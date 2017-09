Qué ofrece



La agencia Mario Agüero es la única, que permite que sus pasajeras se hospeden en hoteles ubicados dentro de Walt Disney World (All Stars Resorts).



Eso implica la posibilidad de disfrutar de muchos beneficios especiales que Walt Disney World tiene para sus huéspedes, como por ejemplo:



* Magic Band: Es una pulsera magnética que funciona como llave de la habitación, pero además funciona para acceder a los parques, para hacer compras, incluida comida y posee toda la información de cada pasajero.





* Extra Magic Hours: Los huéspedes Disney pueden ingresar varias horas antes que el público en general, y tienen dos o tres horas más a la noche para continuar disfrutando de las diferentes atracciones, mientras que el público general se está retirando de los parques.





* Disney Transportation: Exclusivo sistema de transporte de Disney, que permite ir del hotel a los parques, y regresar al hotel en los horarios que se necesite, la cantidad de veces que sea preciso.





* Fast Pass +: Mediante la app "My Disney Experience', la empresa puede programar hasta con 60 días de anticipación 3 juegos por día. De esa forma el grupo no tiene que hacer fila para esperar ingresar a las atracciones; simplemente se hace un check in en la entrada especial de FastPass + y se ingresa directamente al juego.





* Meals Certificates: Cheques de comida que permiten desayunar, almorzar y cenar indistintamente en algún Disney Park, o en el hotel donde se realice el hospedaje, pudiendo optar por carnes, pollo, pastas, ensaladas y las tradicionales hamburguesas, pizzas y nuggets.





* Disney Mug: Se proporciona una jarra para disfrutar de bebidas de forma ilimitada dentro del All Stars Resort.





Para saber



-Los grupos tienen un cupo máximo de 45 chicas, con lo que se garantiza a los papás un exhaustivo control sobre las pasajeras.

Los encargados de la coordinación viajan en el mismo avión, duermen en el mismo sector del hotel y recorren el parque junto a las chicas.



-Se destina un día completo para cada parque temático, ya sea de Disney o de Universal, con la finalidad de recorrerlo por enteramente.



-El equipo de coordinación está conformado por hombres y mujeres especializados en grupos en el exterior, profesores/as de educación física de gran trayectoria en diferentes instituciones educativas de San Juan y coordinadores con más de 15 años de antigüedad y supervisado por el propietario de la empresa Mario Agüero (h).



-Previo al viaje se realizan diferentes encuentros de integración, para que las chicas se conozcan entre ellas y se familiaricen con el equipo de coordinación.



-Las formas de pago son personalizadas.



Paquete 1

Disney Basic

15 días.

Tarifa: U$S 5.300.

Impuestos y propinas incluidas.



Paquete 2

Disney Premium

18 días.

Tarifa: U$S 6.300.

Incluye: Crucero.

Impuestos y propinas incluidas.



Detalle de servicios incluidos:



* Alojamiento

-9 noches de alojamiento en All Star Resort, dentro de Walt Disney World.

-3 noches en Albión Hotel South Beach Miami (4 estrellas), ubicado a 50 metros de la playa en South Beach y a 100 metros de la peatonal.

3 noches de Crucero por Bahamas de la empresa Royal Caribbean (sólo para Disney Premium).

-Pensión Completa: Desayuno, almuerzo, merienda y cena.



* Visitas

-5 Disney Parks: Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Blizzard Beach.

-2 Universal Parks: Universal Studios, Island of Adventure, Disney Springs.

-1 función en Cirque du Soleil.

-1 Día de Compras en Orlando premium outlets, Perfumeland y electrónica.

-1 Walking Tour por Miami Beach, recorriendo Ocean Drive, Art Deco District, Apple Store e importantes tiendas de ropa.

-3 días de playa en Miami.

-1 día de recorrido y playa en Nassau (sólo para Disney Premium).

-1 día de playa y actividades en Coco Cay Island (sólo para Disney Premium).



* Fiestas

Fiesta de quince:

-Incluye la contratación por parte de la empresa dentro del parque Epcot de Walt Disney World para realizar este mega evento.

-Participación del evento Mickey y Minnie (para poder sacarse todas las fotos que se desee) y acceso a la súper fiesta.

-Fiesta de disfraces: Se realiza con cena y baile en Sr. Frogs de Orlando.

-Fiesta de Blanco: Se lleva a cabo en Hard Rock Café Orlando (cena y fiesta exclusiva, previo recorrido por el lugar y visita a la tienda de regalos).

-Coctail Party en Crucero (sólo para Disney Premium).



* Extras

Regalos: 2 remeras, 1 mochila, 1 capa de lluvia, identificadores de equipaje, DVD con filmación de todo el viaje.



* Seguridad

Cobertura de Asistencia al viajero con Assist Card, con monto de U$S 150.000 de cobertura.





Consejos / Qué llevar

Ropa: 2 pares de zapatillas, ojotas, sandalias de fiesta, remeras manga corta short, bermudas, jeans, buzo o suéter de hilo, campera de jean, 2 bikinis o mallas, un par de equipos de fiesta, un disfraz, medias, ropa interior, 2 pijamas, un vestido o equipo blanco.



Accesorios: Cargador de celular, adaptador universal para enchufe, gorra, documentos y fotocopias de todos los papeles importantes.



Cuidado personal: Planchita o cepillo eléctrico para el cabello, cepillo de dientes, crema, protector solar, repelente, medicación específica (si se consumiera).



Documentación: Pasaporte y visa estadounidense (de ésta la empresa se encarga de tramitarla); autorización firmada por ambos padres (se hace en escribanía en cualquier momento, o en la Dirección Nacional de Migraciones un mes antes).



Dinero: El programa es all inclusive, por lo que el dinero que las chicas lleven sólo es para gastos de regalos, perfumes, artículos de electrónica o ropa que quieran comprar. Por esa razón lo sugerido llevar entre 200 a 800 U$S como máximo.



Fuente: Mario Agüero Turismo (Gral Acha 17 norte - Teléfono: 4225320)