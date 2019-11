Son muchos los argentinos, entre ellos los sanjuaninos que eligen como destino las playas de Brasil. Indudablemente la dupla "verano y mar", lleva la delantera al momento de optar por un lugar donde vacacionar, y que mejor si en ese lugar hay miles de kilómetros de costa preparada para recibir turistas. Brasil, desde ya, cuenta con esa enorme opción para quienes quieran disfrutar distintas propuestas. Money Tur preparó una batería de alternativas para diferentes gustos y necesidades. Figura desde Porto Galinhas, Río de Janeiro, Natal, Maceio, entre otras.

Porto Galinhas





Es un destino de viaje preferido por parejas y familias. Esta playa queda en el sur de Pernambuco, en el municipio Ipojuca, a 60 km de Recife y fue elegida 10 veces consecutivas como la mejor playa de Brasil. Es que se trata de un lugar paradisíaco, con aguas cristalinas donde se forman piscinas naturales con una temperatura promedio de 26 grados.



Porto de Galinhas está lleno de arrecifes, peces que pueden ser admirados con facilidad y varios naufragios que lo convierten en un atractivo sitio para los amantes del buceo.



Una buena idea es llegar al centro de información turística donde entregan folletería con la tabla de mareas para observar los coloridos peces en el momento justo.



Otra de las visitas imperdibles es Praia do Muro Alto, que queda a 7 km de Porto de Galinhas. Se trata de una reserva de selva atlántica, junto a la que se encuentran grandes paredones de arena y cocoteros. Es un lugar ideal para disfrutar de hermosas piscinas naturales y para pasar un día en familia ya que por el paredón que se forma el mar parece una pileta sin olas donde los niños pueden jugar tranquilamente.



Praia de Maracaípe es otro lindo paseo. Está ubicada a 3 km, es la playa más recomendada para los surfistas que visitan Porto de Galinhas. Sus olas son tan imponentes que ha sido un lugar elegido para varios campeonatos.



La playa esta rodeada de cajueiros y cocoteros, se puede ir caminando por la playa y disfrutar del paisaje. La caminata es de aproximadamente 40 minutos.



Si la idea es seguir caminando por bellos paisajes se llega a Pontal de Maracaípe y Manguezal, otra de las playas recomendadas. Allí se pueden observar los caballitos de mar en diferentes puntos, entre ellos el Projecto Hippocampus, un emprendimiento que busca la preservación de esta especie.

Todo viaje siempre cuenta con una salida para comprar algún recuerdo, en este caso se recomienda "Carcará Artes Plásticas". Aquí se pueden encontrar las mejores artesanías de la zona, especialmente las famosas "galinhas" hechas a base de troncos y cocos.



Otro paseo sugerido es en buggy porque es una manera muy divertidas de conocer este destino ya que el circuito incluye la totalidad de la extensión de Porto. Se empieza por Muro Alto, que es una playa amplia con algunos bares, sigue por Cupe, y la Playa del centro de Porto de Galinhas (donde están las piscinas naturales), Maracaípe (con olas grandes) y por último, Pontal de Maracaípe donde desemboca el Río del mismo nombre.



Río de Janeiro



Si hay un lugar donde disfrutar es en Río de Janeiro. Hay decenas de lugares para visitar. De las playas a los bosques, de los morros a los barrios más auténticos. Aquí apenas un puñado de opciones.



*Ipanema y Playa de Leblon



Aunque es más conocido por su playa, el barrio de Ipanema es uno de los más exclusivos de Río de Janeiro y está lleno de tiendas de moda y garitos estupendos. Otra opción es surfear en la playa de Leblon, que es una extensión de la de Ipanema.



*Lagoa Rodrigo de Freitas



La Laguna Rodrigo de Freitas, a dos pasos de Ipanema, es uno de los muchos bellos lugares naturales que ver en Río de Janeiro. Se trata de un enorme espejo de agua en el que se refleja el alma de Río.



* Copacabana



La playa de Copacabana tiene 6 kilómetros y es uno de los lugares más turísticos de Río pero conserva el encanto que lo hace único. Ideal para disfrutar de un refresco o catar la gastronomía brasileña en uno de sus muchos restaurantes. Sin duda, una de las mejores cosas para hacer en Río de Janeiro.





*Parque Lage



Si la idea es rodearse de naturaleza nada mejor que visitar el Parque Lage ubicado a los pies de la Floresta de Tijuca y muy cerca del Jardín Botánico. Cuenta con jardines de estilo inglés, pequeños lagos y una mansión preciosa que hoy acoge a la Escuela de Artes Visuales y en la que se pueden ver exposiciones de arte gratis y performances. Es un lugar relajado, ideal para tomar un café y observar paisaje.



* Corcovado y el Cristo Redentor



A 709 metros sobre el nivel del mar se encuentra el lugar más emblemático que ver en Río de Janeiro. El Cristo Redentor controla la ciudad de Río desde lo alto del monte Corcovado. La estatua tiene 30 metros de alto y recibe con los brazos abiertos a los miles de turistas que cada día suben hasta el mirador que tiene a sus pies para disfrutar de la visión en 360 grados de la ciudad carioca. Se puede subir en taxi o en un funicular/tren cremallera que sale de Cosme Velho cada treinta minutos



* Pan de Azúcar



Sin duda que todo visitante que llega a Río quiere ascender al Pan de Azúcar. Este peñón tiene 338 metros de altura y está ubicado en la bahía de Guanabara. La mejor manera de subir a la cima del Pan de Azúcar es usando el teleférico que sale cada 20 minutos y que recorre los 1.400 metros que separan los morros de Babilonia y Urca.





Natal





Natal es la ciudad más soleada de Brasil: el sol brilla todo el año, en un verano interminable. Se la conoce como la Ciudad del Sol, es la capital de Río Grande do Norte y se ubica en la punta del nordeste, oficiando como el puerto de entrada del turismo en la región. Las razones son muchas: grandes dunas, mar tibio y puro, noche animada, fiestas tradicionales, construcciones históricas, vegetación tropical, servicios turísticos de primer nivel. Es un destino perfecto para jóvenes, parejas y familias que buscan costa, diversión y distensión.



Sus playas de aguas tropicales bravas y extensas franjas de arena con dunas impactantes constituyen su gran atractivo. Los panoramas de su línea costera integran lo agreste y lo urbano, ofreciendo opciones para todos los turistas.



Uno de los tantos sitios imperdibles son las Dunas de Genipabu, a sólo 20 kilómetros del centro. Es un parque ecológico con impresionantes dunas blancas semi-cubiertas de flora nativa, con el mar y las lagunas de Genipabu como telón de fondo. En definitiva, un desierto costero lleno de oasis.

El clásico del lugar son los paseos en los buggys, subiendo y bajando por las colinas de arena.





Maceio



Tiene una de las más bellas costas de Brasil y es una de las ciudades que más turismo recibe. Esta belleza se debe principalmente al mar, muy similar al del Caribe, y las muchas palmeras plantadas a lo largo de la línea de costa. Aquellos que visitan la capital de Alagoas, probablemente, se desplazan en busca de playas y buenos días de sol frente al mar. Otra característica es la buena cocina, las artesanías, la animada vida nocturna.



Un viaje a la capital de Alagoas debe comenzar con un buen paseo en la orilla del mar, con paradas en las playas de Jatiuca (donde se puede comer las riquísimas tapiocas) y Ponta Verde, para admirar la puesta de sol. En la playa de Pajuçara, casi no hay olas, es ideal para un paseo en las piscinas naturales, bucear y descansar en el banco de arena que emerge cuando la marea esta baja.



En los alrededores de Maceió, existen muchos lugares hermosos. Y no se puede salir de Maceió sin hacer al menos uno de esos paseos. Las playas que están cerca de la capital son diversas, y cada una con sus peculiaridades.



Praia do Francés llama la atención por la barrera de corales, mientras que la Praia do Gunga se destaca por las miles de palmeras y los acantilados de colores. Paripueira es un buen lugar para ver las piscinas naturales no tan exploradas y Carro Quebrado para disfrutar de la playa casi desierta. Hay tantas playas tan bellas como diferentes en Alagoas que constantemente las personas se sienten con dudas sobre cuales conocer.





Las opciones



Money Tur

Dirección: Laprida 190 (Oeste). Edificio Carrascal

Teléfono: 264 4201010

Celular: 264 445 1126

E-mail: [email protected]

Web: www.moneytur.com

Atención: lunes a viernes de 9 a 20. Sábados de 9 a 13



Paquetes



Brasil con aéreo desde Mendoza



*Río de Janeiro. Salida 9 de enero

Aéreo desde Mendoza con Gol

Hotel Bandeirantes

10 noches de alojamiento con desayuno

Precio por persona en base habitación doble: 1.070 dólares + 270 dólares de impuestos





*Río de Janeiro. Salida 16 de febrero

Aéreo desde Mendoza con Gol

Hotel Bandeirantes

9 noches de alojamiento con desayuno

Precio por persona en base habitación doble: 1.015 dólares + 220 dólares de impuestos



*Río de Janeiro. Salida 1 de marzo

Aéreo desde Mendoza con Gol

Hotel Augustos Copacabana

9 noches de alojamiento c/desayuno

Precios por persona en base habitación doble 795 dólares + 218 dólares de impuestos



La hotelería es 3 * en todos los paquetes de Río de Janeiro.





*Natal



Salida 23 de febrero

Aéreo desde Mendoza con Gol

Hotel Beach Resort Natal

9 noches de alojamiento con desayuno

Precio por persona en base habitación doble 1.175 dólares + 248 dólares de impuestos.

Para salida 15 de marzo el precio por persona en base doble 1.010 dólares + 239 dólares de impuestos.





*Porto Galhina



Salida 8 de marzo

Aéreo desde Mendoza con Gol

Posada Tabajuba

9 noches de alojamiento con desayuno

Precio por persona en base habitación doble: 1.275 dólares- + 253 dólares de impuestos



* Maceio



Salida 14 de enero

Aéreo desde Mendoza con Gol

Hotel Ponta Verde

7 noches de alojamiento con desayuno

Precio por persona en base habitación doble 1.119 dólares + 215 dólares de impuestos.

Todos los paquetes incluyen traslados de llegada y salida, y asistencia de viaje.



* Excursión tropical



Salidas: Domingos de enero, febrero y marzo a las 16 desde San Juan, vía terrestre. Regreso, segundo sábado posterior a la salida.

Transporte: unidades semicama y cama, equipadas con aire frío/calor, servicio de bar, baño, proyección de películas y videos musicales a través de cinco monitores.

Hotelería 4 *

Excursiones incluidas: Complejo Termas de la Concordia; Teleférico a playa de Laranjeiras; Isla de Florianópolis, ciudad y playas, entre otras.

Enero: 875 dólares

Febrero: 855 dólares

Marzo: 750 dólares



- En todos los casos se sugiere vacuna fiebre amarilla