees que tu madre no es tu madre? Esa es la sensación de Luka y Elías, dos hermanos que comienzan a dudar de su madre, por la forma de actuar y de dirigirse hacia ellos.

Esta película de terror psicológico combina misterio, pesadillas y un horror que estremece la piel.

La Autopsia de Jane Doe (2016)

La intriga y el suspenso te tendrán al borde del asiento, ya que el cadáver de una mujer llega a una morgue sin marcas de maltrato, pero no tiene lengua, los pulmones están quemados y hay en su interior elementos inexplicables.

Desvelar los motivos del fallecimiento será el desencadenante de una atmósfera perversa que llega a una conclusión clara, aunque no elocuente.

It (2017)

Si le temes a los payasos, está película no es para vos. Si no le temes, le temerás.

Pennywise es la personificación del payaso que de tierno y divertido no tiene nada y solo se acerca a los pequeños de Derry con un único fin, desaparecerlos.

Aterrados (2017)

¿Confiarías en el terror argentino? Dale una oportunidad con esta obra maestra de Demián Rugna.

Lo sobrenatural domina la pantalla durante 87 minutos, donde se pueden ver situaciones extrañas, muertos que vuelven, entes que asesinan personas. Lo inexplicable te hará amar esta película.

Hereditary (2018)

Definido como uno de los mejores largometrajes de la última década, es sin duda una mirada inquietante de los demonios que a veces heredamos de los padres. Compleja, sofisticada y terrorífica.

Tras la muerte de la abuela Graham, cosas extrañas comienzan a suceder en la casa de su hija, Annie, quien no tuvo una infancia feliz junto a su madre. Los fantasmas del pasado no solo la persiguen a ella, sino que también atormentan y perturbar a sus hijos y sin duda, también al espectador.

Nosotros (2019)

El suspenso, paranoia y terror se apoderarán de todos tus sentidos durante 120 minutos.

Adelaide Wilson regresa luego de varios años al hogar de su infancia junto con su esposo y dos hijos. Lo que parece ser una escapada de descanso y ocio, lo deja de ser cuando frente a la familia se encuentran con una versión siniestra de ellos mismos.

El Hombre Invisible (2020)

Para los amantes del terror psicológico recomendamos un estreno que aun no cumple un año.

¿Qué harías si crees que una ex pareja maltratadora empedernida ha vuelto del más allá solo para no dejarte en paz? Esa es la sensación que comienza a tener Cecilia, quien anhela rehacer su vida luego del fallecimiento de su ex novio, pero sus esperanzas se desvanecen a sentirse acosada por él. ¿Será o solo comenzó a perder la cordura?