¿Quién no soñó con rejuvenecer la piel sin pasar por una cirugía estética? Esto que hasta no hace tanto tiempo era un sueño de muchos, ahora es una realidad. Si bien existen diferentes y diversos tipos de tratamientos para lograr ese objetivo, hay uno en particular que crece a gran velocidad y con resultados óptimos. Eso sí, sin pasar por el quirófano, sin dolores, en menos tiempo y con resultados de evidente rejuvenecimiento facial, según dicen los expertos en esta materia. Se trata de los "Hilos tensores", que mejoran el aspecto de la zona, eliminan distintos tipos de arrugas, y devuelven el aspecto natural a la piel sin generar expresiones forzadas o inexpresividad.



Andrea Julio, propietaria de la estética y peluquería que lleva su nombre, capacitada para realizar el tratamiento, explica que "hasta no hace mucho la flacidez facial solo podía solucionarse mediante el bisturí, y en muchas zonas anatómicas del rostro se mejoraba su firmeza mediante algunos tratamientos de rejuvenecimiento. Claro que una vez que la piel se caía solo la cirugía del lifting era capaz de eliminarla. No obstante, no todo el mundo está dispuesto a pasar por el quirófano. Afortunadamente se ha desarrollado un nuevo tratamiento que se ha consolidado como alternativa perfecta para conseguir el rejuvenecimiento facial mediante una técnica no invasiva que son los hilos tensores sólidos y líquidos".



Se trata de un mecanismo transitorio por el cual se logra un efecto de tensión que dura cierto tiempo mediante la utilización de hilos de seda de colágeno y extracto de centella asiática. Sus efectos son regeneradores, cicatrizantes y restauradores del tejido conectivo.



Andrea cuenta que los hilos sólidos "actúan a nivel superficial, para favorecer la flexibilidad, además mejora, alivia y disminuye la apariencia de líneas finas. En cada sesión la piel se nota y luce más firme, más luminosa, minimiza las arrugas y mejora notablemente las imperfecciones de la piel gracias al líquido colocado", agrega.

Estos se aplican mediante una jeringa con los principios activos, con una aguja que se desliza por la piel (no se pincha), por lo que no tiene contraindicaciones.



El efecto visual es muy rápido, ya que brinda a la piel más suavidad, se nota más revitalizada y luminosa.



Este sistema que ha demostrado ser un antiaging natural que tensa la piel para corregir la flacidez se realiza de forma ambulatoria en menos de una hora. En seis o siete días comienzan a despegarse y salir de a poco, sin necesidad de que sean retirados (como si fueran restos de piel).



Por tratarse de un método no invasivo y sin incisiones, no deja cicatrices. De igual modo permite hacer vida normal inmediatamente después. Sólo se recomienda llevar un ritmo tranquilo en los días posteriores al tratamiento, sin ejercicio intenso de la musculatura facial.



En cuanto al dolor, los hilos son tan finos que no causan molestias en el paciente y se aplican sin anestesia local.



La edad para hacer este procedimiento depende de cada paciente, pero considerando que entre los 35 y 40 años suelen aparecer las primeras arrugas, se sugiere que sea a partir de ese momento.



Otra opción para complementar el efecto de rejuvenecimiento es el uso de otro tipo de aparatología y procedimientos cosmetológicos incluyendo los hilos líquidos. Por ejemplo, a la semana se puede realizar una radiofrecuencia, electroporación, o combinarlo con otros métodos médicos para lo cual la estética cuenta con una técnica universitaria en Cosmiatría.



También es necesario hablar de las contraindicaciones que, como cualquier protocolo médico estético, puede tener: alergia a los materiales que se utilizan así como problemas de coagulación sanguínea, diabetes mal controlada o enfermedades autoinmunes. Estos sólo rige para quienes se colocan hilos líquidos ya que para los sólidos no hay contraindicaciones.



Los precios de los hilos líquidos van desde 4.500 a 6000 pesos. En tanto la sesión para colocar los sólidos cuesta 6.500 pesos.



Cuidados y recomendaciones



Claro está que la técnica de los hilos tensores demanda cuidados posteriores muy importantes para obtener resultados óptimos. Aquí las recomendaciones:



* No exponerse a los rayos UV



* No maquillarse por al menos 24 horas



* Suspender un día antes y un día después todo tipo de ácidos



* No realizar ejercicios por 24 horas, al menos



* No aplicar en herpes, heridas o quemaduras



* Todo esto evita eritema y aumento de la vasodilatación.



Contraindicaciones



Además de las recomendaciones, es vital saber en qué casos no se deben colocar los hilos líquidos. Los siguientes grupos son los que, precisamente, deben abstenerse de su uso.



* Embarazadas o mujeres en período de lactancia



* Menores de edad



* Enfermos oncológicos



* Personas con problemas de coagulación, bajo nivel plaquetario y anticoagulados



* Inmunodeprimidos



* Enfermedades que respondan al fenómeno de Koebner -soriasis, vitiligo, liquen plano-



