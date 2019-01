Una provincia que ofrece una gran variedad de propuestas desde el Norte hasta el Sur y desde el Este al Oeste, es precisamente La Rioja. Con una riqueza natural que asombra, sobre todo porque atesora muchas huellas desde el inicio de los tiempos. Como si eso fuera poco, para quienes habitan San Juan ofrece otro condimento interesante que es la cercanía, ya que sólo 450 kilómetros separan a sendas capitales provinciales.



En La Rioja, sus paisajes y su gente invitan a descubrir sus colores y encantos, su idiosincrasia, su pasado, su presente, su tierra colorada, quebradas y montañas, el cóndor andino, la chaya (el tradicional festival se realizará del 7 al 11 de febrero en el Autódromo capitalino), entre muchas otras cosas.



La oferta turística se potencia con nuevos destinos con sabor, ya que en todos los parajes se ofrece en cada mesa lo auténtico y regional, mientras se disfruta una copa del mejor Torrontés. De hecho una de las propuestas son los "Caminos del Vino", que llevan a cada turista a recorrer atractivos naturales y paisajísticos de gran belleza.



Esta provincia se caracteriza por tener buen clima durante todo el año por lo que resulta sencillo visitar sitios como los macizos del Velasco, los picos del Famatina, flamencos rosados en una Laguna Brava; miradores naturales, y por supuesto Talampaya.

El Parque Nacional

Talampaya fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2.000, se constituye como uno de los sitios que no solo atraen por su valor científico sino por su singular belleza paisajística.



Es uno de los más grandes del territorio nacional con 215.000 hectáreas que resguarda el Patrimonio Arqueológico de las culturas prehispánicas que por ahí se desplazaron.



Un ambiente natural único, ya que su flora y fauna autóctona pertenecen a un ecosistema propio el Monte de Sierras y Bolsones, y geológicamente constituye uno de los yacimientos de la era mesozoica y del periodo triásico más importantes del mundo.



Está ubicado al noroeste de la provincia y limita con el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna), San Juan.



Para quienes deseen conocer las opciones que se realizan en el Parque se recomienda alojarse en Pagancillo, Villa Unión o Guandacol y de esta manera aprovechar el tiempo, además puede combinarse con Laguna Brava, Cuesta de Miranda y otros atractivos cercanos al Parque Nacional Talampaya.



Se recorre exclusivamente con guía autorizado. La aventura puede vivirse a pie, en bicicleta, o en vehículo 4x4. Las caminatas guiadas se realizan por circuitos de entre 3 y 4 horas de duración. En bici, la guía siempre presente de las inmensas paredes rojas vuelve el camino una aventura inigualable.

Laguna Brava



La Reserva Provincial de Laguna Brava ubicada en zona de la cordillera de Los Andes, es uno de los sitios más espectaculares del país, debido a la riqueza y belleza multicolor que se conjuga con historia, flora y fauna puneña, enclavada a 4.300 metros sobre el nivel del mar, en la región de la Puna.



Fue declarada a principios de los años 80 como Parque Provincial y luego Sitio Ramsar, denominación que se les otorga a algunos sitios para resguardar la vida de sus ecosistemas.



En su recorrido puede disfrutarse no solo de montañas que superan los 4 mil y 5 mil metros sino también volcanes que superan los 6 mil metros, otorgándole esa belleza paisajística inigualable.



En su ámbito natural se resguardan un serie de animales salvajes, como guanacos, vicuñas, pumas, flamencos y otras aves migratorias que en busca de alimento regresan en cada primavera para procrear.



Laguna Brava complementa al resto de sitios y productos como alternativas para ser visitados ya sea desde Vinchina, Villa Castelli, Villa Unión, Chilecito, La Rioja o San Juan, aprovechando a full su estadía.

Quebrada de los Cóndores



La Reserva natural en Sierras de los Quinteros en la región conocida como "los llanos riojanos", al Sur de la provincia de La Rioja, es considerado como uno de los sitios más importantes de Argentina debido a la gran cantidad de ejemplares de cóndor Andino. Es uno de los sitios más visitados, debido a la variedad amplia de actividades de eco aventura, senderismo, trekking, cabalgatas o simplemente un lugar para el relax y disfrute del silencio y la tranquilidad.



Posee dos miradores habilitados para la observación de las aves autóctonas, ya que no solo habita en estas zonas el rey de los Andes, si no también otras especies carroñeras y rapaces como jotes, águilas, halcones, etc.



Una de las características de este lugar es su cambio de paisaje, ya que en la base de las sierras, se observa vegetación, arbustiva, propio del monte árido (Chaco seco). Luego a medida que vamos ascendiendo la vegetación comienza a cambiar como si también la conformación rocosa de la montaña se destaca cada vez que se recorren más kilómetros.

Más lugares

La cuenca del Bermejo permite realizar un completo recorrido por Chilecito y Famatina, donde lugares históricos -declarados Monumentos Nacionales- forman parte de un extraordinario recorrido. Disfrutar de un día completo por los mejores atractivos, cerrando la jornada con una buena comida en familia o con amigos.



Un Cable Carril cuya historia es reconocida también a nivel internacional, un Cristo de "El Portezuelo" que extiende sus brazos y recibe en tierra chileciteña; una ruta del vino que permite conocer su ceremonial y respirar el aroma de sus vides hasta conocer su proceso vitivinícola. Antiguas iglesias coloniales; la casa natal de Joaquín Víctor González y un telescopio que permite estar muy cerca de cada constelación.



Por estas tierras también, se escribieron las páginas de la escena política argentina, donde la lucha del federalismo dejo al descubierto el ideal de caudillos como Ángel Vicente Peñaloza "El Chacho" y Victoria Romero, o Facundo Quiroga.

Rutas gourmet

Reconocida por su vino Torrontés, olivas carnosas de variedad Arauco, vinos de autor y nueces que complementan un exquisito postre o el mejor de los platos gourmet, La Rioja cuenta con productos de excelencia en sus cuatro puntos cardinales, los que se potencian al momento de ser degustados por la calidez de sus propios productores. La gastronomía con un autentico sabor casero y regional, invita a disfrutar de platos salseados con la cepa emblemática riojana o el Malbec, sabores aún más potenciados a una variedad de preparaciones impresas en cada carta.

Todo lo que hay que saber





> ¿Dónde dormir?



En la Capital provincial: una buena opción para descansar rodeado de la vegetación autóctona de La Rioja es el Complejo Qhawana, ubicado en la zona adyacente del pulmón verde Parque de la Ciudad, sobre avenida Circunvalación camino a la Quebrada y con una imponente vista a la Sierra de Velasco.

Tarifas: habitación doble 1800 pesos; apart para cuatro personas 3500 pesos; suite superior para cinco personas 4100 pesos.

Los precios son por noche con desayuno. Reservas y consultas al 0380 154657717



En Chilecito: La sugerencia es alojarse en Posada Del Sendero, un alojamiento familiar atendido por sus propios dueños ubicado al pie de las montañas y en medio de un entorno natural privilegiado. Tarifas: habitación doble con desayuno 1200 pesos; habitación triple 1800 pesos; habitación cuádruple 2400 pesos.

Los precios son por noche con desayuno. Lino Spilimbergo 5360 San Miguel. Teléfono: 03825 15679651/ 03825 15579896.



Los dos alojamientos cuentan con estacionamiento, piscina y wifi, entre otras comodidades.



> ¿Dónde comer?

Una parada obligada para probar platos autóctonos, abundantes y caseros, acompañados de los más exquisitos vinos riojanos, es El Gran Pez; un restaurante ubicado en la Estación 2 del Cable Carril de Chilecito, entre el cielo y los cerros. Almuerzos y cenas en un imponente escenario natural con una carga histórica valiosísima que recuerda la fiebre del oro por estas tierras, donde puede recorrerse una de las paradas de las vagonetas que se utilizaban para transportar los minerales. Face: Lutty Juárez /Teléfono: 03825 15669984



> Por excursiones

Salir del Cráter es una empresa dedicada hace mucho tiempo a hacer conocer La Rioja. Teléfono 03825 15679620.



Para mayor información : Web: www.turismolarioja.gov.ar