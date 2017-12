El Año del Perro de tierra comenzará el 16 de febrero del 2018 y finalizará el 4 de febrero de 2019. Para reflexionar cómo influirá en los nativos de los otros signos, es de primordial importancia hacer hincapié en lo que el can representa en su extenso simbolismo.

Signo a signo

El PERRO EN SU AÑO



Personalidad: Responsables; justos; equitativos; honestos; cálidos; solidarios; fieles; leales; generosos; críticos y obstinados. A veces aman la soledad, la meditación y el contacto con la Madre Naturaleza. Grandes amigos. Cuando forman un hogar son maduros y estables con su familia. Su responsabilidad llega a límites extremos. Muy comprometidos con sus ideales. Poseen una percepción y un olfato especial. La virtud más especial es su sentido del humanitarismo.

El can en su año debe aprovechar toda oportunidad que se presente en el ámbito profesional o laboral. Debe dejar actuar a quienes les rodean y no obstinarse demasiado en forzar situaciones. Esta etapa es pródiga para quienes dejen fluir los hechos que podrían presentarse. Posiblemente deban enfrentarse a situaciones no gratas, pero serán momentáneas. Sin perder su sentido de la responsabilidad y debido a ciertos altibajos, lo recomendable sería relajarse ya que en nada les ayudará, ni física , ni psíquicamente involucrarse en conflictos, pues finalmente logrará sus objetivos.



LA RATA EN EL AÑO DEL PERRO:



(1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)



Personalidad: Agresivas, inteligentes, introvertidas, inquietas, con una impredecible agudeza mental y un marcado instinto de supervivencia, intuitivas, son tranquilas y alegres si son contenidas y queridas, les encanta relacionarse con otros, tienen pocos amigos, excelentes dirigentes y tienen la virtud del análisis crítico de cada palabra o situación.



Los nativos del año de la rata durante este año serán beneficiados totalmente, tendrán un extra de energía vital y voluntad, que les permitirá desde hacer dieta, ejercicios, resolver cuestiones internas, como planificar viajes o mudanzas. Además, sentirán la necesidad de tomarse un tiempo para descansar y recargar, lejos del ruido del mundo exterior. Un año bueno a nivel económico. Deberán cuidar sus afectos y no exponerse. Probablemente deberán dejar de lado todo tipo de provocaciones y llamarse a un saludable silencio en su madriguera.





EL BUEY EN EL AÑO DEL PERRO:



(1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021)



Personalidad: Poseen un carácter autoritario, detestan las novedades, son conservadores y mantienen el status quo. Hábiles, inteligentes y obcecados. Ni tan románticos ni tan demostrativos en los afectos. Les cuesta abandonar los lazos del pasado. Son guardianes y protectores.

Para el incansable y trabajador buey, será un año económicamente positivo. Deberán hacer hincapié fundamentalmente en salir de cualquier tipo de divergencia o discusión y mantenerse enfocados en la salud como primer ítem. Será muy importante que conserven lo logrado sin ambicionar más por el momento. Bajar el perfil y refugiarse en su hogar y en su familia. Lo ideal para no desmoronarse moralmente es en este período de transición, no esperar gratitud de colegas y/o amigos y resistir con prudencia y suma cautela la dualidad y el antagonismo que parece prometer este ciclo.



EL TIGRE EN EL AÑO DEL PERRO:



(1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)



Personalidad: Los nacidos bajo la advocación del tigre, son seres de un carácter difícil. Admiran el orden intelectual. Son temerarios, arriesgados y ágiles. Descollan como líderes o jefes de grupo. Persiguen con obstinación un ideal. Son justicieros, apasionados, magnetizan al sexo opuesto. Son fieles en la amistad y confiables; lo mismo exige a cambio.



Estos nativos serán muy beneficiados en el Año del Perro, pues su amistad y la gran afinidad que los canes les transmiten a los tigres le proporcionan un sinfín de oportunidades, caminos y estrategias que quizás ni ellos mismos sabían que contaban. La precaución que deberán tener estos felinos consistirá en encontrar su espacio y el tiempo que les proporcionen comodidad, privacidad, y la manera de realizar sus actividades de manera adecuada para lograr su habitual inspiración y creatividad. Vienen de un año de golpes en serie y esta vez, bajo la protección y lealtad guardiana del Perro, obtendrán las mejores posibilidades para no postergar nada más. Su serenidad dependerá de superar algunos conflictos laborales, de sociedades, legales e incluso familiares para lograr el hábitat que necesita.



EL GATO EN EL AÑO DEL PERRO



(1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



Personalidad: Alegres, extrovertidos, con una elocuencia fascinante, sutiles y discretos, les cuesta profundizar y cambiar, aman el orden y el sistema preestablecido, son conservadores, ahorrativos y precisan armonía para crecer. Generalmente son superficiales y prácticos. En el plano amoroso son los amantes ideales, cuando aman de verdad son fieles, buenos amigos, siempre tienen tiempo para amar y andar sobre los tejados.



Más allá del clásico dicho "Como perros y gatos" y sus ya clásicas peleas entre estos eternos rivales, el Año del Perro, ocurrirá lo contrario, le brindara al felino un trato por demás especial, incluso hasta protector. Los felinos podrán recuperar aquella estrella apagada en sí mismo, volviendo a reflotar su audacia e intuición a sus mejores niveles. Con toda seguridad no será un año fácil en cuanto economía, proyectos y actividades laborales, quizás deba recurrir a una exigencia mayor que otras veces, pero a su vez, su brillo estratégico acompañado por una inmensa relajación y seguridad interior, permitirá al felino salir airoso de cualquier situación difícil, hostil e incierta que se presente.





EL DRAGÓN EN EL AÑO DEL PERRO:



(1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Personalidad: Son personas íntegras, altivas, perfeccionistas, orgullosas, escrupulosas, impetuosas, románticas, algo infieles, con tendencia a la soledad, intelectuales y tranquilas.



Lo más importante del año para los animales sagrados es que será el momento perfecto para reorientarse y poner en orden su vida afectiva y financiera, tanto en la búsqueda continua tanto de proyectos como de asesoramiento, ya que les será muy difícil controlar el ímpetu pasional a los que los expondrá este período. En este año, el perro le pide a estos nativos, una alta cuota de humildad. Cuidar la salud para asegurar mantener la energía vital y excitable que poseen. Contrarrestar el hábito al perfeccionismo innato del cual están dotados, por aplacarse y tomarse un merecido descanso para encontrar su armonía.



LA SERPIENTE EN EL AÑO DEL PERRO:



(1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



Personalidad: Astutas, poseedoras de una gran fuerza de la voluntad, intelectuales, calladas, previsoras, perfeccionistas, prolijas, intuitivas, de gran personalidad, son los más seductores del zodíaco chino. Triunfadoras, posesivas, celosas, detestan las críticas, curiosas y multifacéticas. Como socios son temibles; como padres tienen un incontrolable afán de constreñir a sus hijos.



Se presenta un año tranquilo para estos nativos. Con buenos negocios y nueva actividad laboral. En lo cual deberán tener presente la calidad del trabajo que realicen o contraten, eso será una condición muy importante para su prestigio profesional. Conciliaciones dentro de la familia. En el plano afectivo aquellos nativos solitarios estarán predispuestos a tomar una resolución sobre lo que en verdad desean en su vida. Todo indica que este ciclo será el gran momento en todo aspecto para estos nativos, pero depende de ellos y solo de ellos llevar sus grandes y humanitarias aspiraciones al plano de la realidad. La salud requerirá de controles constantes.



EL CABALLO EN EL AÑO DEL PERRO:



(1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Personalidad: Poseen una personalidad fuerte, voluntariosa, extrovertida, les encanta figurar en público. Son pulcros y cuidadosos en el vestir, y su agilidad mental les hace descollar en cualquier dialogo. Son estrategas naturales. Por el otro lado, son inseguros y se encolerizan con facilidad. Cuentan con una alta dosis de egoísmo. Actúan siempre independientemente desoyendo consejos. En el plano afectivo, suelen ser "medianamente" estables, ya que una vez que forman pareja permanecen fieles a ella.



Los equinos nunca dejaran de sorprendernos. Si bien vienen de un año con algunas secuelas producto de tropiezos y altibajos por influencia del Gallo y sus riñas, los equinos, fueron uno de los nativos que mejor posicionados estuvieron en un periodo tan difícil como el que está culminando. Como si fuera poco, su próximo lazarillo en esta nueva etapa será nada menos que el Perro, uno de sus mejores amigos y que lo acompañara y guiara en esta nueva travesía. Sin embargo, el Caballo deberá enfrentar algunos riesgos en su galope. Una vez más, deberá omitir ciertos impulsos económicos para no volver a caer en viejos errores. A nivel laboral, tendrá asumir el papel de caballo de tiro, puesto que las soluciones y las metas requerirán de mucho esfuerzo para lograrlas. Tendrán que tomar sus propias riendas al momento de decidir, evitando influencias que pueden ser perjudiciales a futuro.



LA CABRA EN EL AÑO DEL PERRO



(1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Personalidad: Apasionadas; amantes de la paz, la naturaleza, la lectura, las artes y todo lo que posea singular belleza; tímidas; quejumbrosas; creativas; inteligentes; responsables; tiernas y generosas al extremo con sus vínculos sanguíneos. Buscan un mínimo de seguridad y libertad de acción en toda su vida. Necesitan aferrarse a algo o alguien que los guíe en sus dudas existenciales.



Durante el reinado del Perro, la cabra deberá sortear y superar cada desafío que este le imponga desde los primeros días. No será un año para nada fácil, pero podrá salir a flote si desarrolla adecuadamente su intuición y audacia. Económicamente ha de ser necesario un esquema renovado y cuidadoso de gastos. Habrá mucha incertidumbre a nivel laboral y social, para lo que necesitara una correcta preparación a fin de mantener su situación de manera equilibrada. Con respecto a los sentimientos, se verán muy profundos e incluso, aparecerán amores del pasado que pueden marcar notoriamente el desenlace de este año. Si hablamos de la salud, podrá optar por terapias alternativas como la meditación y el yoga a fin de combatir el estrés y las alteraciones emocionales.



EL MONO EN EL AÑO DEL PERRO:



(1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



Personalidad: Astutos al máximo, de buen humor, ambiciosos, joviales, amables, ingeniosos, serviciales, con una memoria prodigiosa, un poco desordenados, originales en todos sus emprendimientos, algo inconstantes, hábiles para salir airosos de cualquier inconveniente, independientes, personales y no admiten imposiciones de ningún tipo. Pocos románticos, algo escépticos.



Uno de los nativos admirados por el Perro es el Mono. Sin embargo, las energías de los simios se verán eclipsados por los canes regulando y limitando más de una vez sus ostentosas y arrebatadas maneras de actuar. Durante este nuevo periodo, los Monos deberán bajar su perfil, escuchar y hacerse oír, abrirse un poco más a un sinceramiento necesario. Con respecto a sus proyectos laborales y comerciales, obtendrá diversas satisfacciones y reconocimientos, sin dudas deberá mantenerse en una misma línea de perseverancia. Ajustarse en los temas legales y ponerse al día con situaciones pendientes será una de las claves para esta nueva etapa. Sus emociones, se verán en jaque, por lo tanto, les conviene llamarse a un retiro oportuno. En el amor, sus parejas los pondrán a prueba. Al igual que su forma de ser, la salud también lo hará vivir a los saltos.





EL GALLO EN EL AÑO DEL PERRO:



(1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Personalidad: Espontáneos; francos; carecen de tacto; les encanta alardear, lucirse y figurar; románticos; seguros; reflexivos; soñadores, pero no corren aventuras sin estar plenamente convencidos de lo que hacen; trabajadores y meticulosos. Trabajan con amor y denuedo para conseguir sus metas; generosos, fieles y protectores. Espectaculares padres y jefes de familia.

Estos nativos vienen de un año activo y no caben dudas que hicieron honor a su especie, pues las riñas, enfrentamientos, ideologías opuestas y una serie interminable de conflictos estuvieron al pie de la moda durante este periodo que llega a su fin. Sin embargo, este año para estos nativos será anodino, sin mucho protagonismo. Durante su reinado, estos nativos pudieron redescubrirse, pero a su vez, en este nuevo periodo que se regirá por canes, deberá mantenerse más cauto. No podemos negar que esta nueva etapa traerá situaciones difíciles. Su condición como vigilante se verá enriquecido y más alerta que nunca ante las inestabilidades que circundaran en su entorno. Será un año que expresara más abiertamente sus sentimientos.





EL CERDO EN EL AÑO DEL PERRO:



(1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Personalidad: Imponen autoridad y concluyen lo que comienzan. Confiados, generosos, tolerantes, sinceros, inteligentes, bondadosos, grandes compañeros y cultos. Se las arreglan para no tener dificultades económicas. En su vida sentimental suelen ser cándidos.



En este año les llego el momento de parar física y mentalmente del stress que le causaron los años anteriores. Es la oportunidad de conciliarse y reconciliarse con varios temas que quedaron pendientes. El año del Perro, les pide vivir espontáneamente, con un mayor sentido de la solidaridad, sin excesos, ni placeres innecesarios; vivir modestamente pero en paz. Reconstruir amistades y lazos con el pasado, mirando hacia el presente y el futuro. Cuidando su imagen de excentricidades. Y por sobretodo cuidando al máximo la salud, para no tener sorpresas.