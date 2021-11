Por estos días, la escena se repite y se multiplica en más de un hogar. Cada familia sacará los adornitos que quedaron de años anteriores, los desempolvará y volverán a cobrar vida, al integrarse, otra vez, al árbol de Navidad. En otras casas, querrán renovar parte y hasta quizás todo el caudal de chucherías, buscando nuevas opciones. Otros, harán convivir, los objetos de siempre, esos que tienen más un valor simbólico y afectivo que material; con los nuevos, los relucientes, los "a estrenar''. Por eso, en esta nota, consultamos con algunas artesanas locales que año a año se proponen generar alternativas sustentables, creativas y diferentes para llenar de color y detalles los rincones de la casa, ante la llegada de los festejos de fin de año. Más de una de estas talentosas mujeres, no sólo vende, sino que hasta da cursos para enseñar a hacer estos adornos. Lo que sigue es una guía con los objetos más originales hechos a mano, en San Juan.





Pesebres y vajilla, obras de arte



Si hay arte, que se note. Esa es una de las premisas -además de generar objetos absolutamente disfrutables y compartibles- con las que trabaja Antonella Pulopulo, una artista plástica, profesora de Artes Visuales y creativa milímetro a milímetro, cada vez que llega un pedido a su mesa de diseño. Ella, al frente de Casa Norte Cerámicas, es la responsable de la confección, del dibujo "a ojo'' y de darle forma con sus manos a objetos de cerámica, tanto decorativos como utilitarios (como puede ser la vajilla en la que esa noche se servirá la cena navideña). También, enseña a hacerlo, a quien esté dispuesto a pasar un momento divertido, relajante y entretenido, para llevar a casa, algo para estrenar. Por estos días, recibe un cupo máximo de 3 alumnas por clase en su domicilio (Teresa de Ascencio 168 este, Capital).

"Me encanta hacer piezas ilustradas en cerámica pero también objetos originales y modernos que van desde vajilla personalizada, poco convencional en su formas (irregular, con texturas, con relieve, labrados) y colores ya que por ejemplo no me ciño a los colores navideños sino que busco alternativas para combinar con platos blancos, negro o humo, las últimas tendencias. Hago desde platos de sitio, hasta bandejas, cazuelitas, tazas, juegos de vajilla completos. Además modelo arbolitos calados y piezas en base a una placa calada con la Sagrada Familia para iluminar, tocetos navideños para hermosear bandejas o para hacer tutores de plantas y hasta para identificar el lugar de cada comensal y "', cuenta la artista que hace todo el proceso: amasado, modelado, torno, con planchas y calado, entre otras técnicas.

Estas verdaderas obra de arte -a las que llega a colocarles detalles en oro líquido, para resaltar aún más- tienen valores que van desde los 180 pesos (cada toceto), $1.690 (luminarias de pesebres), $1.730 (arbolitos calados), $1.380 (platos de sitio) y hasta $9.800 (el juego de plato de sitio, plato principal y plato de postre para 4 personas).

Para conocer en detalle, los trabajos de esta talentosa, basta con ingresar al Instagram de su taller @casanortecerámicas.

Guirnaldas enlanadas



Una tejedora avezada se propuso revolucionar el mercado de las guirnaldas navideñas. Ella, en lugar de los típicos cordoncitos plásticos o con luces que recorren de una punta a otra del arbolito o que sirven para enlazar muebles o diferentes rincones de la casa; propone delicadas guirnaldas de crochet. Es más es tan meticulosa que las teje formando estrellas. Aunque también les puede dar forma de borla, arbolito de navidad y hasta caritas de Papá Noel.

En un principio sus preferidas son las blancas a las que llamó Copo de Nieve, pero también las hace rojas, verdes o en el color que cada uno elija, según la decoración de su casa, tal como explica Valeria Ruiz, quien aprendió la artesanía de la mano de su mamá, con apenas 5 años. En 2014, se animó a lanzar su propio emprendimiento y su taller, muy cerca del Barrio Aramburu (en Paula Albarracín 1950 oeste, Rivadavia).

La tejedora también tiene otro objeto para ofrecer a los anfitriones de las fiestas: platos de sitio o individuales tejidos en yute o en hilo de algodón de un solo color o combinados. Los puede tejer en los colores típicos, pero también en tonos pasteles, blancos, arena y natural. También las teje en un hilo que incluye una hebra dorada o plateada para darle más brillo a la mesa. Pueden ser redondos (de 35 centímetros de diámetro) o cuadrados. Son fáciles de limpiar, lavables y ecológicos. Se hacen a pedido a través de redes sociales (se la encuentra en Facebook como @primitivatejidos y en Instagram como primitiva_tejidos). Hay tiempo hasta el 20 de diciembre para hacer el pedido.



Los individuales cuestan entre 400 (los de hilo) y 500 pesos (los de yute) y las guirnaldas cuestan $800 y miden 1,20 metros.

"El crochet está de moda y cada vez se utiliza más en deco hogar que me parecía precioso incluirlo en una celebración tan importante y esperada como es la Navidad, Que haya un toque de crochet en la mesa, en las ventanas, en los hogares a leña y hasta en el arbolito, me parece algo muy bonito'', asegura la talentosa artesana que también teje prendas de vestir.



El niño Jesús, María y José, punto por punto

Noe Lezcano Olmedo, apelando a los conocimientos que viene poniendo en práctica desde hace más de 10 años en su Pia Pia el nombre de su emprendimiento de artesanías- armó para esta Navidad, un pesebre muy especial. Su pieza estrella, con las tres figuras principales de la celebración alrededor de una cuna, es tejida a crochet en base a un diseño simple, minimalista y con colores básicos.

"Es un pesebre de estilo nórdico que se puede adaptar a muchos tipos de decoración o puede servir de adorno no solo en la casa, sino también en una oficina, en un escritorio'', define el objeto que no mide más de 12 centímetros de alto y cuesta, en promoción por estos días, 1200 pesos. Sólo se hace por encargo a través de Instagram (se la encuentra como @piapia.arg).

La emprendedora de amiguris y otros objetos tejidos, también está haciendo una línea de muñecos de apego a crochet para bebés y niños, algunos bordados, con costuras a manos y objetos personalizados sublimados que sirvan de regalo para poner en el arbolito.



Macetas para que florezca la esperanza



Alguien que se dedica todo el año a pintar macetas, no quería quedarse fuera de las celebraciones de fin de año de las familias sanjuaninas. Por eso Mercedes Romarión, una de las cuatro socias de Punto Creativo -que como su nombre lo indica es el punto de comercialización de varios artesanos locales y está ubicado en la calle Ituzaingó 846 oeste, en Rivadavia-, incorporó a su producción, una serie de macetitas con diseños que incluyen arbolitos de Navidad, ramas de estrella federal, muérdagos y otros símbolos claves de estas fechas. Estas macetitas pueden destinarse como receptáculo de plantas ornamentales para la casa y por qué no, según la propuesta de su autora, a vestir la mesa con un toque verde y artesanal.

Las macetas son de barro cocido, pintadas a mano, y se consiguen en varios tamaños, desde pequeñas (10 x 7 centímetros y 13 x 10 centímetros) hasta grandes. Cuestan entre 350 y 2500 pesos aproximadamente.

En este espacio de venta que reúne el trabajo artesanal también venden cajas de papel reciclado con estrellas ornamentales, velas, estrellas rústicas (de ramitas de árboles por ejemplo) con luces, entre otros objetos. Para ver el trabajo de las artesanas y todas las opciones, hay que seguirlas en su cuenta en Instagram @punto_ creativo2021.

Por su parte, Mercedes quien trabaja de manera personal en su emprendimiento La Casa de Mecha Macetas Pintadas, que está en Zonda- aparte de los cacharros de barro, pinta campanas y teje atrapasueños.

Una bienvenida brillante

Hasta ahora se habían visto coronas navideñas de flores y ramaje natural, de tela, de plástico, de papel. Pero nunca de mosaiquismo. Hasta que Hebe Atencio, profesora de Artes Visuales que tiene su propio taller El Grito, decidió poner manos a la obra.

"Este año pensé en las Coronas Navideñas en mosaico, como propuesta para vestir el frente de nuestras casas con mucho color. Tienen 35 centímetros de diámetro, son de madera y se pueden hacer a pedido en los colores que la gente pida. Cuestan 2800 pesos'', detalla la artesana en cuyo taller se enseñan diferentes técnicas y hay propuestas para todas las edades.

Es que Hebe no sólo vende estas coronas, sino que también enseña a hacerlas para que, aquellos que se animen, reciban a sus invitados, con un objeto de su creación que los distinga. El próximo encuentro donde contará todos los secretos y se pondrá manos a la obra será el próximo 4 de diciembre, de 9 a 12:30. No hay que llevar nada porque en el lugar (El Grito Taller Creativo: Avenida Libertador 2630 oeste, contacto al 2645580100) proveen de todos los materiales y el participante, inclusive el participante puede elegir entre los mosaicos de cerámica, las gemas y otros elementos brillosos para decorar su corona.



Arbolitos y coronas, para vestir ambientes



No podrían haber elegido mejor nombre para su emprendimiento. Es que describe lo que se consigue en el Almacén de Cosas Lindas: objetos de decoración realizados en equipo por Mariana Valverde, junto a su hermana Roxana, su mamá Mary y la ayuda de la sobrina Lola, en el taller ubicado en Joaquín V. González 90, sur, a pocos metros de la plaza de Desamparados. De todos modos, la metodología de venta es a través de una tienda on line (se lo encuentra en Piedra, Papel y Tijera en las redes).

El trío para la Navidad del 2021 optó por enfocarse en un estilo nórdico para sus creaciones. Con telas que van desde el tusor y lienzos teñidos a mano, en tonos pasteles, terrosos y naturales, hacen magia, hasta convertirlos en coronas con flores (también hechas por ellas mismas) y moños de diferentes tamaños (el precio depende justamente de las dimensiones, entre los 1.500 y los 2.000 pesos) y por qué no pinos navideños desde los 25 a los 50 centímetros de alto que cuestan desde 1.000 a 2.500 pesos.

"Si bien es decoración navideña, intentamos que pueda usarse todo el año. Por ejemplo, las coronas se pueden quedar en las puertas exteriores de la casa pasada las fiestas, también adornar la puerta de un placard, la del dormitorio, entre otros sitios de la vivienda'', proponen las artesanas a quienes se las puede contactar a los teléfonos 264-4853333 y 264566786.

Los arbolitos con flores y las coronas no son la única tarea, ya que las artesanas preparan centros de mesa, adornos colgantes y Sagradas Familias, para aquellos hogares donde no hay mucho espacio para hacer el despliegue de los pesebres. También trabajan en madera, con stensil y sellos, materiales básicos para hacer cartelería y mensajes.