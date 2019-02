Por Sonia Fanton



El año que se aproxima tiene características muy especiales ya que por un lado trae abundancia y continuidad y por el otro, impulsa a profundos cambios en el ser humano. El Cerdo pertenece a un signo de agua, pero también no olvidemos que le es placentero revolcarse en el fango; con lo cual puede moverse perfectamente en los dos elementos. Además de concluir el ciclo de doce años del calendario chino, nada despreciable para tener muy en cuenta, ya que sin duda comienzan las transformaciones en lo individual. En los primeros meses habrá una especie de tirantez, pero en este año los acuerdos y las mimetizaciones son muy probables a todo nivel. Eso es fundamental para iniciar el nuevo año chino.



PREDICCIONES 2019



El año del Cerdo comienza el 5 de febrero, con la Luna Nueva en Acuario. En este año nuevo chino 2019, dejamos a un lado el año del Perro para darle paso al año del Cerdo. Pasaremos de un año "Yin" a un año "Yang" que se inclinará más hacia la vida social, la justicia y la solidaridad. Los fenómenos naturales, tanto climáticos como meteorológicos estarán a la orden del día. Como así también, diversas catástrofes en el mundo.



Políticamente no habrá cambios contundentes, en principio habrá continuidad. Como así reyertas y manifestaciones que serán controladas a través de esa transformación latente de cada ser individual.



Nuestros gobernantes deberán controlar los excesos a los cuales los predispone el año del CERDO.

EL CERDO/JABALÍ EN SU AÑO: (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)



Las personas nacidas bajo este signo son consideradas nobles, abiertas, sociables, detallistas, exigentes y en ocasiones algo pasivas. Se caracterizan por su honestidad, hasta el punto de rozar la ingenuidad. Los cerdos pueden ser muy crédulos, siendo presa fácil de charlatanes y timadores. A pesar de que les gusta disfrutar de la vida, son muy trabajadores, excelente amigos y los organizadores de la comunidad por naturaleza. Aunque pueden convertirse en mártires haciendo todo lo posible por ayudar a otros. Pueden tener éxito en cualquier área que deseen, pero a menudo no están dispuestos a engañar o jugar juegos políticos detrás de escena. Lo que ves en la superficie de un Cerdo, es lo que obtienes. Su profunda generosidad parece traerles buena fortuna no importa lo que hagan.



Este 2019 será muy positivo para las personas que han nacido bajo este signo. Lograrán cumplir todas sus metas. El signo del Cerdo en la astrología china es un animal asociado a la fertilidad y la virilidad. Tener hijos en el Año del Cerdo se considera de buena fortuna, porque ellos serán felices y honrados. El éxito es su camino seguro durante su año.



Rata: (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)



El signo de la rata vivirá un año lleno, si bien pleno de logros, también lo será en transiciones en el cual tendrás que considerar algunas concesiones a mitad del año. En los negocios matizará su agresividad en el lado financiero. Como es naturalmente, evitará las especulaciones y también los préstamos de dinero. En el ámbito social todo, de maravilla, así que ha prepararse para fiestas y eventos, y para salir con frecuencia, varios viajes privados y profesionales en puerta. En cuanto al amor buenas y bonitas sorpresas le esperan. Un nuevo ciclo de 12 años en este calendario chino se anuncia bien y le tocará al signo chino de la rata abrir la pista de baile. Trabajar la paciencia y aminorar la ansiedad pues el 24 de enero 2020 comienza su reinado.



Buey: (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)





Año para abrir más la comunicación con las personas y escuchar sus consejos si quiere mantener el equilibrio y cerrar este ciclo con broche de oro. Un buen año se anuncia para buey en el zodiaco chino. En el plan profesional, promesas de avances se proyectaran. Como también entradas de dinero le harán sentirse seguro. Su vida social será divertida, sobre todo porque las fiestas y reuniones no le faltarán. Entre reuniones de familia y grandes festines sus días pasaran agradablemente. En el amor y la familia, sus deseos serán completos.



Tigre: (1926, 1938, 1959, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)





El Tigre tendrá opción de disfrutar al máximo su vida familiar. Este año aprenderá a tener un espíritu más flexible y tolerante, así logrará iniciar un nuevo ciclo durante el año del Cerdo. En el trabajo debe confiar más en sí mismo y formar un buen equipo de socios que sean de confianza para que pueda lograr el éxito en cada proyecto que tenga en mente. Este 2019 contará con una salud esplendida, pero es necesario que se haga los exámenes y análisis pendientes para descartar males que pueden afectar su vida. El 2019 es un año muy favorable para un Tigre soltero que desea una relación de pareja seria. Incluso, si ya ha perdido la esperanza de encontrar a su alma gemela. Si tiene una relación de amor, necesitar el calor reconstituyente de su pareja. Si está casado o en una relación formal, deberá evitar hacer cambios radicales en su familia.



Gato (o Conejo): (1927, 1939, 1051,1963, 1975, 1987, 1999, 2011)



En este año del Cerdo, el felino podrá disfrutar de paz mental para tener una vida personal y familiar como siempre ha soñado. Durante el 2019 podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades laborales para exprimir al máximo sus conocimientos y ser un referente en las áreas que destaca. Trabajo Será un año para lograr sus objetivos profesionales, pero deberá mantenerse alerta para aprovechar cada oportunidad que se le presente y solucionar pronto cada conflicto. En 2019 deberá controlar su apetito, para cuidar su salud y su peso ideal; pues este año lo motiva a deleitarse con la comida más de lo normal. En el amor, si está soltero, tendrá tiempo para analizar a la persona de su interés, desde lo físico hasta su actitud hacia los demás. Si tiene pareja, este año será fundamental para consolidar una vida familiar a largo plazo.



Dragón: (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)





Este año del Cerdo, le dará mucha felicidad, alegría y prosperidad al Dragón. Retornará la normalidad en sus negocios y vida privada. Este nuevo comienzo es especial para calmar su ira y dejar atrás frustraciones. Este año estará lleno de nuevas oportunidades en tu vida laboral, debes analizar bien cada una de ellas para ir con la que más convenga y ayude a su crecimiento profesional. No deje para después los análisis médicos que debe realizarse. El Dragón transformará su vida amorosa, dejando atrás las relaciones toxicas y abriendo paso para un nuevo amor que le devolverá la ilusión. Si tiene pareja, este año es perfecto para bodas, nuevas uniones y acrecentar la familia.



Serpiente: (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)



Aun con toda la prudencia y astucia intuitiva que de natural posee la Serpiente, el Cerdo de Tierra, podría darle una severa lección este año. Esta será una época equívoca, confusa y movida, en la cual la serpiente tendrá que recordar que no debe despreciar a nadie; y mucho menos sucumbir a la tentación de utilizar a las personas. La influencia de este año podría volvérsele en contra. Actúa de acuerdo con tus ideales amorosos. Procede según el ritmo o estilo de vida que ideaste y planeaste anteriormente, sin dejarte influenciar por las opiniones de tu entorno. Solo un exagerado realismo en compras e inversiones le salvará de sufrir un descalabro económico debido a una pobre valoración de las posibilidades. Recuerde que este año es como el tiempo del letargo para una serpiente, ahora ha llegado el momento de adaptarse previo a la transformación. Prevenir, ahorrar, economizar será una sabia dirección. Con precaución, reserva y una buena gestión Para bien o para mal y en todos los ámbitos, este año se hará justicia en su vida. Como el artista, tendrá que sacar el máximo partido de tu sabiduría y capacidad creativa.



Caballo: (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)



La influencia terrenal del Cerdo aumentará tus apetitos físicos, de todo tipo, pues hay una coincidencia en ambos signos con el concepto de diversión. Es en lo único. A los equinos les va la libertad, espacio y tener siempre nuevas metas. Este año no es muy favorable a su deseo de movimiento progresivo y algunos de los caminos elegidos serán limitados por interferencias externas; y con ello sus planes habrán de reducirse. Tendrá que desarrollar paciencia y habilidad para sortear los obstáculos no previstos en sus proyectos. Se desarrollará su tendencia a explorar territorios desconocidos. Definitivamente crecerá tu innata tendencia a la aventura. Esto será negativo para quienes tienen pareja, y deberán tomar medidas urgentes para aquietar su imaginación ardorosa. A lo mejor la práctica intensiva de algún deporte les viene bien. La influencia anual acompaña y fluye para atraer abundancia. En el sector laboral de trabajo hay una tendencia a regenerarse. El dinero que proviene de un trabajo subordinado, también aumentará. Quienes trabajan por su cuenta experimentarán en nuevos campos, por supuesto libre y creativamente. Calma después de la tormenta. La vida se sucede en ciclos regulares siguiendo un esquema rítmico y previsible.



Cabra: (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)



Entrará en un ciclo de recuperación que permitirá resarcirse después de las dificultades sufridas durante el pasado año del perro. En el Amor habrá segundas oportunidades. Volviendo a empezar. Escuchar un poco más su voz interior. Afinar y enriquecer sus actitudes amorosas a fin de concordar con los deseos de su pareja. Procurando no caer en la esclavitud como suele hacer, claro. Verá qué interesantes resultados produce. Este período traerá mejorías en su situación económica y laboral. En los próximos tres meses aún será un poco inestable la economía y no conviene relajarse. En cuestión de trabajo parece que tiene demasiadas cosas en marcha. Será una constante de este año que las cosas avanzarán o muy lentas o muy rápidas, pero siempre a diferente velocidad de lo deseado o previsto. Estos nativos deben hacer gala de su creatividad innata previendo las posibles contingencias. Y hacer caso a su instinto para saber cómo actuar ante las situaciones que exigirán cierta rapidez si quiere controlarlas.



Mono: (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)



Podrá solucionar sus dificultades; pero no sin aprobar situaciones a las que podríamos definir como antipáticas. Si el Mono no quiere un exceso de inconvenientes, será mejor que se abstenga de su tendencia bromista. El Cerdo es gozador pero no tonto y las circunstancias podrían volverse en contra del Mono, igual que sus manipulaciones. Los Mono ya emparejados tendrán estabilidad; aunque se anuncia algunas discrepancias sin importancia pero seguidas, por cuestiones legales. En otros aspectos parece que la "chispa" está un poco agotada, y a veces se aburre. Descubre nuevas maneras de hacer lo mismo pero con menos rutina. La alegría de vivir del Cerdo no les conviene demasiado y o se modera, o acabará aumentando el agujero económico que arrastra. Es momento de definir qué clase de estabilidad económica y profesional desea. Riesgo de volver a hacer lo mismo de antes, pero algo diferente. Descartar las experiencias anteriores. Ajustar basándose en esas experiencias.



Gallo: (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)



El contexto en que vive puede que no sea del todo perfecto, pero lo que en realidad importa es que esté preparado interiormente para dar el paso. Sin prisas y cuando se sienta en el estado mental adecuado podrá pasar a la acción. Su vida de pareja se resentirá de su actitud de saber en todo momento cuál es la dirección correcta, y de cuándo debe avanzar o cuándo no. Los nativos sin pareja siguen esperando la perfección: su sueño no es realista y si sigue esperando que se cumpla puede que nunca pase nada. A lo largo del año son posibles dos fuentes de ingresos. Ha de ser prudente con el dinero: el Cerdo no es de los más favorables para su signo en cuestiones económicas. El abuso de confianza de personas, cuyas confidencias debería cuestionar, puede crear dificultades inesperadas. Pueden aconsejarles mal o animarles a que gastes lo que no deben ni pueden. Grandes cambios se avecinan. Algo se ha liberado y ha emprendido camino. Algo que seguirá su curso natural en sucesos variables hasta llegar al sitio que concierne. Por ahora no conviene definir ni insistir en nada.



Perro: (1934, 1946, 1958, 1979, 1982, 1994, 2006)



Un tiempo de serenidad personal y de disfrutar la familia y las amistades. Aunque vivirá cierta división entre su deseo de experimentar su confortable entorno seguro y la necesidad de arriesgarse a crecer en ambientes desconocidos. Este año serán vitales sus elecciones, siendo un ciclo en el que conviene cultivar nuevas amistades y contactos. No desconfíes tanto si quieres tener amor en tu vida. Posiblemente prefiera pasar gran parte del tiempo en casa antes que salir. Deje el control que suele mantener y permítase llevar un poquito más por su imaginación sin tanto límite. No retenga el dinero: gaste e invierta inmediatamente. Punto de ruptura con situaciones estables porque algo que siempre creyó cierto sobre Ud., está mutando. Construida la estructura de su vida y cuando se cambia alguna creencia antigua por una nueva forma de ver las cosas, se inicia una reacción en cadena. El cambio de ese valor o concepto básico, podría expandirse a toda su vida y llevarle a grandes cambios. Si bien el 2019 no va a llevarle a la definitiva transformación, si es la preparación para ello.