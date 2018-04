Nadie duda que el desafío que define al sistema educativo actual es la calidad. Ella indica más que la medición de los resultados de los alumnos, entre otro ítem fundamental, las condiciones salariales del docente, su perfil profesional, los niveles de inversión, las condiciones de infraestructura y equipamiento, los logros de los aprendizajes en otras habilidades como artísticas, deportivas, científicas y culturales.

El Dr. Facundo Manes expresa: "Para prosperar en un mundo dinámico, interconectado y basado en el conocimiento; necesitamos una educación que enseñe a pensar críticamente, a resolver los problemas y adquirir habilidades y competencias necesarias'.



La educación, la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico constituyen las herramientas más eficaces para terminar con la reproducción intergeneracional de la pobreza. Es por ello que el programa radial, "Botica Educativa'que sale por Radio Sarmiento, intenta aportes para contribuir con el objetivo educativo. El nuevo ciclo radial se presenta de forma dinámica, viva y en constante búsqueda del saber. Yolanda Quiroga, Lic. en Literatura, especialista en temas educativos, escritora y docente cuenta en persona una de las realidades que más importa en Argentina: "La Educación'.





¿Cómo aprende un alumno hoy?



La posmodernidad y la era digital han traído una nueva forma de aprender. El objetivo principal es atrapar la atención del alumno y generar la motivación. Es animarse, es confiar que todos los chicos/as pueden aprender más y mejor. "Aprender a aprender'. Así lo estableció la UNESCO y lo destacó en 1993. Desde el hacer del alumno a través de sus fortalezas posibilita la innovación y creatividad.





¿Cuál es la clave en el mundo actual?



Desarrollar habilidades, destrezas y actitudes a fin de optimizar los procesos de aprendizaje. Supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de seguir aprendiendo de manera más eficaz y autónoma. Hay maneras de cambiar, salir de las estructuras tradicionales, no es hacerlo solo, es aprender con otros.





¿Cuál es el secreto detrás del gran éxito de Singapur en las pruebas PISA de educación?



Singapur se independizó en 1965. En un comienzo la fuerza laboral de este país era mayormente pobre y poco calificada. Pero en pocas décadas este pequeño país asiático de poco más de cinco millones de habitantes ha logrado superar en los ránking de educación a los países más ricos de Europa. De este modo demostró al mundo que la prosperidad o pobreza de un país no está determinada por la geografía, sino por las políticas educativas. Allí se destina la tercera parte del presupuesto nacional a la educación. El estatus de los maestros en la sociedad es muy alto debido a la dura competencia para obtener un puesto.



El plan de estudios está basado en la cultura del mérito que sobrepone el esfuerzo frente al nivel socioeconómico, se basa en la meritocracia, herramienta para lograr un buen trabajo en la adultez.



En Singapur para que un niño tenga una buena educación, deben darle el lenguaje y la gramática fundamental de cada disciplina, un lenguaje que le permita leer, entender números. Y lo hicieron en inglés, uno de los muchos idiomas hablados en ese país.

En nuestro país, ¿qué es la evaluación "Aprender 2017'?



Esta evaluación es dada a conocer por la presidencia de la Nación, hecho muy desprolijo, ya que no permitió que cada Ministro de Educación de cada provincia diera a conocer en cada jurisdicción los resultados de la evaluación y así determinar las medidas correspondientes. No obstante esto, se logró un avance en Lengua, cuyo resultado fue avanzado y satisfactorio. En Matemáticas, no alcanzaron los contenidos elementales, solo conceptos numéricos, a duras penas resuelven problemas simples.



¿A qué se debe la mejoría en Lengua?



Aquí influyó la actualización que el ministro de Educación de la Provincia, Felipe de los Ríos, brindó a los docentes a través de académicos de distintas áreas, "Programa provincial de Actualización y capacitación docente en capacidades y Competencias'. A mi entender estas pruebas mostraron una gran desigualdad educativa. Una brecha entre los que menos tienen con respecto a alumnos que viven en contextos socioeconómicos medios y altos. Dichas pruebas tenían un apartado sobre "Violencia Escolar' y en San Juan los alumnos reconocieron que hay casos de Bullying hacia los alumnos que tienen mejores notas y un alto porcentaje referido a la discriminación.

"Es la educación primaria la que civiliza y devuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización'. Domingo Faustino Sarmiento

¿Cuál es el rol de los padres en educación?



Este año hubo un alto porcentaje de remitentes con ocho o más materias y lo peor es que no se presentaron a rendir. Difícil reubicarlos, pero sí iban acompañados por los padres. Lo penoso es que durante el ciclo lectivo esos padres no se ven. Y, es clave el apoyo y acompañamiento en educación de los mismos. Lo interesante es que se aprobó el proyecto "Educación 2030' , donde cada jurisdicción elaborará un plan estratégico en el nivel secundario 2018 - 2025. El mismo abarca algunos ejes como el trabajo por proyectos, la conexión con otras áreas, profesores por cargo, entre otros tópicos. La escuela volverá a ser el segundo hogar, cuando la familia vuelva a ser la primera escuela.



Por primera vez en la cumbre del G20, ¿la educación será tema a tratar?



Sí, es así la educación será uno de los ejes temáticos del foro donde algunos de los puntos a tratar son: Habilidades del futuro para la vida y el trabajo, habilidades cognitivas y digitales, promover políticas innovadoras inclusivas, en especial a los grupos vulnerables, financiamiento educativo, se discutirá el futuro del trabajo y las competencias. Esto favorecerá la integración de la sociedad y un mundo laboral incierto que debe comenzar en el sistema educativo. Pienso que debe haber un cambio total del sistema educativo, no solo en el nivel secundario. Pero para innovar se requiere de financiamiento educativo, lo vemos en el caso de Singapur. En nuestro país no hay financiamiento educativo, ni proyecto de país y en consecuencia tampoco un proyecto educativo. Una escuela exitosa mejora en forma permanente y confía en que todos los alumnos deben aprender.

La radio sumó





"La audiencia disfruta de escuchar, imaginar y también de mirar, ya que se emite en vivo por facebook: Botica Educativa. Cuando se piensa en aprendizaje imagino un espacio abierto, donde se respeten los tiempos del niño, donde las clases sean para hacer, crear, pensar, reflexionar, representar con el cuerpo, el pensamiento, la imaginación, el arte, la cultura. En cuyo escenario el maestro sea el guía y mediador', aclara Yolanda.

*Este año se agrega un segmento nuevo: "Leemos Juntos", cuyo objetivo es potenciar la lectura. Se invita a un lector quien trae un libro que lo deja en la biblioteca del programa y se lleva dos libros; uno de autor sanjuanino y otro diferente.



* Prevención de adicciones , a cargo del Dr. Humberto Lirussi.



* Salud y deporte, a cargo de profesionales en el tema.



* Ecología y Concientización de Medio Ambiente , coordinado con escuelas que tienen clubes ecológicos y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan



* Lugares mágicos, visitas a lugares históricos de la provincia.



* Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), en cuyo espacio participaran escuelas que trabajan con Emprendedurismo y Robótica.