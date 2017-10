La Asociación Gestáltica de San Juan (A.Ge.Sa), organizó una charla y dos jornadas sobre Psicoterapia, Neurociencia y Meditación que estarán a cargo de las licenciadas en Psicología Silvia Salinas, especialista en psicoterapia de parejas, y Ana Tempelsman, especializada en psicología somática. Habrá además una charla abierta a todo público sobre la comunicación en la pareja. Las profesionales son madre e hija y autoras de diferentes libros.

Ana dialogó con Revista Oh! acerca de esta nueva propuesta que une a la psicología con la meditación y la neurociencia.



- ¿Desde cuándo viajas con tu mamá para dar charlas?



Empecé a viajar con ella a los 15 o 16. La acompañé a presentar libros, dar charlas y siempre me encantó recorrer la Argentina con ella porque lo hacía con mucho amor, tanto que terminé estudiando en Estados Unidos una carrera que se llama Psicología Somática. Está muy basada en el cuerpo, en la neurociencia, en cómo nos relacionamos con otras personas, no sólo como una cabeza sino como un cuerpo entero que interactúa con otros seres humanos y otros seres vivos. Cuando terminé de estudiar quise volver a la Argentina porque sabía que esto se hacía poco acá, y decidí sumarme a lo que hace mi mamá que es psicología gestáltica pero también muy relacionada a la neurociencia y la meditación. Así decidimos volver a trabajar juntas porque hace como seis años escribimos un libro. Mi mamá empezó con estas charlas hace cuatro años y yo me sumé hace dos, Comenzamos en Córdoba con un curso que se llamó la "Neurociencia de la Psicología Espiritual".



- ¿Cuál será el tema que tratarán en San Juan?





Daremos un curso y un taller. El viernes 6 habrá una charla abierta para público en general que es distinta a la que hacemos para profesionales y es muy útil para todos. Se llama "Escuchar es un acto de amor. La comunicación en la pareja". Esta muy basada en que la mayor parte de las consultas que tenemos están vinculadas a la dificultad que hay para entenderse o comunicarse con el otro, ya sea con la pareja, con la familia, con la gente que lo rodea y con uno mismo. La realidad es que no nos enseñan a comunicarnos con los demás ni con nuestras experiencias y emociones.





- ¿Creés que la base de muchas cosas que nos pasan es debido a que no sabemos escucharnos?





Sí porque no nos enseñan cómo hacerlo y no es algo tan sencillo. En el colegio te enseñan de todo, menos a identificar nuestras emociones, a qué hacer cuando me enojo con alguien sin reaccionar desde la emoción que me toma el cuerpo. A saber como le comunico al otro si algo me lastima para que pueda escucharme y que sea productivo. No se trata de echar culpas, quejarse o entrar en la dinámica de víctima sino hacerse cargo de lo que a uno le pasa y transmitirselo al otro.



- ¿Se puede aprender a escuchar? ¿ Hay técnicas que lo faciliten?





Sí se puede, pero la clave es aprender a escucharnos a nosotros mismos, eso es super importante. Otra cosa que sucede mucho ahora es que vivimos muy descontectados de lo que nos pasa, de lo que queremos, de lo que sentimos, vivimos más desde un "debería", desde las obligaciones, y no nos preguntamos que me está pasando, que estoy sintiendo, qué necesito. Mucha gente que llega al consultorio te dice...yo debería hacer tal cosa, ya debería haberme acostumbrado, debería no enojarme tanto, y todo eso es muy violento para nosotros mismos, es no validarnos, o sea que el primer paso es ese, escucharse a uno mismo.



- ¿El taller tendrá esta misma temática?



Sí porque la base siempre será la conexión con uno mismo. Parte de lo que vamos a trabajar serán técnicas de presencia, de meditación que nos ayudan a registrar lo que nos pasa y reaccionar desde ese lugar. Reflexionar desde ahí sobre lo que queremos comunicar porque tendremos más claridad sobre lo que queremos decir.





- ¿Este tipo de terapias son más prácticas y demandan menos tiempo que otras que parecen eternas?



Ahí entra un poco la parte de la neurociencia que en la charla también vamos a hablar. Voy a decir algo y no quiero que se enojen otros psicólogos porque para mi Freud y el movimiento que generó es algo brillante, pero eso fue hace 120 años y desde entonces hubo muchos avances en la psicología. Aprendimos a estudiar el cerebro a través de imágenes, a través de ondas cerebrales, a saber que pasa en diferentes estructuras específicas del cerebro con memorias traumáticas, qué zonas quedan dañadas, de qué manera se perjudica con traumas vivenciales y realmente hay muchas cosas que se han desarrollado que se incluyen en el campo de la psicología. Esto no significa contradecir a Freud, pero hay muchas cosas nuevas



- ¿Es una posición más moderna y adaptada a las necesidades actuales?





De hecho nosotros citamos mucho una frase de Freud que dice que "parte de lo que bloquea el avance de la psicología es que la ciencia y la medicina no nos dio las herramientas para poder estudiar que pasa en el cerebro y en el cuerpo ante determinados hechos". Ahora se avanzó mucho en ese sentido y lógicamente hay que aplicarlo. Nuestra intención es transmitir todas las nuevas técnicas que tienen que ver con la presencia, con la neuroplasticidad positiva ya que el cerebro es muy plástico por algo que tiene que ver con lo heredado por diferentes especies y generaciones que se adaptaron al ambiente. Lo que principalmente hace el cerebro es sobrevivir, por eso uno aprende de cualquier experiencia negativa para evitar repetirla en el futuro que es lo que nos da mayores chances de supervivencia.





- ¿La meditación también forma parte fundamental de estas terapias?

Sí. Eso nos ayuda a no estar tomados por el cerebro y culparnos por ser así, nos permite tomar distancia y decir esto es lo que me pasa, ver su parte buena y otras complicadas. Si en el día me pasaron 10 cosas, 9 buenas y una mala, nos quedamos dando vuelta con la mala y no es nuestra culpa es como venimos programados, pero la buena noticia es que podemos hacer cosas para reprogramar el cerebro para aprender a desarrollar canales más positivos y ahí se aprovecha la meditación porque nos ayuda a estar presentes en la mente y el cuerpo.



- ¿Creés que junto con tu mamá están abriendo un nuevo camino en la psicoterapia en la Argentina?



Sí y no porque ambas tenemos maestros a los que admiramos muchísimo y viajamos para estudiar. En esto hay mucha gente investigando y estudiando. Nosotras tomamos eso y lo adaptamos a nuestra manera. Reconozco que lo que hacemos en Argentina no lo hacen otras profesionales pero siempre dando crédito a la gente de la que aprendemos.



- ¿Quién es tu principal maestro?

Un maestro al que quiero muchísimo es Rick Hanson que tiene un libro que se llama "El Cerebro de Buda", y es una integración entre la neurociencia, la psicoterapia y la meditación. Contiene estudios específicos sobre de qué manera y qué tipos de meditaciones ayudan a sanar diferentes partes del cerebro. Usa técnicas muy científicas para realizar ejercicios. Personalmente, con mis pacientes aplico ejercicios vivenciales ya que solo hablar de las cosas te queda en una capa muy superficial. Siempre digo que la vida es una experiencia no una idea.



