Por mucho tiempo Nueva York era un destino elegido por los argentinos, pero solo por añadidura ya que visitaban la Gran Manzana como un extra o un plus a su principal objetivo que era Miami o Disney. Ahora las cosas cambiaron. Desde el año pasado Nueva York se transformó en un destino final según informó la Embajada Argentina en Estados Unidos a medios nacionales, con un dato sorprendente que indica que el promedio de estadía pasó de 3 días a 9 días. Así las cosas, mucha más gente quiere sumarse a esta corriente, y mejor aún si la propuesta también incluye ciudades como Quebec y Toronto en Canadá, entre otras.



Puerto del Sol, agencia local de Sergio Sirerol, propone un interesate paquete de 13 días en un viaje grupal que se inicia el 28 de junio desde Buenos Aires. El principal destino es Nueva York donde el grupo de viajeros pernoctará 4 noches. Aquí un detalle de los principales referencias turísticas que propone este tour.

Manhattan a pleno



Nueva York



Una de las cosas más importantes para aprovechar el tiempo es saber qué cosas, lugares o espacios no se pueden dejar de ver si uno visita Nueva York.



Times Square: Es el centro de todo, luces que no se apagan nunca y mucha gente a todas horas. Es recomendable dar un paseo por la zona y luego pasar un par de minutos en las escaleras rojas cerca del puesto de TKTS (la Séptima Avenida con la calle 47). Son muchas las cosas que allí se pueden hacer por lo siempre se elige volver en algún momentito del viaje.



Empire State Building: Es el más conocido de los miradores de la ciudad. Construido en los años 30, época en la que fue el edificio más alto del mundo; ya que ahora es el vigesimoctavo edificio más alto y el quinto más alto de los Estados Unidos. Lo que más interesa, evidentemente, son las vistas de todo Manhattan desde arriba que son impresionantes de día y de noche.





Zona Cero y Distrito Financiero: Se pueden visitar las dos piscinas marcando las torres gemelas, la torre One World con su mirador y el museo 11-S. Luego hay que dar un paseo para ver la famosa estatua del Toro y la niña valiente, además de la Bolsa y el ambiente de Wall Street. También en esta zona está el outlet de Century 21 para aprovechar y comprar cosas de marcas a precios reducidos.

Puente de Brooklyn: Además de ser un sitio histórico con mucho interés cultural, el camino ofrece unas vistas totalmente únicas del skyline de Manhattan. Al cruzarlo se llega al

Parque Brooklyn Bridge con sus maravillosas vistas.

La noche en el Puente de Brooklyn.

Central Park: Es el gran pulmón de Manhattan. Se puede explorar el parque a pie o en bicicleta. Se recomienda empezar en el Upper West Side cerca del memorial a John Lennon y su emblema de Imagine. Allí también está la zona Terraza Bethesda y su fuente o el Puente "Bow" que sale en muchas películas. Por supuesto otro lugar emblemático, y muy grande, es el Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir (el lago grande). Lo más importante es ir con un mapa o con el GoogleMaps para ubicar los lugares de preferencia y referencia.





Estatua de Libertad: La Dama de la Libertad es uno de los iconos más reconocibles en Nueva York. Se puede visitar la estatua directamente con el ferry que sale desde Battery Park, parando primero en la Estatua y luego en la Isla Ellis (también recomendada esta isla para aprender sobre la historia de los inmigrantes). Si la idea es ver la estatua desde lejos, otra opción es un crucero al atardecer con jazz. Se acercan bastante a la Estatua y luego se observan vistas de Manhattan y Brooklyn al atardecer.





Broadway : Este es un lugar que nadie se quiere perder, mejor si es para ver un espectáculo. No obstante aunque no se asista a ninguno no se puede dejar de pasear por "La Gran Vía Blanca" viendo los carteles gigantes y el ambiente antes o después de un espectáculo.





El tour por Canadá

Paseo por Montreal

Montreal



Montreal posee una oferta turística envidiable, lo que la hace un destino de viaje por excelencia. Es la metrópolis de habla francesa más importante de toda Norte América.



Los expertos en turismo recomiendan comenzar por darle un vistazo a toda la ciudad para tener una gran panorámica ya que parte de su encanto son sus zonas.



Uno de los sitios que no hay que dejar de ver es la Basílica de Notre Dame, una verdadera obra de arte religiosa de arquitectura neo-gótica, inspirada en la Sainte Chapelle de París,



Famosa por ser la iglesia donde se casó Celine Dion y donde tuvo lugar el funeral de Pierre Elliot Trudeau, antiguo primer ministro de Canadá.



Otro sitio es la la Torre de Montreal, el monumento emblema de la ciudad. Es el edificio inclinado más alto del mundo con 165 metros de altura y un ángulo de inclinación de 45 grados. Verla es todo un espectáculo ya sea de día o de noche, su imponencia ha sido captada por las cámaras de muchas personas alrededor del mundo que la han visitado.



No se puede dejar de descubrir la experiencia 360 grados en la zona más turística dentro de la Grande roue de Montreal.



Si la opción son los museos, el más visitado es el de Bellas Artes, se encuentra en pleno centro Downtown. Compuesto por varios pabellones posee unas zonas de visita gratuita y otras pagas. Se encuentra entre el top 100 del mundo, con finas colecciones y exposiciones. Entre las más destacadas son las pinturas de reconocidos artistas y épocas diferentes.



La torre del reloj o Tower Clock, es otro de los imperdibles. Es un edificio del año 1922 que marca la entrada al Vieux-Port de Montreal. Cuenta con 45 metros de altura y fue creada por el ingeniero Paul Leclaire para conmemorar a marineros canadienses que murieron en la Primera Guerra Mundial.





Quebec



Es una ciudad antigua, situada en la cumbre de una roca. Atrae a los viajeros con su historia larga y atmósfera romántica, con su naturaleza hermosa y grandes monumentos. Convencionalmente la ciudad se divide en la Alta y la Baja. La Alta es la zona vieja, aquí se reúnen todas las curiosidades principales y los parques maravillosos. Bajando por las escaleras o en el funicular se llega a la ciudad Baja, el centro de la cual es la plaza Real. Aquí hay varios restaurantes modernos, cafeterías y galerías y una de las curiosidades principales religiosas: la iglesia de la Madre de Dios.



Una de las obras de arquitectura más hermosas de Quebec es el hotel Chateau Frontenac, cuya construcción fue acabada en al año 1893. Parece un verdadero palacio y adentro está equipado según las últimas tendencias de técnica y es el más cotizado entre las instituciones de este tipo. Desde las ventanas del hotel se abre una vista panorámica de la planicie Abraham, un gran campo verde, donde tuvo lugar la batalla legendaria de ejércitos francés e inglés.



En cuanto a la gastronomía hay una diversidad muy interesante, por lo que los amantes de la buena cocina estarán de parabienes al igual que los "compradores", ya que allí nunca estarán aburridos debido a la diversidad de shoppings y tiendas.

La propuesta incluye un paseo por las Cataratas del Niágara.



Toronto





Indudablemente que su mayor atractivo turístico es la cercanía con las Cataratas del Niágara, sitio que también comprende este viaje, además es una ciudad para vivirla y disfrutarla.



La mayor parte de los monumentos y lugares de interés para ver en Toronto están concentrados en el Downtown, pero no se limitan únicamente a éste.



Como buena ciudad multicultural, uno de los mayores encantos de Toronto es poder pasear por los barrios de las diferentes comunidades étnicas de la ciudad, poder pasar de un ambiente chino a uno polaco, italiano, coreano o portugués en apenas algunos kilómetros.



Entre los tantos lugares, aquí se destacan algunos de ellos.



Torre CN: Es el emblema mundial de la ciudad de Toronto y su construcción más reconocible. Es una de las torres de comunicaciones más altas del mundo y ofrece, además, una vista completa de la ciudad desde el mirador de su parte alta, donde también se puede disfrutar del restaurante.



St Lawrence Market:Uno de los edificios más tradicionales de la ciudad. Es un mercado ubicado en un enorme edificio de ladrillo en el centro de la ciudad presenta toda una gran variedad de alimentos y productos típicos locales.



Distillery District: La zona de moda en la ciudad. Situado en la parte este del centro de Toronto, ha visto como en los últimos años se han transformado de ser una zona degradada compuesta de antiguas fábricas de licores a un barrio de arquitectura industrial reformado que alberga algunos de los bares y restaurantes de moda.



Toronto Islands: Pese a que Toronto está situado muy lejos del mar, la orilla del Lago Ontario marca su geografía. En él, frente al centro de la ciudad, se encuentra una serie de islas con carácter de parque que ofrecen grandes vistas y la posibilidad de disfrutar de un entorno natural y tranquilo





El recorrido



La propuesta de Puerto de Sol es la siguiente

* Duración: 13 días

* Incluye Pasaje aéreo desde Buenos Aires/traslados

Se visitan las siguiente ciudades

* Nueva York: 4 noches

* Boston: 1 noche

* Quebec: 1 noche

* Montreal: 2 noches

* Toronto: 1 noche

* Niágara Fall: 1 noche

* Alojamiento en hoteles categoría superior con desayuno, excepto Nueva York sin desayuno. * Visitas y Excursiones.

* Asistencia al viajero con seguro de cancelación (cubre al pasajero que por algún motivo justificado no puede viajar)

Precios

* Single: 4.515 dólares

* Doble: 3.355 dólares

* Salida 28 de Junio desde Buenos Aires



El dato



Puerto del Sol Turismo

Entre Ríos 203 Sur. San Juan

4275060 / 4228264