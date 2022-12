San Juan brilla. Esto que a simple vista podría sonar como una metáfora que hace honor al sol sanjuanino, a la Fiesta Nacional en su honor -FNS-, a los más de 300 días sin nubes en el cielo, es una realidad que comenzó por el 2011 cuando San Juan inauguró la primera planta de energía solar fotovoltaica de Sudamérica. Ese sería el puntapié para convertir esa frase corta en pura realidad actual, teniendo en cuenta que a la fecha la provincia cuenta con 16 parques solares operando que generan más de 300 MW. Además de otros 7 proyectos adjudicados a la espera de financiamiento. Sin duda un acierto en la búsqueda de energías limpias que ayudan a la conservación del medio ambiente, generan mano de obra, aseguran el abastecimiento local, inyectan al sistema eléctrico nacional, promueven la instalación de empresas, entre otras ventajas.



La generación solar fotovoltaica viene creciendo paulatinamente desde la primera licitación por el sistema RenovAr, realizada en 2016. El primer dato que evidencia ese crecimiento es que San Juan pasó de ser una provincia netamente importadora de energía a ser un nodo exportador/importador, tanto que durante las horas del día cercanas al mediodía solar (13.30) y en períodos de demanda moderada exporta su energía al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).



Actualmente cuenta con 24 centrales generadoras inyectando energía al MEM, de las cuales el 67 por ciento es de origen solar fotovoltaico con 16 plantas, el 30 por ciento es de origen hidráulico -con 7 plantas-, y una central térmica alimentada con Gas Natural que opera en momentos de muy alta demanda durante el año, principalmente en los meses de julio y enero.

"El EPSE viene trabajando en esto desde que se montó el primer parque solar en Ullum, que fue el primero de Sudamérica destinado a impulsar este tipo de energía renovable. Nuestra misión es dar soporte técnico para que empresas privadas puedan instalarse, por ejemplo en Ullum donde prácticamente estamos agotando los espacios físicos disponibles. De hecho en el primer trimestre del año próximo ya debería estar en producción otro parque en este departamento, y también estamos viendo con otras empresas los espacios que quedan disponibles", acota Juan Carlos Caparrós, presidente del Ente Provincial Sociedad del Estado (EPSE).



El 49 por ciento de la potencia instalada, en este momento en la provincia, proviene de las plantas solares fotovoltaicas, otro dato que destaca la conveniencia de ocupar los recursos naturales existentes.



"La ventaja que nosotros ofrecemos es la disponibilidad de terrenos que no deben adquirirlos sino que los entregamos por concesión con un canon de alquiler, además de la infraestructura para sacar la energía como estaciones transformadoras, líneas eléctricas, todas cosas necesarias para que una vez instalado el parque las empresas puedan empezar a trabajar. Por supuesto previas autorizaciones y requisitos legales solicitados a nivel nacional para inyectar la energía de acuerdo con el programa que han logrado construir el parque", agrega Caparrós.

Actualmente la mayoría de los parques solares son construidos por el programa Mater Mercado a Término de Energías Renovables-, esto contempla que quien lo construye le vende la energía a un usuario particular que la compra. Antes de esta opción se comercializaba sólo por Cammesa - Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima-.



Tocota, otro punto caliente



Iglesia es otra de las zonas que ya comenzó a recibir sus primeros proyectos para generar energías limpias, y no sólo la fotovoltaica. Con más precisión hay que señalar al distrito de Tocota como punto clave ya que cuenta con un alto potencial por diversas razones. En primer lugar dispone de más de 12 mil hectáreas con posibilidades no sólo para parques solares sino también eólicos, o bien sistemas combinados que permiten usar las horas con luz solar y luego el viento que llega cuando estas comienzan a apagarse.



"Si a esto lo miramos como competencia de los parques eólicos del sur argentino podemos decir que no somos tan eficientes, pero sí son de un nivel de eficiencia equivalente a los de Europa. Así que es una interesante idea para los que quieran instalarse en Tocota. Estamos en conversaciones con algunas empresas que podrían hacerlo. Ahora tenemos contrato firmado con Genneia que a corto plazo empezará a construir allí el primero de esa zona y otro de YPF de 200 megas, en dos tandas de 100", indica Caparrós.



Esta localidad no sólo dispone de un amplísimo campo para la instalación de estos proyectos sino que además pertenecen al EPSE, cuentan con declaración de impacto ambiental, tiene estación transformadora y una línea para sacar la energía. En otras palabras, todo listo para instalarse, por supuesto que eso implica el pago de un canon mensual a la provincia por parte de la empresa inversora que gana cada licitación por 10,15 o 20 años según el caso.



"En Bauchazeta será necesario realizar otras inversiones a corto y mediano plazo como la línea de 500 que vincula San Juan con Rodeo y esta localidad, que en realidad ahora está operando a 132 y migrándola a 500 nos permitiría instalar nuevos proyectos en la zona. Hoy los parques que se están construyendo de alguna manera tienen garantizada la posibilidad de sacar la energía pero en el futuro habría que pasar a 500 para poder hacerlo", agrega el presidente del EPSE.



Este incremento de generación de energía fotovoltaica no viene solo. Es que a la par se hace muy necesario fabricar paneles solares, una decisión que ya está tomada en la provincia. "A partir del próximo año comenzaremos a hacerlo en nuestra fábrica para instalarlos en parques propios o de terceros", indica Caparrós.



Una fuerte apuesta para aprovechar al máximo el sol sanjuanino, un recurso aún inagotable, que permite generar energía limpia, algo que el planeta demanda a gritos.





Entrevista/En pocas preguntas

Recursos aprovechados





El titular del EPSE, Juan Carlos Caparrós, dio su punto de vista respecto de algunas particularidades de la generación de energía renovable en San Juan.





- ¿Hay alguna estimación de la capacidad instalada que pueda llegar a tener la provincia en el futuro, o de qué dependerá?



Va a depender mucho de la infraestructura para sacar energía y también del desarrollo minero porque proyectos como por ejemplo los que están en Calingasta, Los Azules, Pachón, o los que puedan haber en el norte como Josemaría, Filo del sol, son los que aspiran a contar con esta opción. Por un lado es una energía que pueden comprar durante 15 o 20 años con una tarifa preestablecida, y por otro lado, es una energía limpia que muestra su huella de carbono y no genera contaminación. Así en el futuro si ellos comercializan cobre, por ejemplo, y tienen una huella de carbono interesante su valor en el mercado internacional será mayor. También hay que pensar que probablemente en el futuro hayan restricciones para aquellos productos que no tengan una huella de carbono para ser comercializados. En la medida que los proyectos mineros comiencen a ejecutarse la demanda de energía solar, eólica y geotermal será muy importante.



- Salta genera casi la misma energía fotovoltaica que San Juan, unos 300 MW, pero con tres parques solares contra 16 ¿A qué se debe esto?



San Juan ha tenido una inversión muy diversificada con distintos procesos de comercialización. Los primeros fueron a través de licitaciones realizadas por la Secretaría de Energía para venderle a CAMMESA con el programa Renovar entre otros. Así aparecieron parques como el de Ullum que es del EPSE y otros como los que están en Iglesia que son inversiones privadas. En Salta el proceso fue diferente e hicieron un único parque grande. Acá hubo muchas inversiones diversificadas.



-¿Qué ventajas ofrece la provincia para que lleguen inversores?



El que instala un parque en San Juan sabe que a igual inversión en otra provincia ubicada hacia el Este, acá tendrá mayor rendimiento. Esto se da por las características propias de la geografía, la altitud, temperatura, mayor cantidad de horas solares, entre otros.



- El crecimiento desde 2018 a la fecha fue explosivo, al menos así lo indican los números.



Hay dos cosas que se están dando. Una es la política de gobierno que piensa que las energías renovables son parte importante para abastecernos, para aprovechar un recurso que tenemos sobre todo con una crisis hídrica que no permite generar lo que quisiéramos. Hoy en día la energía que usamos viene del sur y si tenemos alguna situación de crisis como pasó en diciembre del año pasado cuando hubo una demanda fuerte a nivel nacional, y puede pasar ahora también, si bien hubo algunos cortes la demanda que tuvo San Juan fue sustentada por la energía solar que se genera aquí. Pasó un poco desapercibido para la mayoría de la gente, salvo por aquellos a los que se les cortó la luz. Tener mayor cantidad de parques hace a la sustentabilidad del sistema, a la posibilidad de que se desarrollen más industrias, en definitiva a ser un poco más independiente de una línea eléctrica que viene del sur. Incluso esta línea que San Juan apoya para que se haga para el norte nos permitiría un anillo energético vinculado con La Rioja y con el sistema interconectado del NOA de manera que si tenemos problemas con la energía que viene del sur consigamos del norte, o si tenemos que sacar energía de los parques solares también podamos hacerlo por ahí, y no estar limitados. Es política de Estado, le da sustentabilidad al sistema, genera ingresos, gente que se contrata para el mantenimiento y operación de los parques, la inversión es significativa. Se habla de 100 millones de dólares para construir un parque de un poco más de 100 megas, claro que no todo se desembolsa acá, pero parte de eso queda. El derrame en la provincia es importante.





Aporte al sistema



Aquí algunos datos que señalan la importancia de la generación de energía fotovoltaica en la provincia.



* Durante el año 2020 San Juan tuvo una demanda de energía de 2.209.014,56 MWh, de los cuales 520.050,52 MWh fueron provistos por centrales de energía solar fotovoltaica, o sea el 23,4%.



* Este porcentaje se acerca al 30% para el año 2021 -falta contabilizar el mes de diciembre aún no publicado por CAMMESA-.



* El porcentaje de la demanda cubierta con energía solar fotovoltaica de la provincia de San Juan viene creciendo sostenidamente desde el año 2018.



* A la fecha ya se encuentra construido y operando el parque solar Guañizuil IIA, adjudicado en la Ronda 2 de RenovAR. Este parque es el más grande de San Juan y uno de los más grandes del país (100 MW). Le sigue el Parque Fotovoltaico Cordillera Solar con 80 MW. Ambos ubicados en Iglesia.



*Actualmente el 46% de los parque solares en operación de la Argentina se encuentran en San Juan, y sumando todos los proyectos solares adjudicados a través de RenovAr y los proyectos presentados a través del MATER (Mercado a Término de Energías Renovables), San Juan se encuentra en el primer lugar del país en cantidad de proyectos, con más del 30%.



* Si se mide la participación nacional de acuerdo a la potencia de los parques en operación a la fecha, San Juan vuelve a estar en primer lugar con el 28,33% de la potencia solar fotovoltaica operada nacional, compartiendo el podio con la provincia de Salta.



*Cabe aclarar que en el caso de Salta, la potencia proviene de tres parques solares. En el caso de San Juan se advierte una clara diversificación.



* Potencia Instalada Total 613,26. Potencia Instalada Solar 300,38 49%.

Por Myriam Pérez

Infografía: Gargo