Quien puede negar que la sangre española corre por muchas venas sanjuaninas y que la herencia todo lo puede. Será por eso que San Juan es cuna de más de 50 academias en las que se enseñan diferentes bailes españoles con fuerte presencia del Flamenco. El tema es generar espectáculos y actividades que le permitan a esa inmensa comunidad de bailaores y bailaoras salir de los claustros para llegar a un público masivo que aprecie este arte universal. Con esa intención es que la profesora y directora del encuentro, María de los Angeles "Cuki" Maestro, organizó por segundo año consecutivo el "Ciclo de Flamenco - Invierno 2018", en el que se ofrecerá una variada propuesta que incluye la puesta en escena de "Wayra", una comedia musical que une el folklore y flamenco; un show con el reconocido bailaor Nino de los Reyes y montaje de tablaos en Caucete y Albardón. Además de clases magistrales, talleres de música y danza flamenca para aquellos interesados en perfeccionar las técnicas de este apasionante género.





La princesa Wayra





El ciclo comenzará y terminará con la puesta en escena de la obra "Wayra", de Daniela Tugues, una venezolana radicada en España, quien decidió tomar la idea general de la película de Disney "Pocahontas" para adaptarla a la conquista española en Sudamérica.

Esta obra romántica es contada en una comedia musical con el propósito de hacer conocer las culturas pre hispanas y su conquista a través del Flamenco y el Folklore Argentino.

"Flamenco Sentío" es la compañía que tendrá a su cargo la puesta en escena en la que participarán 40 artistas, entre ellos actores, bailarines y músicos en vivo.



Cuky Maestro, directora general del ciclo, explicó que "estas actividades le permiten a los artistas sanjuaninos la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial e ingresar al ámbito laboral".

Fernando Díaz, alumno avanzado de comedia musical, y asistente de dirección de Wayra, también cuenta con un papel en la obra. El es Anastasio, el asistente del gobernador. "Es un personaje bastante cómico que representa diferentes tabúes que tiene la sociedad", comentó.



El papel protagónico está a cargo de Juan Ignacio López, quien es bailarín de folklore. El interpreta a Juan García, un conquistador español. "Es un hombre con buenas intenciones. Ve a las nuevas tribus con respeto y desde donde se puede aprender muchas cosas. Se enamora de Wayra y trata de unir estos dos mundos diferentes y complejos", relató Juan Ignacio.

La cita es el 7 y el 21 de Julio a las 21 en el Teatro Sarmiento.





Seminario especial



El bailaor español, Nino de los Reyes, dictará un Seminario Intensivo de Flamenco en el Teatro Sarmiento. Constará de 3 niveles: Intermedio, Avanzado y Profesionales. Está destinado a aspirantes, alumnos, y docentes de la Danza Española y Flamenco.



Además de aprender de la mano de este afamado bailaor, se otorgarán dos becas de Estudio en España por el lapso de un mes, y otras dos becas de estudio para el 3º Ciclo de Flamenco Invierno 2019. Las inscripciones están abiertas en Instituto de Danzas Cádiz.

Costo: Desde 2.200 pesos a 5.400 pesos dependiendo de la cantidad de cursos a tomar.

En todos los casos está incluida la entrada al show de Nino de los Reyes.





Clases magistrales



13 de Julio



Un espacio especial tendrá el cante para baile ya que este día de 18 a 19.30 habrá un encuentro especial para esta modalidad. La clase estará a cargo de Eugenio Romero,cantaor gitano de Buenos Aires.

Lugar: Instituto de Danzas Lorelei ubicado en calle Madariaga 24 Sur, frente al Hospital Marcial Quiroga. Valor por clase 150 pesos.



14 de Julio



Este día será el turno de la percusión con un clase magistral a cargo de Leo Landa, que llega de Mendoza para dar contenidos de estructura de los bailes y métrica de diferentes compases del flamenco. También será dictado en el Instituto de Danzas Lorelei, de 11 a 12,30. Valor por clase 150 pesos.

18 de Julio



Será el turno de la clase magistral de baile con Analía Jaramillo de Neuquén. Será dictado en el Instituto de Danzas Lorelei. Valor de la clase 150 pesos.

El 19 de Julio



Clase magistral de Palmas y de Baile (ambas con Diego Ferreira). Será dictada en el Instituto de Danzas Lorelei de 17 a 18.30 ( Baile) y de 18.30 a 20 ( palmas). Valor por clase 150 o las dos clases por 250 pesos.

20 de Julio



Clase magistral de guitarra con Diego Lorenzo. Destinado a guitarristas de todos los estilos, para aprender contenidos de la guitarra flamenca y a bailaores de todos los niveles. Lugar: Instituto de Danzas Cádiz. Valor por clase 150 pesos.

* Charla abierta y gratuita de Psicopedagogía en la danza



Estará a cargo de María Cuadros. No se ha definido el espacio físico por lo que aún no hay día ni horario definido.





*En todos los casos las inscripciones se realizan en el Instituto Cádiz.Inscripciones en Instituto de Danzas Cádiz Arenales 1276 Oeste, al 2644045666 o al mail [email protected]





Los tablaos



* El 16 de Julio se realizará el Tablao Flamenco Aires de Cádiz junto a Diego Ferreira que llega desde Uruguay en el Teatro de Albardón a las 21. Contará con músicos en vivo, artistas locales, y bailaoras invitadas.



*El 20 de Julio se llevará a cabo el Tablao Flamenco con Analía Jaramillo (Neuquén) y Diego Ferreira (Uruguay). Se realizara en el Casa de la Cultura de Caucete a las 21.



Charla con Nino de los Reyes





El baliaor Nino de los Reyes llegó por primera vez a San Juan para presentar un show el 14 de julio a las 21.30 en el Teatro Oscar Kummel. Este artista ha ganado fama en muchos países donde ha participado con su baile y también aportando conocimientos sobre Flamenco.



¿Conocías San Juan?



No, es la primera vez que vengo y me han recibido muy bien. Había venido hace muchos años a la Argentina, acompañando a mis padres en una gira, pero era muy pequeño. Siempre tuve muchas ganas de volver porque he tenido muchos alumnos argentinos en España tomando clases, así es que ahora estoy encantado de ver como artistas jóvenes hacen proyectos y se disponen a hacer cosas a pesar de las adversidades.

Vos naciste en cuna flamenca, lo llevas en la sangre



Sí, sí. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi mujer, mi suegra, mis tíos, creo que no tuve elección (risas). La verdad es que mis padres me dieron total libertad para elegir, pero desde pequeño supe que quería esto. El flamenco demanda mucho sacrificio, disciplina, aunque tuve la suerte de crecer en una familia de artistas, no obstante el esfuerzo y la constancia son fundamentales. De chico hice muchas cosas, desde jugar al fútbol y se me daban muy bien otros deportes, pero siempre elegía mi baile. Recuerdo que cuando iba al colegio tenía una hora y media para comer, y de ese tiempo una hora la dedicaba a bailar, luego salía del colegio y en lugar de irme al parque me iba al conservatorio a tomar clases.



¿Tus padres, fueron tus maestros?



Sí, los primeros. Yo nací en Estados Unidos porque mi padre emigró a Boston, conoció a mi madre que era alumna del conservatorio. Hicieron familia, pero como mi padre tenía una compañía allí y otra en Madrid, vivíamos en los dos países. Claro que llegó un punto, que decidieron quedarse en España.

¿Cuál es el país fuera de España donde has sentido más fervor por esta danza?



Pues, no sé si lo podría decir porque en todos lados se siente mucho la pasión, pero en Japón es increíble, hay más escuelas en Tokio que en toda España, y saben muchísimo del Flamenco. Se meten desde adentro. Luego está Argentina, Brasil, Méjico y Estados Unidos.



¿Qué le aconsejarías a los chicos y chicas que estudian flamenco en academias?



Ayer estuve dando una clase y vi un nivel buenísimo que se debe aprovechar. Entiendo que las circunstancias son difíciles, pero la manera de progresar es teniendo actuaciones, shows para llegar al público. Los tablaos son muy importantes porque es el verdadero flamenco, el de la improvisación, y sólo se puede lograr teniendo un sitio donde expresarse. Eso es lo primero, ya que es allí donde uno aprende de verdad.