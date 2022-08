Hanna Páez y Candela Guallama hicieron el primer grado en plena pandemia. Como si eso hubiese sido poco, en el Quinto Cuartel, Pocito, no tienen buena conectividad y los alumnos no podían conectarse con la docente. La solución que encontraron fue llevar las guías a la escuela San José de Calasanz, desde donde eran retiradas por los padres. Llegó el segundo grado y las cosas no cambiaron demasiado, salvo asistir por burbujas. Este año, en tercero, fue distinto, aunque los alumnos evidenciaban cierta escasez de vocabulario sobre todo en lo relacionado con las ciencias. Lo bueno de esto es que la seño Laura Moreno, los acompaña desde el primer día de su inicio en el nivel primario. La misma que con ayuda de la seño de tecnología, Claudia Durán, se abocó a realizar experimentos que resultaran atractivos y educativos. El resultado fue tan bueno que mañana es el turno para participar de la Feria de Ciencias con el proyecto "Destellos de colores", que se llevará a cabo en la escuela Froilán Ferrero. Este gran día tendrá como protagonistas a Hanna y Cande, elegidas para exponer la experiencia en nombre de todos sus compañeros de tercer grado.



La tarea fue todo un desafío porque a diferencia de muchos otros chicos no habían investigado ni realizado experiencias científicas. Nada fue un obstáculo para ambas seños ni para su directora, la profe Nancy Ascencio. "Comenzamos a aprender los nombres de los elementos de laboratorio con los que íbamos a trabajar, la manera de manipular los elementos hasta que finalmente les di opciones para llevar adelante el proyecto. Así ellos eligieron realizar chupetines cristalizados. Fue empezar de cero", cuenta Laura muy orgullosa porque los chicos mostraron gran interés por la ciencia.



Con el uso de sal y azúcar entendieron que eran los cristales, las mezclas entre diferentes elementos les creó más curiosidad y pusieron sus manitos a la obra. Así detectaron la transformación de líquido a gaseoso, los cambios de los sólidos si reciben frío o calor, entre tantas otras experiencias.



"Cuando vimos como se podía transformar el azúcar quisimos hacer chupetines de colores. La seño ya nos había enseñado de donde venía el azúcar y otras cosas más. Vimos por video como se hacían y probamos hasta que nos salió porque las primeras veces costó", cuenta Hanna, una de las alumnas que más interés manifestó en el tema.



La clave fue encontrar el punto justo del almíbar, darle color, lograr que todos salgan parecidos, en definitiva cada cosa ayudaba a aprender profundamente los motivos por los cuales se logran o no reacciones químicas diversas.



"La formación de cristales era el objetivo y así logramos ver como se producía", agrega Candela con mucha timidez.



La cristalización de los chupetines no sólo les ayudo a tener algo rico que podían hacer ellos mismos, sino también a como los cristales brillaban en la oscuridad, de allí su nombre.



A la par Hanna, Cande y sus compañeros tuvieron que incorporar lo referido a higiene, seguridad, manipulación de alimentos, reconocer cuando los chupetines son comestibles, entre otras tantas cosas vinculadas al proceso.



El video para la Feria de Ciencias que se desarrolla en la provincia ya fue presentado ante las autoridades, y mañana será expuesto para conocer si pasan a una segunda instancia, algo que no deja de ser anecdótico teniendo en cuenta todo lo que ya aprendieron.

Los alumnos quieren hacer "muchos chupetines", para mostrar en sus casas y darlos a probar. otra tarea que comenzará a corto plazo.



"Nos llamó la atención como se formaba y en mi casa empecé a hacer mezclas con cosas porque cuando sea grande quiero trabajar en una fábrica de chupetines. Ahora hicimos rojos, verdes y azules y aprendimos mucho. Por ejemplo como la luz hace brillar los cristales", cuenta Hanna.



Todo un desafío para ellos, que ahora sienten el orgullo no sólo de estar aprendiendo que lo cotidiano es ciencia, si no también de sus posibilidades para el futuro.





Agradecimiento especial a Mariela Limerutti, coordinadora de Innovación y Creatividad de la Secretaria de Ciencia, Técnica e Innovación, Patricia Moreno de Prensa del Ministerio de Educación y Valeria Lezcano de la Feria de las Ciencias.