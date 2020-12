Si bien se puede hacer un recorrido por las góndolas de los supermercados e ir cargando el carrito con miras a la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo, hay alternativas que vienen de la mano de diferentes emprendedores sanjuaninos que logran cautivar más de un paladar y fidelizarlo para siempre. Es que sus propuestas resultan por demás de tentadoras por el simple hecho de estar preparadas sin conservantes, ser frescas y con productos locales, pero además por resultar innovadoras de sabores y por qué no, ser una solución a quienes no pueden comer cualquier cosa y sin perjuicio de ello, no quieren dejar de darse un gustito, como ser los pacientes celíacos o diabéticos.



Lo que sigue es una lista con sabores ricos, novedosos y originales para que todos tengan con qué acompañar el brindis o el cafecito, la noche del 24 y el 31. Y por supuesto, quedar endulzados para siempre.

Naturaleza viva y deliciosa



Por convicción y buscando concientizar sobre las formas de consumo, María Alvarado y Lucas Dupuy de Lôme, revirtieron su manera de comer pan, volcándose a una panificación natural y artesanal, que toma referencias de las recetas más antiguas pero con el uso de técnicas modernas. Así fue como hace tres años empezaron a investigar otras maneras de fermentación de harina en agua y lograron una masa madre "viva'' para producir pan rústico, el que al día de hoy ha encontrado muchas otras variedades, entre otras el pan dulce navideño y el babka (masa trenzada rellena con crema de chocolate o con crema de frambuesa, cereza y frutillas), bajo la marca de Ancestro. Confiesan que el producto final es totalmente diferente, con un sabor más ácido, con una corteza crocante y caramelizada y una miga suave pero principalmente, con mayor aporte nutricional ya que a diferencia de la levadura- permite eliminar los "antinutrientes'' del cereal.



Hay que apurarse a encargar al 2644050294 o en Instagram como @ancestro_pandemasamadre- si se quiere probar alguna de las variedades de panettones: la "estrella de la casa'' el Ancestro que lleva limón confitado, chocolate semiamargo y crema de vainilla y licor de relleno, además del Fruttato (nuez, almendra, cerezas e higos) y Manchiatto (con chocolate semiamargo). Los precios rondan los 300 pesos. También hacen budines (salen 250 pesos) de limón y cerezas, miel y nueces, vainilla con bombón de crema de chocolate.

Mantecol y dulzuras de manos maestras



Sin lugar a dudas, todas las preparaciones dulces que hace Leandro Tripolone llevan su sello: buen sabor y una estética única. Confiesa que logra estos resultados porque se esmera en replicar esas delicias dulces que tanto disfruta. Como el mantecol, su golosina favorita de la niñez. Es más, es uno de los pocos pasteleros sanjuaninos que se ha animado a incursionar con este postre bien argentino a base de pasta de maní y merengue italiano. Es la primera vez que lo incluye en sus propuestas no sólo en sus cajas navideñas sino también en los cursos que dicta.

El mantecol lo vende por unidad, a 150 pesos.



Para estas fiestas y con un stock limitado por ende hay que llamarlo cuanto antes al 2645473683 además del mantecol va a ofrecer panes dulces (desde 590 a 1050 pesos), mini cakes (desde 1800 a 3000 pesos y básicamente son postres con mousse de chocolate semiamargo, curd de limón y base de brownie con un glaseado espejo de leche condensada y sable de almendra; o con mousse de chocolate blanco con curd de frutos rojos ó con mousse de chocolate con leche caramelizado y centro de mantecol), macarons rellenos de ganache de pistacho, tiramisú, frutos rojos, chocolate semiamargo o marroc y bombones (las 20 unidades a 1400 pesos).

Galletitas y turrones, como obras de arte



Si hay algo que disfruta Noe Fernández es cocinar para las fiestas navideñas. Es que esa práctica -que aprendió de la mano de sus abuelas- la remiten a su infancia, inevitablemente. Y si bien, su fuerte pasa por la decoración de cookies o galletitas de jengibre, no lo hace como dibujos de nena, sino con un detalle y una dedicación digna de una obra de arte. Como si fuera poco, resultan deliciosas al paladar. Las galletitas son a base de jengibre, miel y especias, uno de los ingredientes claves de toda la pastelería europea que incluye en los box que está ofreciendo y que se componen de pan dulce (con nuez, almendra, avellana, chips de chocolate) y budín, praliné de almendras, stollen y turrón de maní y miel. Justamente esta última preparación, un clásico que no puede faltar en la mesa dulce navideña, no sólo es blandito (lo que muchos buscan) sino que tiene una cubierta con diseño en los colores rojo, verde y dorado que lo hace más tentador aún.

El precio de estas cajas va desde los 450 a los 1500 pesos. Se venden sólo por encargo a su celular

2644131928 o en Instagram como @noe.fernandez_cakes.cookies.







Todos comen rico



Laura Rivera es celíaca y por experiencia propia sabe lo que es desear comer algo rico. Más cuando llegan las fiestas y el deleite se incrementa. Por eso creó la panadería y pastelería Te Encuentro Sin TACC, desde dónde ofrece cuatro variedades de panes dulces a base de premezcla de mandioca, fécula de maíz y harina de arroz: el clásico (con pasas, frutas y nueces), otro con chispas de chocolate, un tercero con trozos de pasta de maní y uno especial que combina en su relleno chips de chocolate, cerezas al marraschino y nueces. El precio de estos panes dulces es desde $250, los de 500 gramos. También prepara pan de miga y platos terminados como tortas agridulces, pollos rellenos y empanadas, además de una variedad de alfajores y producto para la hora del café (pasta frola, tarta de coco, cabsha, brownie)



Si bien el emprendimiento tiene stock fresco en estas épocas, siempre es mejor encargar llamando al 2644762761, en redes sociales o en su local de Avenida Alem 1182, norte.





Enriquecido con castañas de cajú, avellanas y té



Como no podía ser de otro modo, la sommelier de té en hebras y pastelera Natalia Rivero, aplicó todos sus conocimientos y fundamentalmente su buen gusto para armar unas cajas navideñas especiales ideales para regalar y regalarse- que contienen panes dulces pero también blends de tés, espumantes y hasta macarons, esas finas masitas francesas que están preparadas con harina de almendras.





Obvio que los protagonistas son los panes dulces, que no son como cualquiera. Los que ella prepara llevan almendras, avellanas, nueces frutas abrillantadas (el de 250 gramos cuesta 200 pesos y el de 700 gramos, 500 pesos) pero hay otros a los que les suma castañas de cajú ($550). Para los más golosos hace varios: de galletitas Oreo y corazón de dulce de leche (550 pesos); Bon o Bon y corazón de dulce de leche (550 pesos) y relleno de chocolate, nueces, almendras, avellanas y castañas de cajú (550 pesos).



Un detalle importante: hay que encargarlos con 24 horas de anticipación en sus sociales como @Tecito. serviciodeté o a su celular 2645187623.







Con el cariño y la buena cocina de mamá



No fue difícil que pronto trascendiera entre vecinos, amigos y conocidos que los panes dulces y budines que preparaba para su familia, Graciela Lirola, eran esponjosos, húmedos y por sobre todo, exquisitos. El boca a boca hizo que la delicia casera perdiera la exclusividad y se convierta en emprendimiento que año a año va multiplicando sus seguidores. ¿El secreto? No solo los ingredientes sino los cuidados y el tiempo dedicado al leudado y amasado.





Ahora esta pastelera se la puede contactar por sus redes sociales como Lirola Graciela, su celular 2644369045 o el kiosco Cura Brochero en el Barrio Cedro Azul en Santa Lucía- deleita con una variedad de panes dulces que no se limitan al común (frutas abrillantadas o pasas, cuestan 250 pesos), el completo (con frutas, pasas, nueces por 300 pesos), el de chocolate y el de galletitas Oreo, que son los preferidos de sus hijos Diego y Alejandro, entre muchos otros que han tenido la suerte de probar estas delicias que no tienen nada que envidiarle a los que preparan los grandes chefs como Maru Bottana. Es imprescindible encargarlo con 24 o 48 horas de anticipación.

Bocaditos sin TACC



¿Masas finas y bocaditos sin trigo, avena, cebada ni centeno se consiguen en San Juan? Claro que sí. Belén Bataller de Rincón Gourmet, pastelería artesanal, está armando suculentas y deliciosas bandejas navideñas con mini pirineas, mini brownies con crema y chocolate amargo, conitos con dulce de leche y ganache de chocolate y también masitas con alcayota y almendra, mini tiramisú, mouse de limón, y de dulce de leche y frutos secos decoradas con glasé, con motivos navideños que resultan irresistibles. Vale aclarar que cualquiera de estos bocaditos pueden ser degustados por personas con celiaquía porque se preparan con fécula de mandioca y almidón de maíz. Además, a pedido, puede elaborar opciones especiales para diabéticos y personas que padecen intolerancia a la lactosa.



Las bandejas vienen en dos tamaños: de 12 o de 18 unidades, y tienen un valor que parte desde los 2000 pesos. Hay sí o sí que pedirlos con una anticipación de al menos 3 días previos al WhatsApp 2645053415.







Festivo pero saludable



No son propuestas dietéticas, ni bajas calorías. Pero si son saludables por el contenido de sus ingredientes principales y muy ricas. La propuesta para las fiestas de Marcela Robledo, propietaria de On nutrive, un servicio de viandas y panificación nutritiva, está centrada en un pan dulce de harina integral, endulzado con miel y que contiene frutos secos y cascaritas de naranja confitada. Estas delicias, de elaboración propia, se consiguen en tres tamaños: 150, 370 y 800 gramos y cuestan 100, 200 y 400 pesos, según el peso.



"Mientras las harinas blancas, el azúcar refinada y la fruta abrillantada, abundante en los panes dulces comunes, no son recomendable, nuestros panes integrales con miel y frutos secos son altamente nutritivos'', explica la empresaria que también tiene un combo festivo con snacks de semillas, galletitas de avena y alfajores de algarroba. Para el 24 y el 31 ofrecerá una torre de panqueques vegetariana. Todo se puede encargan llamando al teléfono 2645820093 o en el local ubicado en Paula Albarracín 727 (sur) en Capital y en redes sociales.

Los mejores turrones y panes dulces de una fanática



Con recetas heredas, otras modificadas con sus conocimientos y el aporte inigualable de los sabores de productos locales como pistachos, cascaritas de naranja o sandías en almíbar (que ella misma prepara como parte de sus frutas almibaradas caseras), la experta Gabriela Vega tiene una carta especial de dulzuras para las fiestas. Ella es la primera degustadora porque se reconoce una fanática del pan dulce y los turrones, una novedad porque no cualquiera los prepara.





Hace siempre por encargue- turrones y tortas de almendra y merengue tipo alicante, con maní, avellanas y pistachos, también el turrón yema, además de marroc y garrapiñada. Los precios de estas delicatessen van entre los 300 y los 1700 pesos, dependiendo del peso y la fruta elegida. Mientras que sus panes dulces se caracterizan por la generosidad. Si bien puede hacer a pedido el que el cliente desee comer según sus preferencias (como el que lleva pistacho), por ahora está vendiendo uno con pasas de uva y fruta en almíbar (cuesta $350), otro panettone que ella llama estilo argentino (super regado con frutas secas y que sale $650) y uno más, enriquecido con más sabores por 960 pesos.



Para hacer pedidos contactarla vía Facebook en nomeolvides Gabriela Vega o en su celular 2644604441.