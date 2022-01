Pasó la ola de calor y esa sensación permanente de estar metido dentro del horno y por ende, necesitar refrescarse todo el tiempo. Sin embargo, aunque la temperatura ha cedido unos cuántos grados, siempre es bueno poder deleitarse -más si hay chicos en casa- con un rico helado. Para familias numerosas, para los que no tienen ganas de salir a comprar nada, para los que se animan a probar sabores nuevos con sus propias herramientas y no le temen a la cocina, va una selección de preparaciones para hacer en casa. No se necesita más que poner manos a la obra porque ninguno de los paso a paso requiere de maquinaria sofisticada ni herramientas industriales. Obviamente algunas recetas son más sencillas, otras requieren más ingredientes. Lo bueno, es que está en la voluntad de cada uno, darse este gustito de verano.

HELADO DE CHOCOLATE

Ingredientes: 1 envase de leche condensada (395 ml), 60 gramos de cacao, 500 centímetros cúbicos de crema de leche, esencia de vainilla.



Mezclar la leche condensada con el cacao en polvo y la esencia de vainilla. Agregar la crema batida. Unir todo con batidor de alambre o de mano. Se puede colocar en un recipiente de metal y tapar con papel film para llevar al freezer por lo menos por 8 horas, batiendo cada 30 minutos durante las primeras 2 horas y después cada 45 minutos-1 hora.

HELADO DE CHOCOLATE AL AGUA

Ingredientes: 2 1/4 tazas de agua, 1 taza de azúcar, 3/4 taza de cacao amargo, pizca de sal, 170 gramos de chocolate amargo, 1/2 cucharadita de esencia de vainilla



En una cacerola colocar 1 1/2 tazas de agua, azúcar, cacao y sal. Llevar a ebullición, y dejar hervir, batiendo siempre con batidor de alambre. Retirar del fuego y agregar el chocolate picado, revolviendo para que se derrita e integre. Agregar la esencia de vainilla y el agua restante.



Licuar hasta espumar. Enfriar la preparación en heladera. Recién entonces colocarlo en el freezer para que solidifique.

HELADO DE CHOCOTORTA

Ingredientes: 2 tazas de crema de leche, 1 taza de leche, 3/4 taza de azúcar, una pizca de sal, 5 cucharadas de dulce de leche, 4 yemas, 1/2 taza de queso crema, galletas Chocolinas en trozos (apenas remojadas en leche).



Colocar en una cacerola 1 taza de crema, la leche, el azúcar y la sal. Calentar a fuego medio, revolviendo de vez en cuando, hasta que el azúcar se disuelva y empiecen a hacerse burbujas. Agregar 2 cucharadas de dulce de leche y esperar que se disuelva, revolviendo siempre, y retirar del fuego.



Batir ligeramente la otra taza de crema de leche sobre baño María invertido (en lugar de tener un recipiente con agua en el fuego, se hace con agua fría o hielo). En otro bol, batir ligeramente las yemas.



Verter la mitad de la mezcla tibia de crema, azúcar y leche sobre las yemas, batiendo constantemente. Llevar esa mezcla a fuego bajo y agregar el resto de la crema tibia, hasta que la preparación espese y nape la cuchara de madera (al pasar el dedo sobre el reverso de la cuchara, se tiene que formar un surco, que no se vuelve a unir). Colocar la preparación caliente sobre la crema a baño María invertido.



Enfriar la preparación sobre los hielos, revolviendo constantemente. Agregar el queso crema e integrar.



Colocar la crema en la heladera hasta que esté completamente fría. Agregar las galletitas cortadas y el resto del dulce de leche. Recién entonces freezarlo y repetir varias veces el procedimiento de mezclar para que no se cristalice.

HELADO DE DULCE DE LECHE

Ingredientes: 500 gramos de dulce de leche (que no sea repostero), 250 gramos de crema de leche, 250 gramos de leche.



Mezclar el dulce de leche con la crema de leche. La crema tiene que estar líquida y sin batir. Unir bien. Agregar la leche e integrar. Llevar al freezer por 2-3 horas. Cuando tome consistencia, desintegralo y batirlo bien de nuevo. Llevar otra vez al freezer. Repetir esta acción varias veces para que quede cremoso.



Se le puede agregar chips de chocolate o chocolate picado, nueces, almendras, cerezas o lo que a cada uno más le guste.

HELADO DE CREMA DE AVELLANAS

Ingredientes: 500 centímetros cúbicos de crema de leche, 300 gramos de crema de avellanas (o Nutela que es la marca comercial más conocida), praliné cantidad necesaria.



Batir la crema de leche, incorporar la crema de avellanas hasta integrar. Agregar el praliné y llevar a congelar por un lapso de 8 horas. Remover la preparación cada tanto para que no se cristalice.

HELADO DE CREMA OREO

Ingredientes: 250 centímetros cúbicos de crema de leche, 200 centímetros cúbicos de leche condensada, 12 galletitas Oreo, 1 cucharadita de esencia de vainilla.



Cortar las galletitas. Aparte batir la crema de leche y mezclar con la leche condensada y la esencia de vainilla, con movimientos envolventes, hasta lograr una preparación cremosa. Agregar las galletitas. Llevar al freezer por un lapso de entre 6 y 8 horas.

HELADO DE CAFÉ

Ingredientes: 3 cucharas de café instantáneo, 3 cucharas de agua caliente, 200 gramos de leche condensada, 400 gramos de crema de leche.



Infusionar el café en el agua caliente, sin que queden grumos. Mezclarlo con la leche condensada.



Batir la crema de leche y agregar a la preparación anterior. Reservar en un molde apto para freezar. Congelar por un mínimo de 3 a 6 horas, hasta que adquiera la densidad de helado.

HELADO DE VAINILLA

Ingredientes: 300 gramos de crema de leche, 180 gramos (o 12 cucharadas soperas) de leche condensada y 2 cucharadas de esencia de vainilla.



Integrar la crema de leche, la leche condensada y la esencia de vainilla. Batir hasta lograr una crema homogénea. LLevar al congelador por 6 horas o preferiblemente de un día pata otro.

HELADO DE FRUTILLA

Ingredientes: 300 gramos de frutillas, 200 gramos de azúcar, jugo de limón, 30 gramos de leche en polvo, 10 gramos de maicena, 250 gramos de crema de leche.



En una olla colocar las frutillas cortadas más 150 gramos de azúcar y una gotas de jugo de limón. Llevar al fuego hasta obtener una consistencia de mermelada. Retirar del fuego y agregar la leche en polvo, la maicena y el resto del azúcar. Mezclar hasta que todo se integre.



Sumar la crema de leche. Poner en un recipiente apto para el frío y congelar. Cuando vaya tomando consistencia mezclarlo nuevamente y volver al frío. Repetir este procedimiento unas dos o tres veces. Luego dejar freezar por unas horas más.

HELADO DE YOGUR Y FRUTILLA

Ingredientes: 1 taza de frutillas congeladas, 200 centímetros cúbicos de yogur de frutillas o natural.

Procesar las frutillas junto con el yogur. La preparación se puede colocar en un único recipiente o en envases individuales para llevar al freezer.

HELADO DE BANANA

Ingredientes: 6 bananas (1 o 2 por porción. Mientras más madura esté la fruta, más dulce quedará el helado), 3 cucharaditas de leche, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 50 gramos de azúcar.



Cortar las bananas en trozos grandes (de unos 4-5 centímetros aproximadamente). Llevarlos al congelador.



Congelados, licuarlos o procesarlos, junto con la leche (que se puede reemplazar por la misma cantidad de leches vegetales o de yogur, según el gusto o la dieta que se siga), el azúcar y la esencia de vainilla.



Conservarlo en el freezer.

HELADO DE DURAZNO

Ingredientes: 4 duraznos, un envase de leche condensada (395 centímetros cúbicos), 500 centímetros cúbicos de crema de leche, 80 gramos de azúcar.



Cortar los duraznos sin cáscara y pisarlos o mixearlos. Mezclar este puré de duraznos con la leche condensada y reservar. Batir una crema chantillí con la crema de leche y el azúcar. Incorporar la crema a la preparación anterior en dos partes y con movimientos envolventes. Llevar al freezer por un lapso de entre 8 a 12 horas.

HELADO DE MANDARINAS O NARANJAS

Ingredientes: 3 mandarinas o naranjas, jugo de 1/2 limón, 1 cucharadita de ralladura de mandarina o naranja, 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de crema de leche, 3 cucharadas de agua.



Pelar los cítricos, cortarlas a la mitad, retirar la pulpa, descartando hollejos y semillas. Triturar con la minipimmer o licuadora hasta lograr un jugo espeso. Mezclar con la ralladura de mandarina, el azúcar y el agua. Llevar a fuego lento y hervir 10 minutos, hasta que quede un almíbar algo espeso. Dejar enfriar.



Batir la crema de leche hasta que quede espesa, sin agregar azúcar. Mezclar bien el almíbar de mandarina (ya frío) con la crema y el jugo de limón.



Llevar al congelador. Remover cada 45 minutos, unas 4 veces, para que no se formen cristales.

HELADO DE PISTACHO

Ingredientes: 300 gramos de pistachos sin sal, 700 centímetros cúbicos de leche entera, 20 gramos de maicena, 180 gramos de azúcar, 600 centímetros cúbicos de crema de leche, 4 yemas.



Retírale la cáscara a los pistachos y ponerlos en un recipiente con agua caliente para que se ablande la piel, la que transcurridos unos 10 minutos, habrá que quitarles. Procesar los pistachos con 600 centímetros cúbicos de leche entera. A esta preparación añadirle la maicena disuelta en 100 centímetros cúbicos de leche fría, 120 gramos de azúcar y la crema y llevar al fuego hasta que rompa el hervor. Revolver constantemente.



Aparte batir las yemas con el resto del azúcar (60 gramos), hasta lograr una mezcla cremosa y de color amarillo pastel. Unir las dos preparaciones, la caliente y la de yemas y azúcar, con ayuda de la batidora. Justamente en este momento se le puede agregar colorante verde para potenciar el color. Cocinar a fuego medio, sin dejar de revolver con una cuchara, hasta que nape.



Retirar, enfriar y llevar al freezer, removiendo la preparación cada 30-45 minutos.

Secretos para quedar congelado



*La base: hay que tener en cuenta que si se van a hacer helados cremosos hay que usar crema de leche, a veces leche condensada, leche más jugos de frutas, azúcares y otros agregados. En cambio para hacer granita basta con congelar jugos, azúcar y agua.



Siempre es aconsejable usar productos naturales y no tantos envasados.



*Cremosidad: para que no se formen cristales de agua al congelarse la preparación, hay que batir, mezclar o remover el helado cada tanto para que ingresen "mini burbujas" de aire y los cristales se hagan cada vez más pequeños y por ende, menos perceptibles. Si el helado contiene yemas de huevo (sus proteínas), leche o crema de leche y el azúcar serán los causales de la formación de los cristales.



La recomendación es batir o remover el helado cada 30 ó 45 minutos las primeras horas (3 ó 4) y luego dejarlo reposar hasta completar el proceso.



*Al freezer: Lo ideal para congelar mejor el helado casero es usar un recipiente poco profundo y aplanado porque la temperatura llegará uniforme y de manera más rápida a la preparación. Si el recipiente tiene tapa y se cierra herméticamente, es mejor ya que no permitirá que se absorban los olores de otros alimentos que hay en el freezer. En el caso de no contar con tapa, se puede cubrir con una capa de papel film. Siempre se debe guardar en la zona más fría del congelador, que es la que está más alejada de la puerta.

*Conservación: El frío es un conservante natural, de todos modos, los helados caseros deben consumirse, a más tardar, 2 semanas después de su elaboración. El helado debe guardarse en el freezer a unos -20º C o inferior. A la hora de servirlo, la temperatura debería ser entre los -10º C y los -12º C.



*Para servirte mejor: Intentar sacar una cucharada o peor aún, una bocha de helado de una preparación recién salida del freezer, puede ser algo imposible. Sin lugar a dudas, facilitará la tarea, si antes, unos 15 minutos previos al postre, se lo lleva del freezer a la heladera, para que pierda su dureza y gane cremosidad. Otro truco es colocar la cuchara con la que se va a servir en un vaso de agua tibia y luego llevarla 2 minutos al congelador. El helado no se pegará y se deslizará mejor.



*Descartarlos: A veces es difícil darse cuenta cuando un helado está en mal estado, ya que suelen sufrir pocas alteraciones fisicoquímicas y microbiológicas al ser conservados a baja temperatura. Uno de los factores puede ser la cristalización excesiva, por ejemplo, si se sienten pequeños cristales de hielo se debe a que la cadena de frío se rompió y la ingesta de ese helado podría ser peligrosa, ya que se podría haber dado un desarrollo de microbios. Lo mismo si se derritió por completo todo el helado. Otro detalle es el sabor desagradable.