Desde la más remota antigüedad, el hombre usó el fango para fines terapéuticos y con el tiempo también descubrió sus cualidades para mejorar la estética facial y corporal. El secreto, indudablemente, es la composición del barro elegido para poder cumplir con lo que promete la ahora llamada fangoterapia. Con el agua termal sucede exactamente lo mismo. Nelly Rossi, empresaria argentina, fue quien descubrió hace más de 20 años que el fango y las aguas termales de Pismanta tienen características únicas en su tipo. Tanto es así que no sólo compró un terreno en la zona, si no que creó la marca Nell Ross, con vendedoras en todo el país y un crecimiento constante que le permite seguir liderando ese segmento de mercado, e incorporando nuevos productos con los componentes iglesianos. En pandemia se convirtió, además, en una salida laboral para muchas argentinas que comercializan sus cosméticos por venta directa.



Nelly, cordial, amena y con un evidente amor por la provincia, contó desde Buenos Aires, su historia y la evolución de sus productos, siempre recordando que "Pismanta es mágica".

Nelly Rossi, fundadora de la empresa de cosmética argentina que elabora sus productos con agua y fango termal de Pismanta.





-¿Cuándo comenzaste a trabajar en cosmética?

Comencé a trabajar en la venta directa con una empresa americana en el año 78. Lo mío es una historia más de una emprendedora que tenía la necesidad de tener un ingreso. Así fue que a los pocos meses tenía gente a mi cargo y al año era la responsable de ventas para Argentina y Uruguay, pasé al staff de ejecutivos, pero al tiempo tuve que dejarla por mis hijos. Un día retomé con otra empresa de cosméticos que de repente se fue del país y ahí se me ocurrió armar algo propio. Empecé con una línea natural, pero no termal, con la premisa de buscar siempre la excelencia en la calidad. Tuve la suerte que muchas personas me acompañaran en esto, al punto que tengo gente que trabaja conmigo desde hace 36 años, la mayoría mujeres. Somos una gran familia.



- ¿En qué momento incorporaste los productos termales?

Hace muchos años viajé a San Juan, de pasada nomás, porque me habían hablado de ir a La Serena por el paso de Agua Negra y cuando llegué a Pismanta -que no sabía ni que existía- pasé por la primera migración de Gendarmería. Ahí el gendarme que me atendió, me preguntó si había conocido Achango -yo no tenía idea qué era-, y decidí ir porque sabía que no volvería por ese paso. Tuve tanta buena suerte, o mala suerte, como lo quieras decir, que tuve un accidente, me caí y me rompí un pie. Tuve que volver para que me atendieran y llegué hasta el costado del Hotel de Pismanta, donde está la Virgen de Andacollo, y ahí conocí a Anita (Tejada), que se encargó de ponerme barro termal en el pie. Esa fue la primera vez que tuve contacto con el agua maravillosa del lugar y el barro termal. Pasado el día, el pie mejoró muchísimo. Anita se convirtió en mi familia, igual que toda la gente del lugar. Desde entonces mi vida es Buenos Aires - Pismanta, Pismanta - Buenos Aires, al punto que al tiempo le compré una propiedad a Anita con quien hicimos una gran unión. Pismanta es mi lugar en el mundo, yo voy a terminar allí.



-¿Venís seguido a San Juan?

Siempre, voy varias veces al año porque San Juan es mi segunda familia. Incluso una vez al año llevó entre 60 y 70 personas que trabajan conmigo. Vamos al hotel, conocemos el lugar, nos enfangamos, hacemos una ceremonia, nos tiramos al agua termal, usamos el spa. Con la gente del hotel hemos trabajado mucho, sobre todo desde que es cooperativa. San Juan es mi casa, mis tres hijos me acompañan desde muy chicos, al punto que se han criado con los niños de la zona. Hace tanto tiempo que voy que pasé por todos los momentos del hospedaje. La vida te lleva por tantos caminos, y la gente de ese suelo mágico, como yo llamo a Pismanta, es única. Somos mujeres, familias que todos los años hacemos la ceremonia de la Pacha Mama, trabajamos con la gente de Cuesta del Viento, de Rodeo, Las Flores, de toda Iglesia. Este es el primer año que tuvimos que suspender el viaje con el equipo de ventas que es reconocido por la empresa. En mi caso ya estoy preparando todo para volver pronto con mi familia.



-¿Cómo es la logística para lograr cada producto?

En Pismanta extraemos el agua y el barro termal, y lo trasladamos a Buenos Aires. Aquí empieza todo un largo proceso, el primero es el de descontaminación por cámara gama. Todo está aprobado por Anmat, algo que tardó mucho tiempo porque en Argentina no había antecedentes de este tipo de producción. El agua se usa como principio activo para toda la línea, cuyos productos se hacen en diferentes laboratorios, según cada caso. Luego los comercializamos por venta directa y por demostración en todo el país desde la Quiaca a Ushuaia.



- ¿Nell Ross fue la primera empresa en Argentina dedicada a este tipo de cosmética termal?

Sí, mis colegas dueños de laboratorios y marcas creían que estaba loca porque iba a vender barro y agua. Me trataron con cierta subestimación hasta que las cosas empezaron a cambiar y vieron los resultados. Nosotros no vendemos promesas, vendemos ideas y resultados concretos. Hemos trabajado muchísimo en la calidad y quedó demostrado a través de los años que la gente nos sigue eligiendo. Hemos trabajado en hospitales, en centros de estética donde se han demostrado resultados. Y acá tengo que decir que aguas termales hay muchas, pero yo que participo en congresos a nivel mundial puedo decir que la de Pismanta es única. Una vez fui invitada a un Congreso de Medicina Hídrica realizado en Galicia, España, donde estaban representadas todas las termas del mundo, y yo llegué con todos los análisis hechos y avales porque todo está aprobado por Anmat, el Ministerio de Salud Pública de la Nación y por distintos países. Iba con una gran tranquilidad y empecé a darme cuenta -algo que luego comprobé-, que el agua termal de Pismanta es una de las mejores del mundo.



-¿En qué se diferencia de otras para catalogarla de esa manera?

Cada agua termal tiene su propio ADN, y la de Pismanta tiene componentes -tanto en cantidad como en calidad-, muy parecidos a los del cuerpo humano, y éste no reconoce nada que no sea su igual porque la naturaleza es pródiga, Dios nos hizo perfectos. Por ese motivo cualquier producto cosmético que te pongas sobre la piel que no tenga la misma composición molecular del cuerpo, no penetrará más allá de la primera capa de la piel. En cambio cuando se encuentra con un par, es la memoria celular la que permite la absorción de lo que necesita solamente. Si te digo que este tipo de agua termal es ideal para una piel seca, para una piel grasa, para una piel con alergia, me preguntarás ¿cómo puede ser?, y es que cada cuerpo, cada piel absorbe el mineral que necesita. En el caso de las pieles grasas seguramente absorberán los minerales perdidos que producen esa patología en las glándulas sebáceas, y así según la necesidad de cada uno.



En los comienzos hice un estudio muy profundo en Estados Unidos porque el agua sufría un proceso de oxidación y logramos obtener un estabilizador para usarla en los productos conservando todos los componentes que tiene, que no son los mismos de otras termas.



- ¿Cuántos productos tienen el agua termal sanjuanina y cuál es el último que incorporaste?

Tengo alrededor de 100 productos, y el más nuevo es un concentrado de ácido hialurónico y vitamina C que está muy de moda ahora. También cuenta entre sus componentes caléndulas, vitaminas A y E, pero mi gran ventaja es usar esa agua termal. Todos mis productos cosméticos tienen una gran cantidad de agua de Pismanta por eso su calidad es excelente en todas las líneas, tanto en la de fango, en la de aguas, en las capilares, corporales y premium.



- Son muchos años de permanencia en el mercado...

Subsistí a tantos vaivenes del país que soy una agradecida de la vida, y creo que es la calidad lo que nos ha permitido hacerlo porque me puedo jactar que competimos con las mejores marcas internacionales. Siempre digo que si tengo cimientos firmes, la pirámide se hará muy alta y esto se logra capacitando a la gente en forma permanente. Ahora estamos haciendo talleres sin cargo, obviamente, por zoom, con distintos temas, desde cómo usar las redes en estos tiempos hasta hacer sesiones virtuales. Esto permite además una salida laboral para mucha gente que tuvo que reinventarse en la pandemia. Lógicamente que los resultados que dan estos productos, tanto en la casa como en spa con profesionales de la estética, es gracias a contar con una materia prima mágica que sólo se da en Pismanta.





LOS PRODUCTOS



La marca Nell Ross produce una diversidad de productos muy amplia. Desde aquellos destinados a la limpieza facial, mascarillas, otros para humectar e hidratar, líneas capilares, corporales, faciales, siempre conteniendo fango y agua termal de Pismanta. Aquí algunos de ellos. En uno de los lugares que se los puede encontrar en San Juan es en Peluquería Natalia Chatard, Ruta 20 Nro 2915, Santa Lucía, de martes a viernes de 14 a 20, sábados desde las 10. Contacto: 264 440 5542

Fango termal antiage y pincel de obsequio: 1.140 pesos. Agua termal: 960 pesos.

Shampoo rosas con agua termal: 460 pesos. Baño de luz con leche de coco libre de parabenos: 530 pesos. Máscara de arándanos con keratina: 610 pesos.

Bruma antibacterial sanitizante: 690 pesos. Oleo orgánico therapy con 33 aceites: 1090 pesos

Primer visage: 1.485 pesos. Suero reparador liposomado extraído de la Cordillera de los Andes: 1210 pesos. Gel retro bioage con algas marinas con ácido hialurónico: 1.420 pesos.





>> Los beneficios del barro

* Los fangos contienen materiales inorgánicos y sustancias orgánicas. Entre los compuestos inorgánicos cuentan con silicatos, bentonitas, caolines y óxidos cuya naturaleza contribuye al intercambio de minerales con la piel, a descongestionar, a promover la cicatrización, a neutralizar la oxidación y estimular la renovación epitelial.

* En su segmento orgánico el fango es rico en microorganismos que aportan valiosas sustancias humectantes y nutritivas para la dermis.

* En la parte estética, los fangos son muy buenos aliados para problemas de flacidez, de celulitis, para aclarar las manchas de la piel, tratar el acné, limpiar el cutis en general y también como anti-inflamatorio en caso de piernas cansadas.

>

* Son ideales para preparar la piel antes de cualquier tratamiento facial o corporal, ya que los resultados serán mucho más efectivos y visibles.

* El fango termal posee magnesio, cobre, zinc y silicio, grandes regeneradores celulares y encargados de reactivar la formación de elastina y colágeno. Por lo tanto, su uso es ideal para fortalecer y tensar el cutis, además de ser un estupendo regenerador celular y eliminar las toxinas alojadas debajo de la piel.

* Otra de sus grandes propiedades es la eliminación de la acumulación de grasa.

Debido a los minerales que posee y su gran propiedad de absorción, la fangoterapia es un excelente tratamiento para pieles grasas propensas al acné, ya que permite limpiar los poros en profundidad.

* Esta terapia también mejora y estimula la circulación sanguínea, tonifica y reafirma. Por estas propiedades es utilizada en ocasiones contra la celulitis.