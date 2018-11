Muchas de las estructuras de arquitectura nos identifican como sanjuaninos tanto en los edificios públicos como en los residenciales, industriales, etc., grabados en la memoria colectiva de sus habitantes y al día de hoy merecen ser conservados para las futuras generaciones coma parte de nuestras raíces como pueblo singular.



El eje Cívico institucional (Avda. Ignacio de la Roza) se ve reflejado en edificios como el Correo, ex Banco Nacional de Desarrollo (hoy Juzgado Federal), Banco de la Nación Argentina, Poder Judicial, OSSE, Banco San Juan, Juzgado Federal, ex Banco Hipotecario (hoy Rectorado UNSJ).



La Defensa y Conservación del Patrimonio Sanjuanino es responsabilidad de todos los ciudadanos existiendo instituciones como Acodepas que bregan por su cuidado y protección. El magister arquitecto Jorge Cocinero Raed, presidente de esa institución explica la importancia que tiene preservar el patrimonio arquitectónico de San Juan.



"Se entiende por Patrimonio Cultural de un lugar, al conjunto de los bienes culturales que históricamente pertenecen a una comunidad, pueblo o nación, y que está conformado por las tradiciones, creencias, valores, costumbres y expresiones artísticas y folklóricas que constituyen su pasado, su identidad y su singularidad. Como tal, es la herencia cultural que un pueblo recibe de sus antepasados y transmite a las generaciones futuras. La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es el organismo internacional que promueve la protección y preservación del patrimonio cultural en todo el mundo, debido a su enorme valor para la humanidad.



Ahora bien, el Patrimonio Natural se conoce aquel que está constituido por un conjunto de monumentos, paisajes, formaciones y lugares de origen natural que forman parte de un territorio o nación, y que, en virtud de ello, tienen un enorme valor a nivel medioambiental, científico y estético para el ser humano. Estos son los pilares de fundamento social para entender la idiosincrasia de un lugar'.



La ciudad de San Juan, Patrimonio Urbano



"La ciudad de San Juan junto a la capital de Buenos Aires, La Plata, fueron declaradas Patrimonio Urbano. La Plata por su trazado y las diagonales único en el país y San Juan porque fue armada después del terremoto, donde el eje institucional y administrativo está conformado a lo largo de la Av. Ignacio de la Roza, donde están todos los edificios más importantes de la ciudad; entre ellos el edificio 9 de Julio, Banco Hipotecario, Banco de Desarrollo, el Banco Nación, el Correo y todos los edificios alrededor de la plaza principal, sumándose a ello el Banco San Juan, el Poder Federal, el OSSE, etc. Estos edificios además de ser importantes tenían un criterio propio para su construcción, todos tenían que llevar la recova o galerías que los ciudadanos pueden transitar en épocas donde el clima azota de una forma fuerte, especialmente en verano. Existían, además, principios que no debían tener más de dos pisos, que debían ser aterrazadas, etc., esto fue lo que diseñó el arq. Pastor'.



El Plan Pastor ordenaba:



* Eje Cívico institucional Avda. Ignacio de la Roza



* Edificios institucionales modernos en el Eje Cívico



* Apertura y ensanche de calles



* Las alturas de los edificios



* Los escalonamientos progresivos desde la línea de frente.



* Reglamentó fuertemente qué tipo de usos edificatorios



* Esquinas sin ochava.



* Recovas o Galerías en Avenida Ignacio De La Roza:



El plan del arq. Pastor, establecía obligatoriamente el diseño de recovas para circulación de público en aceras orientadas al norte, en atención al clima, y el uso de revestimientos con materiales de la región. Estas prescripciones se cumplieron en parte de la avenida Central. En los Edificios de Poder Judicial, Edificio 9 de julio, Banco Hipotecario (hoy UNSJ). Banco Nacional de Desarrollo (hoy Poder Judicial), Correo y Juzgado Federal, se puede ver cómo se cumplieron las normas.





La ciudad moderna



"Hoy, la nueva historia es empezar a reconstruir o mirar a nuestra ciudad como moderna y tenga esa lectura en todas partes del mundo. Para lo cual hay que revalorizar y poner en estado a cada uno de los edificios mencionados, que forman parte de nuestro patrimonio. Por ejemplo, el Correo es un estructura muy deteriorada,

prácticamente abandonado. Mi opinión, aclara el arquitecto Cocinero, es que puede dársele muchas refuncionalizaciones, es uno de los edificios más emblemático. Lo mismo ocurre con el edifico 9 de Julio, preservar la historia, consolidándolo y dándole nuevas funciones. Aquí es donde debemos detenernos y empezar a caminar para poder encontrarnos con esta parte de la historia que debe y tiene que ser parte de este sistema.



En los edificios de Banco de la Nación, Correo, OSSE, etc., se visualizan los principios de la Arquitectura Moderna. Sería correcto empezar a darle jerarquía a estas cosas que tenemos, porque lo que queda siempre es la "arquitectura'. Es ella, la que nos hace trascender en el tiempo, hace falta educarnos para defender lo que tenemos. También, hay que pensar lo que nos quedó antes del terremoto por ejemplo el edificio de la ex legislatura, en calle Entre Ríos al lado del estadio, es otra estructura emblemática, no solo porque funcionó la legislatura sino porque actuó como centro clandestino de detención en su momento. Entonces, está deteriorado, hay que consolidarlo, pero jamás pensar en voltearlo, es ahí, donde tenemos que poner énfasis. El edificio del ferrocarril San Martín y la casona del ferrocarril Belgrano que estuvo a punto de tener sentencia de muerte, sin embargo debemos preservarlo por su historia, ahí están nuestras raíces.



Intervenir para construir la historia moderna de aquella vieja, lograr y revitalizar todas estas cosas que tenemos y más en una ciudad que está declarada patrimonialmente y que debemos empezar a defenderla. Y, ¿cómo se logra? Hay que empezar con políticas de gobierno donde empecemos a comprender y a entender que la única manera de mostrar nuestra historia es que nuestros edificios estén a pleno'.







Dos ciudades como Bien de Interés Histórico Nacional



La Secretaría de Cultura de la Nación declaró al Eje Cívico de la Ciudad de San Juan como: "Bien de interés histórico nacional' , mediante el decreto 1594/2008.



Existen dos ciudades en el país con esa declaración por haber sido planificadas y mantenerse como tales:



* La Plata, Patrimonio arquitectónico del siglo XIX.



* San Juan, en el siglo XX.







Jorge Cocinero Raed en primera persona

Es arquitecto, magister en Arquitectura y diseño. Profesor titular de taller Arquitectura IV - FAUD - UNSJ y en Arquitectura VI (trabajo final) - FAUD - UNSJ. Electo cuatro veces presidente del Colegio de Arquitectos de San Juan. Obra recuperación del edificio estación de Ferrocarril General San Martín. Defensa de la casona del predio de la estación del ferrocarril Manuel Belgrano. Jurado de concursos de proyectos nacionales y provinciales, secretario de Obras y Servicios de la UNSJ. Fundador y presidente de Acodepas.

El miércoles 14 de noviembre, en horario de 8:30 a 13 horas, la Asociación para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Acodepas) realizará el Foro Ciudadano en Defensa de la Arboleda Pública en el Sindicato Municipal (calle Gral. Paz antes de Suipacha). Durante el evento habrá disertaciones sobre el sistema de riego de la provincia, historia, importancia de la arboleda pública, herramientas ciudadanas para preservar los bienes comunes, legislaciones referidas al arbolado público, entre otros. Fundamentalmente queremos que la ciudadanía se exprese y discuta sobre esta temática tan importante para San Juan. La actividad está destinada al público en general, y tiene como objetivo concientizar y destacar al arbolado como un patrimonio de todos los sanjuaninos.



El Dato:



Acodepas



La Asociación para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Acodepas) se creó el 7 de mayo del 2017.



Su objetivo como institución: Pretende la defensa, conservación y protección del patrimonio Natural y Cultural de San Juan, promoviendo su tutela y gestión responsable; favoreciendo la toma de conciencia ciudadana sobre la salvaguarda.



Comisión directiva:



Presidente: Mgtr. Arq. Jorge Cocinero Raed



Vicepresidente: Dra. Arq. María Rosa Plana



Tesorera: Lic. Laura Avila



Secretario de comunicaciones: Sr. Guillermo Alamino



Secretaria de actas: Lic. Prof. Sofía Alejandra Ruzycki



Vocales: Lic. Elena Waisman - Arq. Crisanta Roca - Arq. Norma Merino

Fuente: Mgtr. Arq. Jorge Cocinero Raed