La forma de festejar pospandemia cambió rotundamente, es que ahora parece ser a lo grande. La gente luego de semejante experiencia eligió las fiestas, sean grandes o pequeñas, pero lo cierto es reunirse con amigos y seres queridos a la hora de un casamiento, un quince, cumpleaños, aniversarios y otros. LV, Lucrecia Roera y Valeria Sirerol, organizadoras de eventos, nos cuentan cómo son los eventos sociales hoy. Ellas aclaran que la organización de eventos sufrió modificaciones propias de la situación pospandemia. "En octubre de 2021 estos comenzaron a reactivarse, y desde entonces no pararon. La gente hoy elige celebrar, sobre todo después del encierro. Es el motivo justo para reunirse, ya sea en grandes o en pequeñas celebraciones. Hoy una fiesta lleva todo, nos referimos a música, iluminación, barra de tragos, catering, ambientación, carpa (en caso de ser en exterior) o salón y los livings. Sí se advierte que son más descontracturados e informales si son al aire libre ya que permiten armar livings y la comida puede ser por islas o servida por mozos con bandejas.



Lo más importante a la hora de organizar una celebración, si bien cada organizador tiene su peculiaridad, en nuestro caso buscamos generar tranquilidad, sabemos que a veces la ansiedad nos lleva puestos, los nervios ganan y sentimos que las cosas están fuera de control. Más con lo que significa casarse en Argentina: caos económico, proveedores que no quieren presupuestar, demoras generalizadas, etc. Nuestro trabajo es guiar, ayudar, y generar junto con el cliente ese ambiente especial, único y mágico. Es un proceso que disfrutamos muchísimo. Siempre nos involucramos al cien por cien. Tomamos cada evento como propio (¡no es frase armada!, ¡así lo sentimos!). Desde el momento que nos conocemos 'no son clientes', 'no son alguien más' se establece una relación en la que, desde un inicio, hacemos que nos cuenten lo que sueñan o proyectan para ese día. Como siempre, el foco está priorizar la calidad y en respetar la libertad individual generando espacios y momentos para que todos se sientan cómodos".



Además, hoy los eventos pueden tomarse en su totalidad, desde la tarjeta en adelante, abarcando todos los rubros, o bien puede ser por sectores. Un ejemplo, la parte de la ambientación o la música e iluminación, etc. Pero a la hora de ponerlo a punto es importante la coordinación de todo para armonizar el evento, entonces deben estar los proveedores de cada parte para un enlace perfecto.



Hoy la gente se guía mucho por las redes sociales, ahí ve cosas que nuestra provincia no posee, por ejemplo, las carpas beduinas, y en San Juan están las tradicionales y pocos proveedores. Esas carpas que piden para eventos se pueden traer de Mendoza, pero la logística es cara. Lo mismo ocurre con requerimientos de ambientación y deco, sobre todo con los festejos de quince, que piden cosas que acá no hay, por lo tanto, tenemos proveedores de Mendoza y Córdoba. En cuestión de eventos la provincia es muy acotada, le falta crecer mucho, pero nosotras tratamos de darle al cliente en el gusto y aunque cueste hacemos el esfuerzo por conseguirlo.



El horario es otra cosa que tuvo transformación, hoy los festejos comienzan más temprano a luz del día y terminan más temprano, esto es importante porque se aprovecha el día y la noche. Y, aunque nos cueste, la cosa dejó de ser un poco pista céntrica (aunque cada vez bailemos más) destinando espacios y recursos para alternativas distintas.



Los presupuestos hoy tienen que estar de acuerdo a la inflación que sufre el país, por lo tanto, organizar un casamiento, por ejemplo, es muy complicado respecto a este tema. Lo ideal es planificarlo con un año de anticipación, pero los precios no se pueden congelar y es ahí el problema. Lo mismo sucede con los otros rubros que abarca un evento.

A la hora de elegir

La gente pone énfasis en la música, el baile y la barra de tragos. Quieren diversión y por lo tanto puede que haya hasta una banda en vivo. El drink es algo fundamental y la tendencia es armar cada vez mejores tragos.



El cotillón cambió

El cotillón tuvo sus transformaciones, se agregó el glitter party (brillos en la cara), los tatuajes, el quiosco de fotos (ya que se llevan el recuerdo a su casa). Vale decir que el cotillón tradicional de antes dejó de utilizarse para ser más personalizado e ingenioso.



El catering es especial

Lo que se usa hoy es sentar en mesas a los familiares o personas mayores, el resto se dispone en livings. El invitado tiene libertad de acción y se mueve libremente como él prefiera. En los livings el catering es más relajado, es estilo buffet y por ende más económico. Para eso se disponen islas temáticas de comidas y otras se sirven en bandejas. De este modo se torna un ambiente más relajado la gente se mueve más y esto vale para toda celebración.



La ambientación

Este rubro está de moda, hoy tiene mucha importancia la creación de diferentes espacios en un evento, siempre siguiendo un estilo y respetando la necesidad del cliente. Ambientación y técnica, estos elementos son fundamentales en una fiesta porque le otorgan personalidad. Pero a su vez nos hacen temblar cuando abrimos las propuestas porque los números son tremendos. Como decimos siempre, un evento tiene que tener equilibrio, no podemos llenar todo de pantallas, para después poner una flor solitaria de centro de mesa, ni a la inversa.



Tendencias

Son un constante desafío para este tipo de trabajo, ya que la renovación y la innovación es un factor fundamental para que cada celebración sea única. Lo clásico siempre es y será clásico y lo moderno está en permanente cambio. Últimamente la naturaleza se apoderó de los eventos y se ve reflejada en materiales como el ratán, fibras naturales, madera a la vista, cañas, flores ya sea secas o frescas.



El tiempo en la organización

Mientras más tiempo siempre mejor. Hace unos años, los tiempos promedio eran seis meses. ¡Era un placer! Nuestro tiempo óptimo promedio hoy son 10 a 12 meses, para estar tranquilos y encontrar buena disponibilidad de proveedores y poder avanzar sin apuros. Pero hay también gente que se decide tarde en cuanto a este tema, es decir con tres a cuatro meses de planning, pero les aseguro que no es la forma más cómoda de organizar hoy.



Es importante el timing del evento

El timing lo es todo, es el alma de la fiesta. Un buen timing garantiza que todo fluya y sea relajado, o que todo sea protocolar y elegante (según el objetivo). Es una herramienta de trabajo. La mayoría de las veces sucede durante el momento de acción porque es necesario, desde que cocina necesite 10 minutos más para sacar el plato, o que la banda se retrase o que simplemente la fiesta nos esté pidiendo algo distinto.



El timing, en nuestro caso, es lo último que armamos con el cliente, cerquita a la fecha, con todo cerrado. Y, aunque se piense que timing solo es el de la fiesta es un error porque también hay de armado, desarme y previas.

Un poco de LV

Nace como un emprendimiento entre amigas, en 2018. Al tiempito de iniciar, nos acechó la pandemia, por lo que tuvimos que darle una vuelta de tuerca y comenzamos a realizar eventos boutique, especiales y diferentes, generalmente eran celebraciones muy íntimas, en casas, y con mucho diseño y dedicación. Obtuvimos muy buena respuesta de los clientes, comenzó a reconocerse el trabajo que realizábamos y cómo lo hacíamos, por lo que, cuando vuelve a reactivarse, fue, nuestro momento de mayor expansión y crecimiento".





