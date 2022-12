Entrar al año nuevo es convertirnos en un solo banco de sardinas para soñar el nuevo orden como humanidad, aceptando al otro, trabajando la compasión y el sentido de la unión. ¿Estás preparado? El tránsito de Saturno en Piscis nos brinda la información necesaria para reconocer el tipo de estructura que necesitaremos sostener estos próximos dos años (2023 y 2024). Serán años de aprender a sentir, darle estructura a la unión y trascender las diferencias. La clave será aceptar en vez de tratar de entender.



Júpiter el planeta que todo lo expande con alegría y abundancia, ya en Aries, nos ayudará con un comienzo de año lleno de acción, chispa y muchas posibilidades de iniciar. Por eso es necesario que actives el emprendedor interno. Que abras el negocio que tenés pensado, que te largues a vender tu producto, servicio o marca. Que empieces algo, que salgas a correr, que aproveches esta energía de fuego creativa y actives tu autonomía e individualidad con ese impulso social. A partir del 17 de Mayo Júpiter ingresará en Tauro y se quedará ahí hasta Mayo del 2024. Aquí Júpiter entrará en contacto con la tierra fija. Son tiempos propicios para expandir la materia y el valor. Autoestima y dinero trabajando juntos para reconocer lo que en verdad me merezco.



Venimos de un 2021 - 2022 en donde la energía de Saturno en Acuario se estableció creando estructuras tecnológicas nunca antes vistas. El internet nos mantuvo conectados en Pandemia, aprendimos a comprar y vender a través de internet, mercado pago, el QR, los homebanking, las apps para todo, las redes sociales creando comunidades nuevas, diferentes y que desafían al poder tradicional jerárquico y centralizado de hace años. Urano en Tauro puso a prueba las creencias sobre el dinero y los bienes inmuebles, se establecieron las criptomonedas, se crearon los NFT, surgieron nuevos puestos de trabajo, la mayoría online y conectados a una computadora, la idea de comunidad se estableció dentro de las organizaciones con la demanda de programadores y community managers, personas que puedan y sepan generar y manejar una comunidad y "codear". El concepto comunidad y colectividades llegó a tomar un valor tan importante que Santi Maratea pudo donar millones a múltiples causas comunes y lo logramos todos juntos. Mostrando al mundo la importancia de trabajar en pos de la "común unidad". La mente tomó vuelo. La neurociencia y la psicología social empiezan a ser fundamentales en el estudio de la humanidad, brindando un enfoque claro de la importancia del trabajo mental, la inteligencia emocional, el poder de las palabras, nuestras creencias y comportamientos, una profunda investigación sobre la conciencia humana y muchísimas herramientas para trabajar la auto-conciencia. Tenemos hoy en día la suficiente distancia y tecnología para ver las cosas que nos pasan y que suceden en el mundo desde varios ángulos y puntos de vista. Las sociedades occidentales integran cada vez más las herramientas orientales, como la meditación de Buda, o el Yoga de la India y lo mismo sucede a la inversa. Estamos más conectados que nunca y percibimos una especie de soledad, ansiedad e incertidumbre que muchas veces nos paraliza o agota.



Plutón en Capricornio se dedicó a desmantelar las tradiciones obsoletas e incuestionables. Estamos a punto de ingresar a la "Era de Acuario" solo si tomamos la decisión de hacerlo, asumiendo la libertad responsable. Argentina, puntualmente, cerró el año ganando su tercera copa del mundo y demostró que sólo a través de un trabajo en equipo se puede unir al país. La conciencia de equipo "La Scaloneta", la fuerza de la ilusión y la locura de cada individualidad, rezos, mantras, brujas modernas, velas, abuelas, niños, adultos, mujeres, artistas, publicidades y todas las minorías y mayorías sonando al unísono en pos de un mismo fin. Apoyar a la selección. La celebración en Capital Federal y las Provincias demostró que el País todavía tiene energía para celebrar lo que se siente en el corazón. Esa fue la primera señal de lo que se puede lograr con Saturno en Piscis los próximos años. Piscis es el signo más difícil de explicar, es el signo número 12, el último del mandala zodiacal. Piscis integra todos los signos y al hacerlo puede trascender la materia y encontrar el espíritu. Saturno en cambio, es un planeta con fines sociales y el encargado de poner límites, es el controlador del tiempo y el espacio. Cristaliza estructuras y brinda sostén, como lo hace nuestro esqueleto, nuestra piel y la mente racional. Solo aceptando nuestro lado más vulnerable, buceando en nuestros sentimientos y soñando desde el amor, es que podremos comprender lo que implica el tránsito de Saturno en piscis para la humanidad. Aceptar nuestro lado femenino y masculino es el principio vital para estructurar la unión. Sostener nuestro océano de emociones y sueños es sólo posible si entramos a nuestro mundo interno y espiritual. El ejercicio implica integrar nuestro lado A y nuestro lado B. El lado con el que busco identificarme, el lado que sale a la luz, el lado que siempre sonríe, el lado que sabe, el lado que se siente seguro, el lado que me piden, el lado que produce, y también, el lado que no me gusta, que me desagrada, el lado que quiero ocultar, el lado que me da vergüenza, el lado débil, el lado que no me beneficia, a veces hasta el lado que no pareciera ser mi lado. Desnudar nuestros sistemas de creencias es un trabajo que estaremos haciendo por los próximos 20 años con la llegada de Plutón al signo de Acuario esté Marzo de 2023. La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue entre 1778 y 1798 la gran Revolución Francesa que marcó los principios de libertad, igualdad y hermandad. Teniendo esto en cuenta, comienza uno de los cambios más profundos a nivel "cultura global".



El pasaje de 2022 a 2023 sería reconocer que somos una gran máquina solos, como individuos y como especie, y que, al mismo tiempo, esa máquina o sistema, tiene un misterio que es revelado sólo a los ojos del sentir.



Las palabras astrológicas claves este año 2023 son: Plutón en Acuario, Saturno en Piscis, Júpiter en Aries, Eclipses Aries/Libra y un poquito de Júpiter en Tauro.



Los verbos a incorporar con conciencia en el día a día son:

* UNIR

* ACEPTAR

* VISUALIZAR

* CREAR EQUIPO

* EMPRENDER

* MERECER



La astrología es un lenguaje sagrado que nos invita a ver la vida siempre desde varios ángulos y es ahí donde radica la magia de esta herramienta. Por eso no puedo sentirme super poderosa y escribir una ruta del 2023 que funcione para todos. Pero si puedo escribir lo que funciona para mí, con la intención de que te sirva y haga sentir bien.



Vernos en equipo, trabajando en red, descentralizar el poder, jugar desde la norma neuronal y no desde la norma piramidal, aprender a hablar con nuestros juicios, escucharlos, saber ponerlos en su lugar, permitirnos identificarnos con varias cosas al mismo tiempo. Rendirse, rendirse y empezar de nuevo. Este año 2023 los invito a crear en equipo y sentir el poder del amor incondicional, la compasión, la trascendencia, las mareas, las muertes, el espíritu, la magia, lo imposible, el encanto, los sueños, el inconsciente y la unión.

Esto es algo del que todos nos cuestionamos cuando culminamos un año y ponemos esperanzas en el nuevo. Muchas situaciones sociales, casos irresueltos, malestares de toda índole, sufrimiento y dolor, todos son con gran carga de sentimientos. Por supuesto que también hay alegrías, logros, esfuerzos, resultados positivos en otras personas, por ello le preguntamos ¿cómo empezar?



¿Cómo podemos prepararnos en lo personal para dejar atrás lo viejo y comenzar un 2023 con buenas vibraciones?

Yo creo que no hay una receta que sirva para todos. Todo lo contrario, el verdadero trabajo es ir encontrando nuestra propia receta. Por supuesto que podemos imitar para aprender, pero el trabajo está en ser cada vez más conscientes de lo que hacemos para encontrarnos con nuestra autenticidad, para ver nuestros movimientos únicos e irrepetibles. Para eso tengo que dejar que aparezca el juicio, dejarlo pasar, ver qué piensa mi juicio de eso que hice.



Pienso, son momentos difíciles en nuestro país para conseguir trabajo. ¿Qué consejo sanador hay?

No sé si hay algún consejo que sane. Si puedo ayudar a alumbrar la herida. Podemos conversar sobre eso que nos pasa: ¿Cual es tu trabajo ideal? ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Qué significa ganar plata para ti? ¿Tener dinero es trabajar? ¿Ayudar es trabajar? ¿Servir a la sociedad con un saber, con un cuerpo, con tiempo, con placer y con amor es trabajar? ¿Qué trabajos se pagan hoy? ¿Podrías empezar a trabajar mañana? ¿Si no tienes trabajo, quien te sostiene? ¿Puedes ponerte al servicio de quien te sostiene para encontrar tu trabajo y darle valor?



Podemos decir que salimos de la pandemia. Aún hay casos, pero dejó un tendal de chicos jóvenes con algunos trastornos. ¿Qué hay para ellos que son el futuro? ¿Cómo se armoniza una familia devastada?



Creo que darnos cuenta del rol de las etiquetas, como decir "trastornos" no nos funcionan mucho, no nos hacen muy bien, porque nos jerarquizan, nos ponen en situaciones de poder vincular y comparación con otros seres humanos. Ojalá que cada cual pueda expresarse, dialogar, sentirse identificado con algo y saber que al mismo tiempo puede cambiar. Creo que todos tenemos algún trastorno, tal vez lo sabemos ocultar más, sin embargo me hace sentir bien el hecho de querer sanar mi trastorno, verme roto es el principio de la sanación, ir a terapia, conversar con amigos. La conversación es muy poderosa. La conversación precisa de voz y escucha y ahí sucede algo mágico.



Una familia devastada, lo mismo, primero debería identificarse como devastada, luego poder buscar ayuda, si la familia no avisa o no se da cuenta de que está devastada será muy difícil ayudar. Hay muchas cosas que no existen porque todavía no lo intentamos, nada más.



¿Cómo es el manejo de emociones que hoy nos informan que son la clave de la mejor vida?



La inteligencia emocional ha avanzado muchísimo con la tecnología, nuestra primera gran creación disruptiva para nosotros mismos comoespecie. La neurociencia permite estudiar nuestro cerebro y reconocer muchas actitudes, comportamientos y seguimos descubriendo. La neurociencia tiene mucho de astrología y el cerebro es aún un campo muy misterioso. Creo que hay un cerebro en el estómago, que nos brinda una energía de acuerdo a cómo lo alimentamos, nutrimos y escuchamos. Creo que no se trata ni de ser vegano, ni de no comer comida chatarra, se trata de escucharnos y elegir con conciencia y disfrutar nuestra elección como propia, sin hacer mal a nadie. Creo que el lenguaje nos permite re-pensar nuestras emociones, acciones y creencias.



Es muy difícil entender los signos y sus ascendentes. Pero, ¿cómo viene el año nuevo?



No sé si es difícil, pero lleva su tiempo el tema de los signos del zodíaco. Acá lo importante es cada consultante, cada persona que viene a descubrirse, a conocerse y confía en nosotros. Entramos en una conversación íntima, se revelan intimidades con mucha facilidad. Cada persona es un mundo.



Para los creyentes a veces pensamos que Dios no nos escucha, nos referimos a la falta de agua, los cambios climáticos y los incendios. ¿A qué se debe esto?



Creo que es difícil escuchar a Dios cuando no nos escuchamos a nosotros mismos. A eso me refiero con aprender a sentir. Dios está en aquellos lugares en donde el nombre de la persona, el apellido, la ropa que usa, lo que sabe o no sabe, lo que hace o no hace, no importa. Dios está dentro nuestro y dentro de cada partícula y es la fuente. Nos escucha y nos da mensajes, como el inconsciente, como puede. Hay un cartel maravilloso que leo cada vez que voy a comer al chino de la 25 de Mayo, se los recomiendo. Respirar y agradecer son dos acciones en las Dios se manifiesta. Creo que este año la Fe puede renacer con una señal clara.



El mundial de fútbol, trajo varias fórmulas por aprender. ¿Cuál es la más relevante?



EQUIPO. La clave es gestar equipo, nutrir equipo, proteger al equipo, sentirse equipo, hermanos. Buscar la libertad como equipo implica encontrar un líder en cada integrante, una capacidad en cada integrante, está difusa la figura jerárquica en un equipo. Solo en un grupo manda el de arriba. Creo que en un equipo se puede ver la red. Lo que se generó en Argentina fue amor incondicional, unificamos la grieta, mostramos la unión, aceptamos que somos una sola cosa, todos juntos. Ahora deberíamos hacer eso con el mundo entero.



¿Por qué se dice que la Argentina se convirtió en el mayor polo energético del mundo?

Tengo muchas preguntas al respecto. ¿Quién lo dice? ¿En base a qué lo dicen? ¿Para qué lo dicen? ¿Cuál es el fin de decirlo? Leí algunos artículos que hablan sobre Matías de Stefano y Xul Solar, pero desconozco la fuente. Argentina es un País que astrológicamente sabe gestar, nutrir y proteger, tiene un vínculo tal vez simbiótico y creativo con sus ciudadanos. El mecanismo de supervivencia y de defensa es el esfuerzo y el trabajo. Creo que venimos trabajando mucho esto como País. Y finalmente, Argentina asciende o integra su totalidad a partir de la noción de interdependencia. Es decir, está aprendiendo a integrar la armonía, la belleza, el equilibrio y sus relaciones humanas.



Gracias por este momento, y sin más, espero que tengas un gran 2023.



"Te deseo una cabeza blanca para accionar la unión en equipo"



El Dato:

Uma Map

Gestión de red y vínculos humanos

Av. Rioja 384 (s) - Capital

umaslinks.wixsite.com/consultora

Por: María inés Montes

Fuente: Julieta Graffigna - Uma Map