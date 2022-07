Cualquier día o momento es para celebrar y, si hay una protagonista en tu casa, esa es la mesa: pero no solo por la comida, si no que la decoración también es fundamental. La funcionalidad prima hoy a la hora de pensar en el hogar.



Cuando las mesas de comedor no se usan, claro que deberíamos decorarlas y más cuando recibimos comensales ya sean formales o no. El detalle del centro de mesa varía puede ser flores, ramas, velas, flores secas, etc., pero siempre es bueno colocar algo que no moleste en el movimiento de la mesa. Ya sea que tengas una mesa rectangular, una de cristal, o una mesa moderna, aquí tienes algunas claves para acertar a la hora de vestirla.

Mesas y algo más



* Los manteles están fabricados en gabardinas acrílicas antimanchas y antiplancha.



* Son telas nobles que poseen un tratamiento especial para que ninguna mancha sea un problema.



* Hay más de 40 estampas disponibles.



* Son de venta menorista y mayorista.



* También tienes la opción de encargar tu mantel a tu medida, eligiendo la estampa que desees.



Algunos precios:

2 x 1.50: $5.200

1.80 x 1.80: $5.900

2.50 x 1.50: $6.500

Redondo de 1.50: $3.900



Otra opción

Los individuales forrados, los de palma y los caminos de mesa, constituyen otro elemento lindo a la hora de vestir la mesa. Siempre el estilo que deseamos es importante tenerlo en cuenta para seleccionar platos decorados, vasos o copas de color y hasta el arreglo de centro de mesa. Armonizar todos los detalles para que se vea cálido.

Algunos precios:

Caminos de mesa desde $1.900 a $2.300

Individuales forrados en tela antimancha, cada uno $990

Individuales de tela antimancha pack por 6, $3.800

Individuales de palma, $1.100 cada uno



Decoración / Espacios Funcionales

Objetos deco

Este espacio, que dejó de ser un simple lugar de paso para convertirse en uno de los grandes protagonistas, es el punto de transición del exterior al interior y habla mucho del estilo de la casa, incluso se podría decir que establece su tono decorativo. Y acá no importa el tamaño: por más pequeño que sea, un rincón, el hall de entrada o el estar demandan atención y cada detalle importa. Mirá estas propuestas e inspirate para renovar el tuyo.

Flores artesanales



Son fabricadas a mano, con telas teñidas con elementos de la naturaleza. El detalle es que se pueden perfumar con aromatizantes de ropa, por ello sirven para decorar cualquier lugar del hogar; ejemplo en baños, dormitorios, como centros de mesa, el precio es desde $800 el ramo.



Mantas para sillones



El invierno invita a ver la serie de Netflix, por eso hoy los sofás están preparados con almohadones y mantas, super calentitos y bien vestidos también. Todo debe ser armonioso, colores, texturas y estampas, para que el ambiente quede cálido. Las mantas son 100% algodón y el precio va desde $6.800.





Fogoneros como centros

Los fogoneros son tendencia y se consagran como el nuevo "must have deco" de la temporada. Cálidos y cancheros, generan situaciones de encuentro tanto en interior como al aire libre para disfrutar en familia o con amigos. Iluminan de una manera especial la mesa o donde lo coloques. Por eso es ll nuevo objeto de deseo más chic de la decoración. Están fabricados con elementos naturales, piedras y cemento. Fogoneros chico precio $3.600. mediano $4.600.





Detalles inspiradores

¡Los espejos, bandejas, canastos y otros objetos, se llaman deco funcional, es crear dentro de tu hogar espacios únicos con personalidad que te identifiquen a vos y a tu casa! Encuentras pequeños detalles para cada rincón que tome vida y que cada casa tenga su propia alma.



* Los espejos siempre son bienvenidos. Un nuevo espejo en la pared o apoyado en el mueble principal o en el recibidor, ¡más todavía! Redondo, cuadrado, rectangular, de hierro y vidrio repartido o con marco de fibras naturales. Los modelos son muy variados y los hay para todos los gustos (y propuestos). Desde $4.000 a $5.800

* Canastos y bandejas de palma desde $2.100 a $3.800



* Bandejas espejadas redondas y rectangulares de varios tamaños, desde $3.000 a $6.100

