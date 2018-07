Algunos locales ya tienen sus promociones, descuentos, 2x1, en definitiva sus ofertas por el final de la temporada. Pero la idea es tener en conocimiento cuales son las tendencias que vienen y cuales son las prendas que perduran en la moda. Consejos y tips que ayudan a tener en cuenta la compra inteligente.



Pero el tiempo de rebajas no solo es en los negocios, también debes prender la compu para ver las tiendas on line y los e-shops. Algunas mantienen sus ofertas tanto en web como en la tienda. El envío es un tema de averiguación. Antes de salir de compras es inteligente dar un vistazo al placard para saber cuáles son las prendas que más usamos y las que no tanto. De esa manera estas en condiciones de saber y aprovechar las llamadas "liquidaciones'.





De invierno



* Se empieza por los básicos como son los jeans, remeras, camisas, zapatillas, trench, blazer y algún tipo de zapato y pantalón; generalmente estos son los clásicos que no pasan de moda y que un ropero de mujer debe tener: una camisa blanca de salir, un par de stilettos negros, un blazer negro o de color, un trench, un pantalón de vestir negro, un pañuelo de color. Es ahora cuando hay que aprovechar en precios estas prendas.



* En cuanto a denin vale todo, jean, camisa, vestido, short y campera.



* El cuero es fundamental en el guardarropa, una campera es un abrigo atemporal que nunca pasa de moda y se puede usar a toda hora, da un toque especial para terminar tu total look.



* Los colores neutros para sweaters como negro, azul, camel, gris, bordó, blanco, rosa y celeste son imprescindibles para el invierno.



* El estilo Navy es otro clásico en camisas y sastrería, las mil y un rayas tanto para verano como invierno.



* Los tapados de paño, abrigos, y camperas en tonos neutros vale la pena adquirir en tiempo de rebajas.



* En cuanto al calzado, botas de cuero, gamuza de caña alta o booties, son el calzado de abrigo que en estilo clásico siempre es una inversión.



De verano



* El cuero será furor, continúa como prenda básica



* Los short de invierno y verano, siempre que tengas buenas piernas, es cómodo y para las teens es el outfit ideal, se puede llevar con remeras de viscosa, camisas de crepe o lino y saco sastrero corto, tanto para el día como de noche.



* Los trajes de baño en tonos clásicos continúan y lo agiornas con una pashmina y un maxi bolso y te aseguras un look 2019.



* Las sandalias con plataformas de madera y los zuecos se usarán, aunque no tanto como este año.

Sólo para ellas, tips de moda

Cada mujer es una persona diferente, por eso es importante tener una declaración de moda que se adapte a cada personalidad. Conocerse a sí misma es lo ideal, pero no todas lo saben. Por ello algunos cánones de la modasirven para inspirarse. Es necesario comenzar por saber que debes destacar lo mejor y ocultar los defectos. Algunos tips de recomendaciones básicas para comenzar:



* Usar siempre un tejido que fluya libremente en un tono para lograr un aspecto largo y delgado.



* Usar ropa sobre la base de la estructura de su cuerpo, ropa de su propio tamaño. Nunca opte por ropa de gran tamaño.



* El terciopelo y el cuero son aptos para inviernos y seda, organza y algodón para los veranos.



* Para una fiesta matutina opta por tonos más claros como el verde esmeralda, el azul océano, el rosa o también puedes probar algunos colores pastel de moda.



* Para ocasiones finales de la tarde, opte por colores vibrantes que pueden agregar un efecto brillante a su sentido de vestirse.



* Si eres bajo, sería aconsejable evitar el uso de vestidos cortos. Mejor ir por faldas largas con un buen corte de pescado.



* Si es delgado, evite usar ropa sin mangas. Sería recomendable usar ropa de color oscuro ya que ocultan la estructura de su cuerpo pálido.



* Si tiene una estructura mediana, debe usar ropa de colores claros como el beige.



* Tenga cuidado al seleccionar accesorios, simplemente no seleccionar algo por el gusto de hacerlo. Recuerde que sus accesorios hablan más sobre usted que su ropa.



* Aceptar y conocer el estilo personal es fundamental.



Según el tono de piel



* Si tienes una tez blanca, entonces el oro con una mezcla de cobre se vería hermoso.



* Si tienes un color medio trigueño, los tonos mixtos de blanco, beige y bronce dorado se adaptarán a tu estilo.



* Las mujeres de piel oscura deben envolverse con tonos dorados de cobre.