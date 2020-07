Si bien no es común dar regalos para el Día del Amigo, nunca está demás un presente para recordarle al otro lo importante que es en nuestra vida. Si no tienes mucho dinero, no hay problema, porque con estas sencillas ideas podrás hacer hermosos regalos originales con materiales que puedes tener en casa o adquiriéndolos a un precio muy económico. El valor agregado es que lo harás con tus propias manos y tu amistad lo va a amar.

Para los nostálgicos

Las fotos reveladas son cosas del pasado, pero si ese amigo o amiga es amante de la fotografía, una linda opción es un mural de fotos para la pared. Para ello solo necesitas una estructura que puedes armar con tres ramas, las cuales las unirás armando un triángulo. En la parte inferior, atarás tres cuerdas y al final de la cuerda le puedes colocar algún objeto que le de peso, como una piedra pintada, por ejemplo. Las opciones son tantas como te lo permita la imaginación.

Selecciona las fotografías que quieras que tu amiga o amigo tenga por siempre e imprímelas en tu hogar o en la casa de revelado de fotografías que tengas más cerca (aún quedan algunas). Una vez que tengas las fotos, todas del mismo tamaño, pégalas con cinta adhesiva a las cuerdas del colgante, y listo, un hermoso y fácil regalo con recuerdos que perdurarán en el tiempo.

Naipes con mensajes

Si tienes una amistad amante de los naipes, este regalo es ideal. Solo necesitas un juego de naipes (si es baraja de póker, mejor). Perfora los extremos de las cartas, para luego confeccionar un pequeño libro. Elije una de las caras del naipe y pega un papel en blanco, donde luego escribirás frases inspiradoras, confesiones y pequeños recuerdos que solo vos y tu amistad compartirán.

De esta manera puedes armar un mini libro que servirá como un excelente recuerdo, coqueto y original.

Tablón para notas

Para esa amistad fanática de las anotaciones, te proponemos esta idea original y sencilla. Solo necesitaras reciclar un cuadro viejo, que pintarás con los diseños que más te agraden y poner entrecruzada una cuerda de extremo a extremo. Súmale mini broches para que se puedan colgar notas, recaditos y hasta fotos. Tu amistad lo va a amar.

Foto en madera

La amistad y la fotografía prácticamente van de la mano, porque los mejores recuerdos siempre son capturados. Si quieres regalar ese recuerdo de una manera original, puedes hacerlo pasando la fotografía a una madera.

Para poder hacer este regalo, necesitarás la imagen a trasferir, que tiene que estar impresa en laser en papel fino, no fotográfico, y una tabla de las dimensiones de la imagen. Además necesitarás gel médium o cola de carpintero (dos partes de cola por una de agua), un pincel, un trapo que no uses y barniz.

Cuando tengas todos los materiales, aplica el gel o la cola sobre la madera y espárcelo de manera pareja con el pincel, de modo que quede uniforme. Luego colocas la fotografía sobre la madera, con la imagen sobre el pegamento. Déjalo secar por aproximadamente 8 horas.

Para finalizar, una vez pasado el tiempo, con un pulverizador aplica agua sobre el papel y retira el mismo con el trapo. Para que la imagen dure más tiempo, coloca barniz. El resultado te sorprenderá tanto que querrás dejarte el regalo.

Mensajes para esa amistad especial

Seguimos con las ideas en madera. En esa oportunidad, para hacer carteles decorativos. Para ello solo necesitas tablas de manera, que pueden ser cajones de verduras. Líjalos y píntalos con los colores que quieras y una vez que la pintura esté seca, escribe lo que te nazca para el disfrute de tu amistad. Luego puedes unir las maderas con cuerda de manera tal que se confeccione un cuadro que se pueda luego colgar en la pared.

Pensadero 365

Ésta nos pareció una de las ideas más bonitas para regalar. La idea es reunir 365 frases, que represente una por día, y colocarlas en una vasija o jarrón. Tu amistad te recordará todos los días, ya que la propuesta es que al levantarse, acuda a su pensadero y elija la frase que llevará todo el día consigo. Esa persona especial amará este regalo.

Para esa amistad estresada

Este regalo no solamente lo liberará del estrés, sino que también le sacará una sonrisa y el endulzará el día. Para este regalo necesitas un frasco pequeño, que llenarás de confites. Fuera del frasco puedes colocar una pegatina o adhesivo que diga “Píldoras anti estrés”. Un regalo fácil, sencillo, económico y reconfortante para tu amigo o amiga.