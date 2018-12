"Cada vez el turismo en el mundo es más activo, busca experiencias e integración a la comunidad local que se visita. El turismo idiomático es un viaje que logra todo eso y es además una gran inversión, porque se avanza en el conocimiento de un idioma que es algo que abre las puertas de lo laboral y sobre todo de lo humano, afirma Silvia Yafar, profesional en Turismo.



La sensación al regresar de un viaje idiomático es de haber avanzado en el idioma en forma acelerada (ya que no sólo se toman clases, sino que el estudiante está inmerso en un ambiente donde debe todo el día ejercitar el idioma), haberse impregnado de la cultura local (comidas, rituales, costumbres, historia, formas de vida ) y sobre todo de haber aprovechado intensamente un viaje y el dinero invertido.



Los cursos son para diferentes edades, pueden ser según el lugar solicitado, desde los 12 ó 14 años hasta los 21 para jóvenes, y más de 21 en adelante sin límite de edad para los adultos.



Los alojamientos son en casas de familia cuidadosamente seleccionadas, residencias estudiantiles, apartamentos u hoteles, hay muchas opciones en cada uno de los lugares.



Los cursos pueden ser part-time de 10 lecciones por semana, estándar de 20 lecciones que es ideal para estudiar y disfrutar el destino ya que queda medio día libre, pueden ser intensivos, de preparación para exámenes, idiomas para negocios, etc.



Hay muchas opciones para los viajeros que toman estos productos. Distintas duraciones según lo que se quiera lograr, diferentes idiomas, varios tipos de alojamiento, cursos específicos según el nivel del participante y las metas que quiera lograr'.



Money Tur trabaja con SPRACHCAFFE LANGUAGES PLUS, organización de origen alemán que tiene sedes en diferentes lugares del mundo y que se dedica a la enseñanza de diferentes idiomas. Los idiomas son:



* Inglés en Brighton, Londres, Nueva York, St Julian's (Malta) , Boston, Los Angeles, Victoria, Vancouver, Toronto, Ottawa, Calgary y Montreal.



* Francés en Montreal, Niza, París y Rabat.



* Árabe en Rabat (Marruecos).



* Alemán en Frankfurt y Munich.



* Italiano en Florencia y Capo Vaticano.



* Chino en Pekín.



* Español en Cuba y en España.

Ideas de precios - Para adultos





Nueva York

2 semanas en casa de familia con media pensión (desayuno y cena) de marzo a septiembre, con habitación individual, USD 700 de alojamiento " USD 300 de matrícula y tasa de alojamiento " total con el curso part time por 2 semanas USD 360. Total USD 1360. A eso agregar aéreos.



Wimbledon



Julio 2019, para las vacaciones de invierno, otra opción de la empresa Money Tur. Desde los 16 años en adelante, sin límite de edad. Este viaje lo realizan todos los años con el instituto de inglés "Saint John's'. Siempre son dos semanas en la Universidad de Wimbledon , con alojamiento en casas de familia, media pensión, traslados, excursiones, cursos y actividades. Las dos semanas USD 2665. A esto hay que agregar los aéreos y el opcional a París.





Idiomas, cultura y estilo de vida con Sprachcaffe Languages Plus



¡Bienvenido a nuestro mundo! Desde las ciudades más interesantes hasta los lugares más pintorescos de la costa, nuestra organización pionera desde hace más de 30 años en ofrecer cursos de idiomas a estudiantes de todas las edades y de todo el mundo. Miles de personas nos han escogido durante años y han disfrutado de mucho más que un curso de idiomas. En Sprachcaffe Languages Plus, creemos que un programa lingüístico en el extranjero debe ofrecer algo más que clases: debe ser una inmersión en la sociedad y estilo de vida del lugar en el que se estudia. De esta forma, es posible aprender la lengua y al mismo tiempo conocer las costumbres y la cultura de otro país.



Cada estudiante es especial, tiene sus propios intereses y necesita métodos únicos de estudio. Pensamos que el aprendizaje de un idioma solo puede tener éxito si los cursos se centran en las necesidades de los estudiantes. En nuestras escuelas, los profesores están calificados y son muy profesionales. Los recursos que se utilizan aseguran una mezcla ideal de conversación, lectura, comprensión escrita y comprensión oral. Para esto, en la mayoría de las clases, se utiliza un libro de texto centrado en los diferentes temas.



Tu éxito es nuestro compromiso. No importa cuál sea el motivo por el que hayas decidido estudiar a través de Sprachcaffe Languages, hay un fuerte compromiso en todos nuestros destinos. Tendrás que hacer un test de nivel para que podamos asegurarnos de que vas a comenzar en el nivel adecuado. Durante el curso también realizarás otros tests de calidad para garantizar que el proceso de aprendizaje va en la dirección adecuada.



¿Por qué Sprachcaffe Languages PLUS?





* 35 años de experiencia en el extranjero.

* 1 organización, 30 destinos, 7 idiomas.

* Escuelas de calidad y entornos atractivos.

* Estudiantes de todo el mundo, Aprende con tus compañeros.

* Variados métodos de enseñanza.

* Opciones de alojamiento cercanas a las escuelas.

* Divertidas y variadas clases extraescolares.

* Acreditados por reconocidas instituciones educativas.

* Excelente relación Calidad - Precio.



Diferentes opciones para tu futuro

¿Estás buscando cursos de larga o de corta duración? ¿Tu viaje de idiomas ideal es una combinación de vacaciones y estudio? o ¿quieres mejorar tus habilidades con el idioma por razones profesionales?



Esta es la opción elegida donde podrás escoger entre una gran variedad de cursos. Sea cual sea tu elección, estudiar en el extranjero y obtener un certificado de idiomas es, sin duda, un buen complemento para tu curriculum. El haber estudiado en otro país indica que posees una mente abierta y habilidades interculturales.



Calidad asegurada



La clave del éxito de Sprachcaffe es que no importa lo mucho que ganemos a nivel de organización, nunca perdemos de vista los principios en los que fue fundada. Con nuestras escuelas ubicadas en algunos de los destinos más importantes del mundo y un equipo internacional calificado, estamos comprometidos a proporcionar un servicio de máxima calidad.



Profesores Calificados



Nuestros maestros son nuestro principal activo, no hace falta decir que todos nuestros profesores son profesionales calificados. Todos están motivados y comprometidos a proporcionar el más alto nivel de enseñanza de idiomas. Siguen una estructura de curso que está diseñada para tener en cuenta las diversas necesidades de todos nuestros estudiantes.



¿Aún no estás seguro de qué hacer después de la escuela? ¿Tienes unos meses hasta que comience la universidad?



Un Gap Year es tu oportunidad de aprovechar al máximo esos meses libres:

* Inspírate y prepárate para tus próximos pasos profesionales.

* Disfruta de la fascinante cultura y la gente nativa de ese país.

* Experiencia intercultural y haz nuevos amigos para la vida. Puedes elegir una de nuestras 30 escuelas de idiomas en 11 países, o incluso combinar varios destinos con un paquete multidestino hecho a tu medida. Lo que sea que elijas, ¡tendrás el mejor momento de tu vida!





Los idiomas te abren la puerta al mundo



Te invitamos a que disfrutes de un viaje que cambiará tu vida, una auténtica experiencia a través de increíbles lugares, nuevas culturas e inolvidables recuerdos. Haz amigos de todo el mundo, aprende idiomas y haz realidad tus vacaciones ideales. Dominar otro idioma te abrirá nuevos horizontes, permitiendo eliminar barreras en tu formación y mejorando tus oportunidades laborales en el futuro. Si buscas sol, mar y arena, o es el ajetreo de la ciudad lo que te gusta, Sprachcaffe te ofrece el lugar perfecto para que tu curso de idiomas sea toda una experiencia.



Cada una de nuestras escuelas cuenta con profesores profesionales con años de experiencia en la enseñanza de idiomas. Todos nuestros estudiantes son bienvenidos. Nuestros cursos abarcan un amplio rango de edades, así como de niveles de idioma. Ofrecemos un programa de actividades muy variado y perfectamente organizado.



Siempre motivamos a nuestros estudiantes a practicar el idioma aprendido. Explora el entorno de la escuela y todo lo que tiene para ofrecer. Nuestras escuelas proporcionan un puente a la cultura local y los hábitos de la región: algo que hemos estado haciendo con éxito durante los últimos 35 años



El Dato:



Money Tur - Leg 9823

Laprida 190 (o), Esquina Sarmiento, Local 6 (Edificio El Carrascal) - 5400 - San Juan

Tel: 54 - 264 - 4201010 / 4211449

Atención lunes a viernes 09:00 a 18:00 hs. Sábados de 09:00 a 13:00 hs

www.moneytur.com