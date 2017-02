Se viene San Valentín, el Día de los Enamorados. Si estás sin pareja y eso te hace ruido, si hace tiempo soñás con encontrar a alguien especial y eso no ocurre, si no lográs encontrarle la vuelta al asunto, no basta con culpar a Cupido por no estar atento. Es hora de tomar cartas en el asunto y prepararse para abrirle la puerta al amor de tu vida.



Te invito a hacerte algunas preguntas que pueden ayudarte en el proceso:



* ¿Te querés bien?



Si tu autoestima está por el piso, si te criticas por todo lo que hacés o dejás de hacer, si no estás cómodo contigo, es hora de que trabajes en ti mismo antes de salir a buscar una pareja. Para atraer un buen amor primero hemos de sentirlo por nosotros. Un buen amor de pareja comienza por nuestro cuidado interior y el de quienes nos rodean.



* ¿Te aceptás?



Aceptarnos no significa carecer de autocrítica sino entender que somos seres únicos en evolución y cambio permanente. Por lo tanto, siempre tendremos aspectos en los que trabajar para ir creciendo. Eso requiere poder observarnos, determinar qué nos gustaría modificar y accionar. Aunque suene raro, para cambiar primero hemos de aceptarnos tal como somos aquí y ahora. Y desde allí empezar.





* ¿Sabés lo que querés?



Quien no sabe lo que quiere encuentra lo que no debe. Cuando tenemos claridad en lo que deseamos no perdemos tiempo ni se lo hacemos perder a los demás. Un excelente ejercicio para clarificar hacia dónde queremos ir en materia sentimental es tomar lápiz y papel y anotar las cualidades que deseamos y las que no - en una pareja y qué estamos dispuestos a brindar de nosotros a esa persona.

* ¿Te centrás en lo que tenés o en lo que te falta?



Focalizar en pensamientos positivos y de aceptación hace que atraigamos a personas que vibran en la misma frecuencia. Cuando nos expresamos con frases como "nunca me van a querer bien", cerramos las puertas a una buena relación. Para ser prósperos en el amor no podemos funcionar con sentimientos de carencia.



* ¿Buscás a alguien que te complete?



Si estás buscando una pareja para que te haga sentir mejor, llene tus vacíos, tape tu sensación de soledad o te haga sentir "completo" estás atrayendo una relación olvidable. Nadie completa a nadie. Suponer que alguien hará ese trabajo por nosotros es infantil e ingenuo. Caminar de a dos y nutrirse en ese intercambio es un paso posterior.



* ¿Estás dispuesto a soltar?



Para comenzar a escribir una historia de amor hay que hacer las paces con el pasado y enamorarse del presente. Esto implica estar dispuesto a dejar de aferrarse a apegos de viejas relaciones. Soltar no significa olvidar sino no quedarse a vivir en los recuerdos y permitir que entren nuevas experiencias.

Recuerda, para amar bien hay que amarse bien.



El amor después de la infidelidad



Otro de los temas serios del amor es cuando la relación parece transcurrir por los carriles habituales hasta que una infidelidad desafía la estabilidad de la pareja. Muchos deciden continuar, afianzándola inclusive. Otros no resisten el cimbronazo.



¿Qué pasa cuando se decide seguir con quien faltó al pacto de confianza?



Nadie llega a una infidelidad porque sí. Puede que la pareja se haya desgastado, que el deseo haya disminuido, que el infiel se sienta agobiado por la rutina o que simplemente le guste tener aventuras. Tantos casos como individuos. Tampoco es lo mismo un episodio circunstancial que una doble vida sentimental.



Si te han engañado y pese a eso decides quedarte en el vínculo porque sientes que en la balanza pesa más lo positivo que lo negativo, hay que estar dispuesto a realizar un gran trabajo interno para soltar todos los sentimientos negativos.



Estas son algunas claves para reconstruir el vínculo sin resentimientos ni rencores:



* Diálogo: una infidelidad puede ser la manifestación de desacuerdos más profundos que el mero desencuentro erótico. Una pareja que transita esta instancia debe hablar desde el corazón, sincerarse y evitar lastimarse o agredirse.



*Calma: cuando el corazón duele y el mundo parece derrumbarse, es muy humano pensar que la tormenta nunca pasará. Así se toman decisiones arrebatadas. No abandones la relación si no estás convencido/a de hacerlo. Deja pasar los días, analiza la situación y

recién allí, resuelve. Desde la calma, nunca desde la ira.



*Dejar pasar: conocer los detalles del engaño no tranquiliza; todo lo contrario: alimenta sentimientos poco amables y deteriora la propia valía. Ya suficiente con conocer el engaño como para que te tortures buscando información sobre el o la tercera en discordia en las

redes sociales, por ejemplo. Ni hablar de contactarlo: no te haces ningún favor. Sólo profundizarás tu dolor.



* Paciencia: la confianza, base de cualquier vínculo, ha sido erosionada. Decidir olvidar no es algo que se decreta y sucede en un abrir y cerrar de ojos.



* Amor propio: quien ha sido engañado suele preguntarse si no vale o no ha hecho lo suficiente para ese otro con quien alguna vez se eligieron. No tomes la infidelidad como algo personal. No necesariamente tiene que ver con que te falte algo o hayas actuado mal, sino que tu pareja es un ser único que también tiene sus miedos, teme a los cambios, etc. Trabaja a conciencia para que tu estima no se vea dañada.



* Soltar: desapegar de una traición sentimental requiere dejar de resistirse a lo que ocurrió. Lo que pasó no puede borrarse; te enteraste y decidiste seguir. Olvidar llevará tiempo pero tienes que hacer tu parte para que el dolor no se instale como un visitante no bienvenido.





Por Valeria Schapira - Experta en relaciones para Match.com