Los cigarrillos electrónicos se han vuelto muy populares y los utilizan tanto los adolescentes como los adultos. Estos cigarrillos no son una alternativa segura para dejar de fumar. Los cigarrillos electrónicos, vaporizadores personales, cigarrillos de vapor, cigarros electrónicos, narguiles electrónicos o dispositivos de vapor son productos que generan una mezcla en aerosol que contiene líquidos y nicotina que inhala el usuario. Los mismos se asemejan a otros productos de tabaco tradicionales como cigarrillos, cigarros, pipas o parecerse a artefactos comunes como linternas, unidades USB o lapiceros. La American Academy of Pediatrics (AAP) apoya las medidas creadas para evitar que los niños y jóvenes utilicen o estén expuestos a los vapores exhalados por los cigarrillos electrónicos.



Los especialistas están desconcertados y todavía hay estudios en el mundo acerca de los nuevos productos que se asemejan a un cigarrillo. Los Centros de Control Epidemiológico de los Estados Unidos (CDC) llevan registrados 215 casos de un extraño cuadro de daño pulmonar. La enfermedad es no sólo misteriosa, sino también potencialmente mortal. Según informa The New York Times, los pacientes se presentan con dificultad para respirar, vómitos, fiebre, fatiga y mareos. Generalmente son adolescentes o están en la tercera década de vida. Algunos deben permanecer durante semanas en la unidad de cuidados intensivos o conectados al respirador. Y lo único que tienen en común es que todos son usuarios del dispositivo llamado cigarrillo electrónico. Para ciertos expertos, el brote se está transformando en una epidemia.



¿Son seguros?



La solución que está dentro de los dispositivos y el vapor de los cigarrillos electrónicos contienen sustancias químicas nocivas como los anticongelantes (hechos de uno o dos químicos: propilenglicol o etilenglicol), dietilenglicol y agentes carcinógenos como las nitrosaminas que pueden provocar cáncer. La nicotina de los cigarrillos electrónicos es adictiva y puede perjudicar el desarrollo del cerebro. No se recomienda el uso de éstos como una forma (estrategia) para dejar de fumar. En algunos casos, han explotado y provocado quemaduras o incendios. El vapor o el humo de segunda mano son perjudiciales para los pulmones en crecimiento. Todavía se desconocen los efectos a largo plazo para la salud de los usuarios y transeúntes. Los mismos se pueden utilizar para fumar o aspirar los vapores de la marihuana, hierbas, ceras y aceites.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aún no ha regulado ni aprobado los cigarrillos electrónicos como dispositivos para dejar de fumar, y todavía no se conocen los efectos a largo plazo para la salud de los usuarios y los transeúntes.



La mejor manera de proteger a sus hijos es no fumar ni aspirar vapores nunca cerca de ellos. Hable con su médico sobre cómo puede dejar de fumar todo tipo de tabaco. Nunca fume dentro de la casa, en su automóvil ni en lugares donde estén los niños.



Los cigarrillos electrónicos se promocionan como una alternativa menos riesgosa a los cigarrillos convencionales y han crecido en popularidad. La evidencia experimental y clínica sugiere que podrían aumentar el riesgo de infarto de miocardio. Para el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) Jorge Tartaglione (MN 67.502), "existe un gran riesgo alrededor de estos nuevos métodos de fumar'. "Hoy la evidencia muestra los efectos nocivos de este tipo de prácticas, que generan adicción al igual que el cigarrillo común, sumado a los efectos de la nicotina y los otros tóxicos, aseguró el médico cardiólogo'.



Cómo funcionan estos productos



Vaporizadores, bolígrafos, lápices vape, pipa de agua, cigarros electrónicos (e-cigarrillos), y e-tubos son algunos de los muchos tipos de sistemas de liberación de nicotina electrónicos (fines).



Estos productos utilizan líquido que contiene nicotina, así como para distintas composiciones de aromas, propilenglicol, glicerina, y otros ingredientes. El líquido se calienta en un aerosol que el usuario inhala.



Muchos se fabrican para parecerse a los cigarrillos convencionales, puros o pipas. Algunas se parecen bolígrafos u otros artículos de uso diario. Dispositivos más grandes, tales como los sistemas de tanques o mods tienen poca o ninguna semejanza con los cigarrillos.



Contienen una solución líquida que generalmente con sabores que son atractivos para los niños, suelen ser licor de durazno, café fuerte, piña colada, menta, chicle o goma de mascar y chocolate.



Las soluciones de los cigarrillos electrónicos pueden ser tóxicas para niños y adultos ya sea que se las ingiera o mediante el contacto con la piel. Un niño puede morir al ingerir cantidades muy pequeñas de nicotina: menos de la mitad de una cucharada.



El Hospital Italiano de Buenos Aires



"Como alternativa al cigarrillo de tabaco, el cigarrillo electrónico (CE) o "e-cig' o "dispositivo electrónico para dejar de fumar', algunas empresas productoras de cigarrillos electrónicos afirman que el material dañino producido por la combustión del tabaco en los cigarrillos tradicionales no está presente en el líquido atomizado de los CE. Por otro lado, quienes los comercializan por Internet divulgan que el CE es más saludable que los cigarrillos convencionales, ya que sólo implicaría la inhalación de nicotina y no la de otros componentes tóxicos y cancerígenos.



Sin embargo, las organizaciones internacionales de salud han declarado que no existe evidencia que avale su uso como dispositivo de cesación tabáquica.



Según la OMS y la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (en inglés FDA) no existe todavía evidencia de que el producto en cuestión sea efectivo y seguro para su utilización en el tratamiento del tabaquismo; y, según estos organismos, antes de afirmarlo, las empresas deberían realizar ensayos clínicos controlados y estudios toxicológicos. En los Estados Unidos, la FDA analizó varias marcas de estos cigarrillos, alertó sobre la presencia de sustancias cancerígenas, como las nitrosaminas, y tóxicas, como el dietilenglicol (anticongelante), y advirtió que estarían siendo comercializados hacia un público juvenil al cual se atraería mediante el uso de diferentes sabores y sin las advertencias de salud que se les exigen a los productos de reemplazo de nicotina aprobados por la FDA y a los cigarrillos convencionales'.

Indicadores que alertan



* Los cigarrillos electrónicos son el producto de tabaco que más se utiliza entre los adolescentes. En el 2018, más del 20 % de los estudiantes de secundaria (preparatoria) reportaron haber usado los cigarrillos electrónicos durante los 30 días previos.



* Los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos son más propensos a fumar cigarrillos tradicionales en el futuro.



* Los niños están expuestos a la publicidad/comerciales de cigarrillos electrónicos en televisión, redes sociales, revistas y carteles publicitarios.



* Aunque la venta de cigarrillos electrónicos a jóvenes menores de 18 años está prohibida, éstos se pueden pedir o comprar online.



* A partir de 2016, la nicotina líquida se debe vender en envases con cierre de protección a prueba de niños. Los síntomas de intoxicación con nicotina son, entre otros, sudoración, mareos, vómitos, aumento de la frecuencia cardíaca, letargo, convulsiones y dificultad para respirar.



El mundo preocupado



- Chile lanzó un proyecto de ley para regular el uso de cigarrillos electrónicos

El Ministerio de Salud de Chile envió al Congreso la semana pasada, un proyecto de ley sobre el cigarrillo electrónico que le impone las mismas regulaciones de uso y comercialización que actualmente tiene el tabaco tradicional.



- Advierten en los EEUU que la "misteriosa enfermedad' del vapeo se está volviendo epidemia



En ese país, ya suman un fallecido y más de 215 personas con "enfermedades misteriosas y potencialmente mortales' relacionadas con el uso frecuente de vapeadores. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades alertó sobre el crecimiento del consumo, fundamentalmente entre los jóvenes.



- Michigan se convirtió en el primer Estado en prohibir los cigarros electrónicos



El miércoles pasado este Estado prohibió los cigarros electrónicos con sabor, un paso necesario para proteger a la gente joven de los efectos potencialmente perjudiciales.



