¿Qué es Yo Voy?



Es una experiencia, la de viajar y hacer los sueños realidad. La experiencia Yo Voy es considerada como algo inolvidable, en la cual los pasajeros tanto, chicos como chicas, mantendrán un recuerdo muy claro de lo que fue festejar sus 15 años en un lugar tan mágico como Disney. Para la empresa es un factor clave que el viaje a Disney no solo alcance las expectativas sino que las supere.





¿Sigue siendo una moda el viaje a Disney para sus 15 años?



El viaje sigue vigente como elección del regalo de 15 años, tanto para chicas como chicos, cada año son más los que prefieren viajar que festejar. de este modo la empresa está en constante superación e innovación para que dicha experiencia sea cada vez más inolvidable. Además que el mundo Disney también se renueva con nuevas propuestas año a año. Entre nuestras expectativas está la convicción de darles el gusto primero a sus padres, por ello cumplimos el deseo de que los padres tengan su fiesta de 15 con su hija. Así una vez de regreso Yo Voy realiza la fiesta de 15 con todos los pasajeros y su familia.





¿Por qué razón lo eligen?



El factor más importante es la seguridad. Para alcanzar este objetivo la empresa cuenta con un Staff de coordinadores experimentados, con años de experiencia en coordinación de viajes de 15. Además, hay muchas facilidades de pago en cuotas fijas. Contamos con un médico a bordo y asistencia médica total. Los dueños de la empresa acompañan en la totalidad del viaje. El viaje en sí, es totalmente personalizado, a la medida de cada pasajera para que esta experiencia sea única.





¿Qué incluye el paquete para quinceañeras a Disney?



Hay 4 propuestas que pueden elegir:



* New York - Miami - Orlando - Crucero (26 Días)

* Miami - Orlando - Crucero (22 Días)

* New York - Miami - Orlando (18 Días)

* Miami - Orlando (14 Días)





New York

Las visitas en la gran metrópolis son: Estatua de la Libertad, Alto y Bajo Manhattan, Puente de Brooklin, Times Square, Central Park, Rockefeller Center y Estación Central.





Miami

Realizan un recorrido por la Lincoln Road en el cual encontraremos grandes marcas como H&M, Forever 21, Zara y un gran Apple Store oficial. Un City Tour por los lugares mas importantes, y por la noche una gran cena con fiesta de Bienvenida.





Orlando

El mundo de los parques temáticos, por lo tanto visitan: El Magic kingdom - Animal Kingdom - Disney Hollywood Studios - Epcot Center - Disney Springs - Blizzard Beach - Typhoon Lagoon - Universal Studios - Island Of adventure - Volcano Bay - Busch Gardens - Sea World. Actividades especiales: Cena con fiesta y carrera en karting en Nascar I-DRIVE - Cena con show y fiesta en Sr. Frog's - Cena en Hard Rock Café Orlando. Compras en: Walmart - Outlet - Electrónica - Perfumería.





Crucero

La empresa es Royal Caribbean, su nombre es "Oasis of the Seas", uno de los cruceros más grandes del mundo. Hay dos recorridos que, en uno visitamos St. Marteen, Puerto Rico y Haiti. En el otro recorrido visitamos Grand Cayman, Cozumel México, Haití y Jamaica. En dicha ciudad flotante hay infinitas actividades para realizar, hay piletas para adultos, adolescentes y niños con jacuzzis, dos simuladores de surf, canchas de fútbol, básquet, hay una gran tirolesa que atraviesa gran parte del barco, una pista de patinaje sobre hielo profesional, shopping, etc. Nuestros pasajeros tendrán comidas, bebidas y helados todo el día, pudiendo repetirse la cantidad de veces que quieran.





Hoteles

* New York: Hampton Inn Manhattan

* Miami: Diplomat resort & Spa Hollywood

* Orlando: Disney's Pop Century Resort

Double Tree By Hilton





>> Servicios complementarios de cualquier paquete:



Pensión completa, Desayuno, Media Mañana, Almuerzo, Merienda y Cena. Custodia de Dinero y Documentación de cada pasajero. Remeras, mochila.



Coordinación permanente: Equipo de coordinadores profesionales, capacitados y experimentados. Acompañamiento y atención permanente de los dueños. Día de campo. DVD con la filmación del viaje. Doctora a bordo y permanente en toda la estadía y excursiones de los pasajeros. Seguro de cobertura médica total.



FAST PASS (pases rápidos en parques temáticos de Disney). Comunicación en vivo, redes sociales actualizadas en todo momento.





La fiesta en San Juan

Vale aclarar que eligiendo cualquiera de las opciones de viaje, la empresa les regala la fiesta de cumpleaños de quince a su regreso. Una de las fiestas más grande donde toda la familia puede disfrutar del famoso 15 porque incluye recepción, plato principal, postre, show en vivo, hasta dos pistas de bailes temáticas, una con música para los papás y otra para los adolescentes. Una noche de ensueño.





Turismo Vittorio tiene dos oficinas en San Juan: una es donde se manejan los paquetes individuales y la otra Estudiantil. Estudiantil se divide en tres departamentos: Quinceañeras - Egresados y Educativos.





