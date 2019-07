Uriodandoluz (22)

"Viví escuchando música"

Su nombre artístico es Uriodandoluz, sólo le falta la "m" para completar la oración afirmativa "Murió dando luz". Un joven inquieto que viene de una familia numerosa, sin duda, ama la música gracias a la influencia de su papá, quien toca guitarra, flauta y armónica. Entre sus diversas actividades figura en primer lugar su calidad de productor de trap, una tarea que determina el producto final de cada trapero.



"Escucho música todo el tiempo desde pendejo, siempre me llamó la atención todo lo que tocaba mi papá y lo que escuchábamos en casa. No puedo decir que era un sueño para mi porque siempre fui muy escéptico respecto a todo. Cuando era chico escuchaba Bossa Nova, me encantaba, y también muchas bandas y solistas argentinos que pudieron salir a flote luego de la dictadura", relata.



A los doce años pedía la guitarra a alguno de sus hermanos para despuntar el vicio, hasta que adquirió una PC con la que empezó a producir música con un viejo programa.



"Me llevó mucho tiempo porque no fui ni a la Escuela de Música ni tuve formación, que es muy recomendable, pero no lo hice. En tercer año de la secundaria empecé a hacer cosas. Venía a la Plaza de la Joroba y a la Plaza 25 con mi hermano malabarista y rapero, hice contactos en un momento que no había rap todavía acá".



Su idea es vivir de esto, tanto que casi todo lo que gana desde hace seis años lo destina al proyecto. Hace poco regresó de Neuquén, donde fue a trabajar en el método de construcción Steel Framing en Villa la Angostura.



"Siempre he sido autodidacta, no sólo en la música si no también en otras cosas como la construcción en seco. Estudie mucho sobre eso", asegura.



Su nombre artístico se originó por un par de razones, pero fundamentalmente recordando las historias que contaba su mamá que es enfermera universitaria. "Sobre todo cuando hacía referencia a las condiciones que llegaban las chicas al hospital después de aborto ilegal".





Young Lapost (23)

"En este género me siento cómodo"



Casi como condición común todos los chicos del trap empiezan desde muy jóvenes y con una gran pasión por varios géneros musicales. Young no es la excepción. "Cuando era chico iba mucho, con mi tío, al Parque Centenario en Buenos Aires, allí veía y escuchaba este tipo de género, pero cuando volví a San Juan se complicó un poco hasta que un día pasé por la Plaza de la Joroba y había un grupo tirando freestyle. Así empecé a meterme de lleno. Fue mucho tiempo de dedicación sin pensar que iba a poder escribir y hacer música. Tuve buenos momentos y luego llegué al trap. Hace un año y medio más o menos que entendí como eran las cosas desde adentro y empecé a generar dinero para poder adquirir lo necesario. He trabajo en una fabrica, en un deposito para cubrir los gastos porque hace falta tener un ingreso fijo para las bases del proyecto", cuenta Young Lapost.



Junto con Urio formaron Zona Fox, su estudio propio, un avance muy importante para quienes quieren avanzar. "Somos un equipo de trabajo y cada uno va ocupándose de lo que hace falta. Después lo conocí a Ivanjo que ya tenía armado El Futurro y nos integramos al grupo, pero siempre fui solista, de hecho voy a sacar mi segundo disco", agrega.



Young ha pasado por escenarios de Mendoza, San Luis y otras provincias en las que la movida trapera pesa fuerte.



"Es un género en el que me siento cómodo, donde me puedo desarrollar y sentirme muy identificado. Encontré un grupo de personas que para mi son los mejores del trap de la provincia y me he desarrollado con ellos", dice. Para ver lo que hace: https://youtu.be/NCunrCoqrl0



Ivanjo (20)

El barrio y sus amigos



A los 15 años Ivanjo no sólo escuchaba trap, también escribía canciones aunque nunca se le pasó por la cabeza que llegaría a grabar. "A los 16 empecé a ir a la Plaza Aberastain durante dos meses sólo a mirar hasta que me animé a competir y en menos de un año saqué mi primer tema", dice el músico.



En ese proceso de formación no faltó a cuanto taller de rima y composición dictaban para perfeccionarse. "El Municipio de la Capital hizo uno muy interesante, donde conocí a mis amigos. Continúe escribiendo y dejé el freestyle para tomarme más en serio la música y el trap. Así fue que hice un tercer tema con el Grone y cuando decidimos subirlo a un canal, también decidimos armar el grupo El Futurro. Primero tocábamos nosotros hasta que en un show en el anfiteatro del Bicentenario nos contactamos con Urio que tocó con nosotros y así lo sumamos a él y a Young Lapost".



Ivanjo está dedicado exclusivamente a la música, pone todo de sí para ganar en el escena local y nacional porque si bien tiene un grupo que comparte con su "crew", los códigos permiten que cada uno se desarrolle por sí mismo.



"Para mi el trap es el barrio, mis amigos, yo soy el trap. Eso me define", asegura Ivanjo, que en https://youtu.be/tfiR87_UomI, concentra sus temas.

Franco Cáceres (25)

Más allá de los sonidos



Nació cuando su mamá tenía 19 años y era una apasionada de la música de Nirvana, Red Hot Chili Peppers, en otras bandas que sonaban en su casa todo el día. Así creció Franco, el mismo que cuando la maestra le pedía una redacción de cinco líneas, él escribía cinco hojas. "Todo empezó cuando conocí a Eminem en MTV, ahí dije esto es lo mío. Hasta entonces no sabía que música iba a elegir. Escuché mucho rap, miraba batallas de freestyle de otros países y así me inicie", cuenta Franco que hasta vendió un auto para poder llegar a grabar con los mejores productores en Córdoba.



Estaba todo dicho porque los amigos del barrio preferían otros géneros musicales como el rock, la cumbia o la salsa, sin embargo siguió adelante. "Cuando hacía freestyle decidí viajar para que me produzca Biblo Nagual, productor de varios conocidos actualmente no sólo del país sino también de afuera. Los productores son el 60 por ciento del rapero, es tan importante como el artista pero está casi en la penumbra de su estudio produciendo sin salir. Su función es hacerte sonar como vos tendrías que sonar sin cambiar la esencia. Hay mucho de conexión en eso y tenés de dar con quien corresponde para que lo haga", afirma Franco.



Decidió siempre ir más allá porque también entendió que había que ganar mercados y así es que fusiona el trap con jazz y hasta con salsa para llegar a más personas. "Lo hago sobre todo porque me gusta fluir sobre otros sonidos. En los shows puedo hacer eso e intercalar con el trap más puro. Eso me ha dado mucho trabajo afuera sobre todo en Córdoba donde está CV Arte que es mi familia, mi crew, que cuando llegué me produjeron gratis porque sabían que era muy costoso para mi".

Los temas de Franco están en https://m.youtube.com/watch?v=NviQt_njYas





Lautaro Rezoagli (15)

Rezo, el BAE* del estilo



Probablemente sea, sin temor a exagerar, el menor de los traperos locales. A esta altura de la circunstancias, con tan solo 15 años y dos de experiencia, se puede decir que Rezo es autor de varios temas propios, hace instrumentación y graba para otros músicos que le pagan por ese servicio (lo que lo convierte en productor) y en diciembre se presenta en "sociedad'' con una banda de rock sanjuanina que le abrió sus puertas para difundir sus trabajos.



Claro que si bien ha recorrido todo ese camino en tan poco tiempo, no tiene ningún apuro: es consciente que tiene mucho por hacer en la música y sabe, especialmente, que necesita aprender más para alcanzar los objetivos que se ha propuesto este alumno de 3º año de la Escuela Industrial.



Lautaro Rezoagli, Rezo en su faz artística, tenía 6 años cuando agarró una guitarra por primera vez y no para jugar, sino para tocar las melodías que resonaban en su cabeza. Después lo hizo con un bajo, una batería, un cajón y el piano. Ese proceso fue algo natural en su vida, ya que en su casa todos son músicos: su papá Fernando tuvo un grupo en su juventud y es el que invierte en instrumentos en la familia; su hermano Facundo, que es parte de una banda de rock matemático. Su mamá no "es del palo'', pero tiene buen oído y siempre está dispuesta a dar su opinión. Ellos son sus mejores críticos y su gran apoyo.



No pasó mucho tiempo hasta que descubrió que con su computadora también podía hacer música. Entonces, se dedicó a desmenuzar un programa profesional para producir música de manera electrónica. También logró como mezclar la melodía producida en la compu con la que tocaba en sus instrumentos de metal y de madera.



"Algo sé de lectura de música pero me falta práctica y mucho estudio. Intento sacar de oído pero mi gran ayuda siempre fue Internet'', cuenta el chico apasionado más por la instrumentación y menos dedicado a la letra. "Yo quiero ser músico, si quisiera escribir sería poeta'', dice determinante aunque reconoce que Rotto, su primer tema de trap (que se puede encontrar en el canal de Youtube https://www.youtube.com/channel/UCyYjK4xBa-Z4KhD25v5zHKA), lo compuso con ayuda de Yere (Jeremías Lucero), su gran amigo.



Sus temas empezaron a difundirse (Rotto en pocos días tuvo 3600 visualizaciones) y comenzó a tener pedidos de terceros. Con lo que le pagan otros fue adquiriendo experiencia y más tecnología. Hasta que una banda de rock indi lo escuchó y lo convocó para participar en su presentación, en diciembre próximo. "Eso fue muy bueno, es entrar por la puerta grande'', dice.



NdR: *En expresión millenials BAE: Before Anyone Else=Antes que nadie