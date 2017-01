Va a ser un año complicado y tenso, y no será fácil para nadie. La diplomacia y la mano dura, serán necesarias para mantener el orden y avanzar con la economía mundial.

El 2017 será muy dinámico, cambiante, de progreso y resolutivo en muchos aspectos. El Gallo va a potenciar la conciencia del esfuerzo, el trabajo duro y bien hecho, le legalidad, y va a empujar, para que todo se dé y evolucione positivamente de la mejor manera.

No vale improvisar, habrá que estudiar muy bien cada paso, cada acción, planificar, para poder salir adelante y avanzar. Todo será mucho más duro.



Para hacer frente a el año habrá que apostar por ser un buen conversador, un gran pensador, buen administrador, diplomático, saber empatizar y convencer con el diálogo y las ideas.



El Gallo favorece las inversiones a largo plazo, no la especulación, el ahorro, la previsión, la creación de nuevas empresas con ideas innovadoras, para abrir nuevos mercados. Las fusiones y las cooperaciones. Los sectores más favorecidos serán: la medicina, la ciencia, el derecho, la moda, las nuevas tecnologías, los centros y tiendas de belleza y estética de todo tipo. Otro aspecto muy favorecido es el de la familia, la pareja, el amor y los hijos, ya que al gallo le gusta tener una casa bonita y acogedora.







Rata

(1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

La rata potenciará todavía más sus cualidades y sabrá aprovecharlo al máximo si son disciplinadas. Será un año muy inestable pero le sacará partido porque es muy trabajadora y resolutiva. En el amor, será un año romántico. Si están solteros, conocerán al amor verdadero e incluso podrían casarse este mismo año. Los que están casados les irá bien con la pareja y llevarán a cabo muchos proyectos que tenían en mente desde hacía tiempo: mudanza, obras en casa o redecorar.



En el trabajo les irá muy bien. Asumirán más responsabilidades y pasarán momentos de mucho trabajo y estrés, pero conseguirán llegar a buen puerto. Para los que busquen trabajo o aspiren a algo mejor o diferente, encontrarán un trabajo muy bueno.



Dinero: Van a gastar mucho este año con las obras o con la nueva casa.



Salud: Cuidarse y descansar mucho, porque va a ser un año muy movido. Respetar las horas de sueño, relajarse y seguir una dieta equilibrada, comiendo más verduras y frutas.



El consejo de este año



Las prisas no son buenas, evita apresurarte, cada cosa a su tiempo.





Buey

(1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Será un muy buen año, con muchas satisfacciones y con buenas oportunidades, sólo que demasiado rápido y sorpresivo. Buscarán el cambio total en su vida, en cada uno de los aspectos. En el amor, si están solteros se van a enamorar y será una relación estable y duradera. Los casados arreglarán todo aquello que no les gusta.

Familia y hogar: algunos se mudarán y los que no harán mejoras, redecorarán y harán viajes.



Va a ser un año muy positivo, porque vivirán una metamorfosis interior y exterior.



En el trabajo, se sentirán osados y querrán que les asciendan e incluso estarán dispuestos a cambiar de trabajo o trasladarse. Económicamente tendrán que controlar de cerca sus movimientos bancarios y sus gastos. Si lo ponen en manos de otras personas, podrían sufrir pérdidas.



Salud: Será mejor salud que el año pasado. Lo único que puedes sufrir pueden son resfríos o dolores estomacales. Es muy importante el ejercicio y la comida sana, reducir las grasas lo máximo posible. Cuidado con los accidentes por descuidos o distracciones.



El consejo de este año



Deja a un lado la terquedad y escucha los consejos de la gente que te quiere.





Tigre

(1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010)

Será un año de grandes logros, podrán conseguir lo imposible. Tendrán que ayudar a los demás a desarrollarse y avanzar. No es un año en el que la independencia de buenos resultados. El trabajo en equipo y la ayuda a los demás, es lo que mejor resultará. Será un año viajero, de mucha vida social y familiar.



En el amor se sentirán afortunados, porque este año conocerán a un amor importante en su vida y vivirán momentos de gran romanticismo. Para los casados, estabilidad y armonía.



En el trabajo, estarán más lanzados y reclamarán el estatus que piensan que se merecen. Será un año muy creativo tanto en el trabajo como en su vida privada.



Para los que quieran cambiar de trabajo y lo que estén buscando, sería interesante que acudieran a una agencia. Económicamente les irá bien porque ganarán más, pero si no controlan sus gastos, el dinero se volará de las manos.



Salud: La mejor del horóscopo, pero cuidado con tu mal humor. Los tigres cuando se enfadan pueden hacer lo impensable. Antes de actuar cálmate, relájate y piensa antes de hablar.



El consejo de este año



Solventa los problemas que te perturben, antes de que te enfermen.





Conejo o gato

(1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Será un año muy exigido pero deberán trabajar duro. No será un año fácil.



La intuición que tienen para captar el fondo y la realidad de las situaciones, ayudarán este complicado año y sabrán salir siempre de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. Saben observar y esperar, para actuar en el momento justo y esta cualidad, les va a salvar este año. Las actividades de recreación y los hobbies, los ayudarán a distraerse. Sus amigos les serán de gran ayuda. Los solteros conocerán al amor de su vida, a través de los amigos.



En el trabajo, se van a encontrar con retos. Tendrán que demostrar mucha paciencia e ir avanzando y solucionando los temas paso a paso. Los que decidan cambiar de trabajo, no les será fácil encontrar lo que quieren. Los que buscan tampoco lo tendrán fácil. Económicamente no será el mejor año de su vida. Deberán controlar bien todas sus gestiones bancarias e ir con cuidado con los papeles, porque un error burocrático, podría traerles muchos problemas.



Salud: No va a ser tan fuerte como años anteriores. No te estreses y realiza un chequeo anual. Intenta comer alimentos sanos y reduce las grasas y el azúcar. Practica deporte.



El consejo de este año



Concéntrate en una actividad y olvídate de querer controlarlo todo.





Dragón

(1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Económicamente si ahorran mejorarán mucho. En el trabajo, van a desarrollar y aprender nuevas aptitudes y nuevos conocimientos. Socialmente tendrán que tener cuidado, porque podrían comportarse de una forma inapropiada y podría ser contraproducente. No entren en rumores, porque los van a salpicar. Va a ser un buen año y muy viajero. Si tenían problemas o frustraciones, conseguirán que desaparezcan. En el amor, cautela y atención mientras se relacionan con la gente, porque podría conocer un gran amor; darse el tiempo de conocerla bien, no ir demasiado rápido. Con la familia tendrán que ser considerados, al igual que con los amigos, de lo contrario podrían haber fisuras. Tengan cuidado y sean amables con todo el mundo. Deberán dedicar tiempo a su familia.



Hagan una buena provisión de fondos y controlen bien sus gastos, para que no se escape el dinero entre los dedos en caprichos y cosas innecesarias.



Salud: Concédete tiempo para ti, intenta salir a caminar a la montaña para relajarte. Para controlar tu aparato circulatorio no comas muchas grasas. Cuida el sueño para remitir los dolores de cabeza. Pide vitaminas para el cansancio.



El consejo de este año



Aleja la apatía y realiza todas las tareas que tienes pendientes, verás resultados a tu esfuerzo.





Serpiente

(1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Será un buen año, pero muy activo. Vivirán muchas alegrías en casa y con la familia. No habrá problemas, todo lo contrario, celebraciones y buen ambiente.



Los que empiecen el año con dificultades o con problemas no resueltos, podrán deshacerse de ellos y empezar nuevos proyectos.



Los solteros en el amor van a tener un buen año, ya que podrían vivir momentos muy románticos con una persona que van a conocer y de quien se van a enamorar. Los amigos este año serán muy importantes, en especial uno de ellos.



En el trabajo, por fin alcanzarán la meta que se habían fijado; están en la posición idónea, para conseguir ese ascenso que buscan. Los que prefieran cambiar de trabajo, encontrarán rápidamente buenas ofertas. Les podría llegar un buen trabajo a través de un amigo.



Tendrán ganas de estudiar y se inscribirán en curso de formación para ampliar conocimientos. Económicamente estarán igual que siempre. Previsión ante todo.



Salud: Estable, mejorando hacia mediados de año. Tendrás problemas con el aparato digestivo. Si se toma sol cuidar la piel para evitar problemas dérmicos.



El consejo de este año



La experiencia es un grado, por eso no te arrepientas o te sientas mal si has cometido un error y aprende de ellos. No pierdas la confianza en ti mismo, pues lograrás el éxito que anhelas.





Caballo



(1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Será un año de retos para el Caballo, será difícil y tendrán que esforzarse más para conseguir sus objetivos. Buen año para disfrutar de la familia, la pareja, los viajes, los hobbies y para cuidarse en todos los sentidos porque deberán esquivar obstáculos. En el amor podrían sufrir una ruptura por un problema de celos. En el hogar se vivirán cambios. Se distanciarán de un buen amigo por un enojo. En el trabajo, será un buen año para montar el propio negocio o empresa. Para los que busquen un nuevo trabajo, este puede ser un gran año. Económicamente será un año regular. Se encontrarán con gastos imprevistos durante el año, que romperán sus previsiones.

Salud: Si tienes alguna molestia ve al médico en vez de automedicarte. Podrás tener problemas estomacales, controla las comidas.



El consejo de este año



Haz lo que realmente te gusta hacer y piensa más en ti, deja de hacer cosas pensando solo en la felicidad de los demás.





Cabra

(1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Año muy importante repletos de cambios, que les harán replantearse la vida. El gallo les impone mayor exigencia y será un año muy activo, donde la pereza no tiene cabida. Planificarán su vida, para ver cumplidos sus deseos.

Mejorarán su estilo de vida, para sentirse mejor. El amor los va a sorprender. Van a conocer a alguien, cuando menos se lo esperen y se van a sentir encantados. La familia estará movida también y ocurrirán muchas cosas en casa. Sería importante que estuvieran bastante pendientes de ellos y que exista una fluida comunicación. En el trabajo, se abrirán puertas de nuevas oportunidades dentro de la empresa actual como nuevos empleos. Tendrán la suerte de recibir una oferta que no podrán rechazar: el trabajo soñado. Si no cambian también les ofrecerían la oportunidad de cambiar de puesto. Económicamente, llevar un control exhaustivo de todos los gastos, porque se dispararán, aparecerán imprevistos y su vida social y lúdica, los hará gastar más de lo que imaginan.



Salud: Acudir al médico si se nota un síntoma raro porque puede volver a padecer algún antiguo achaque.



El consejo de este año



No ser tan terco y tendrás un año muy bueno, puedes aprender mucho y sentirte realizado.





Mono

(1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tendrás un buen año gracias a tu carisma y tu talento. Este año triunfarás en todos los aspectos. Eres una persona muy sociable y la gente se sentirá atraída por tu carácter.



Amor: Si no tienes pareja ha llegado el momento que todo puede cambiar y debes probar una relación para saber si es lo que realmente quieres. Si tienes pareja se consolidará tu relación, las discusiones quedarán atrás y tu relación se verá fortalecida. A final de año puedes sufrir una crisis con tu pareja por culpa de los celos..confiar más.



Trabajo: Ser responsable y cumplir las tareas. Si no te centras y empiezas a asumir responsabilidades podrás tener problemas laborales, evítalos.



Dinero: Cuidado con lo que gastas y controla tu presupuesto; no gastes más de lo necesario y olvídate de lujos que no necesitas. Asume más riesgo en los negocios.



Salud: Tenderás a resfriarte, para evitarlo toma mucha vitamina C. Cuida tu alimentación y come alimentos sanos para evitar enfermedades estomacales. Este año vas a controlar tu estrés.



El Consejo de este Año



Puedes ser muy egocéntrico y tiendes a encerrarte en ti mismo. Aprende a compartir y comprobarás que, cuanto más das, más recibes.





Gallo

(1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Piensa lo que quieres conseguir en la vida y lo lograrás. No intentes abarcar todas las tareas solo, deja que te ayuden para rentabilizar los esfuerzos al máximo, pero deberás ser paciente, no verás efectos inmediatos.



Si tienes pareja debes aclarar si el amor es fuerte; y si es así ha llegado el momento de dar un paso más y avanzar en la relación. Ten cuidado con los celos. Los solteros conocerán personas interesantes; no implicarse seriamente. Puede aparecer una persona del pasado, analizar antes de actuar. Trabajo: Puedes montar tu propio negocio y conseguir estabilidad económica. Si te dedicas a las ventas conseguirás todos los objetivos que tengas fijados.

Dinero: Estabilidad. Empezar a ahorrar para momentos en que lo puedas necesitar. Evita pedir créditos, compra solamente lo que puedas pagar al contado.



Salud: Problemas al respirar por alergias. Llevar una vida sana, cuidar la alimentación y practicar deporte. Cuida también la tensión y evitar las grasas.



El Consejo de este Año



Intenta no ser tan idealista. Si eres más realista y tienes los pies en la tierra podrás conseguir todos tus objetivos.





Perro

(1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Es un año importante para que reflexiones, no te lamentes por errores pasados, aprende de ellos y corrígelos.Retos y oportunidades que no podrás rechazar. Amor: Analiza tu relación, es muy importante la comunicación. Hablar de los problemas para resolverlos juntos. Puede reaparecer una antigua pareja que marcó mucho tu vida, los con pareja tengan cuidado; los solos puede ser el momento de retomar la relación. También pueden conocer el amor en una fiesta.



Trabajo: Céntrate en tu trabajo y evita distracciones. Si estás pensando en estudiar puede ser un buen momento para realizar algún estudio superior.



Dinero: Si te concentras en tus obligaciones no tendrás problemas de dinero.



Salud: Puedes tener problemas de estómago, intenta comer sano y evita ácidos y comidas picantes. Practica algún deporte. El estrés puede provocarte dolores de cabeza, si el problema continúa debes acudir al médico. Puedes tener también alguna molestia en el sistema auditivo provocada por una infección.



El Consejo de este Año



No te arrepientas de nada cuando vayas adelante, aprende de tus errores y sigue adelante.





Cerdo

(1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Es un año de aprendizaje. Ha llegado el momento de planificar y preocuparte más por tu futuro. Debes hacer algunos cambios si quieres triunfar.



Amor: Buen año. Podrás enamorar a la persona que te guste. Cuidado con tu orgullo, especialmente con tu pareja, intenta entenderla más y evitar malentendidos; la comunicación es fundamental. Cuidado con terceras personas que pueden entrar en tu vida.



Los solos tendrán muchas invitaciones para acudir a distintos eventos



Trabajo: Ser más responsable y metódico para no tener problemas.



Dinero: No habrá problemas si te encuentres cómodo con las labores que realizas. No podrás derrochar dinero, pero no va a faltar.



Salud: Problemas de salud que no serán graves. Hacerse un chequeo. Tienes que bajar tu ritmo de vida y no estresarte, pues podría originar caída de pelo y dolores de cabeza. Practica ejercicio e ingiere una dieta baja en grasas.



El Consejo de este Año



Lleva una vida más organizada, piensa cuáles son tus objetivos de este año y cómo puedes lograrlos.



Fuentes: Euroresidentes y ABC