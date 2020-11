En la situación que vive el mundo haciendo frente a la pandemia, el Equipo de Salud de cualquier nación subió al podio a la hora de hacer frente al virus que asecha a millones de personas. Frente a la celeridad, los montajes sanitarios que vimos fueron y son de todo tipo. Incertidumbre primero, miedo a lo desconocido y adaptación al modo de vida, muy diferente al que estábamos acostumbrados, es lo que aprendimos en pocos meses. Pero si hay alguien en quien depositamos nuestras esperanzas frente al Covid-19 y otras patologías, es a quienes manejan la salud, médicos en general, terapistas, enfermeros, kinesiólogos, técnicos, camilleros, entre muchos más, ellos pasaron a ser seres humanos más importantes en nuestras vidas. Sabemos que la salud no se compra con plata, pero sí podemos valorar la misión de todos los integrantes del sistema sanitario. Ellos se merecen la mejor de las jerarquizaciones y remuneraciones y, ¿sabes por qué? Por que salvó una vida, así de simple. Es lo que, a través de estos nueve meses de pandemia, la humanidad puso en prioridad, a pesar de las pérdidas de muchos seres queridos. Por ello al hablar de Sistemas de Salud, hay que hacerlo con responsabilidad y con debido respeto y así lo expresó la OMS: "Un sistema de salud comprende todas las organizaciones, instituciones, recursos y personas cuya finalidad primordial es mejorar la salud de todos. Fortalecer los sistemas de salud significa abordar las limitaciones principales relacionadas con la dotación de personal y la infraestructura sanitarios, los productos de salud (como equipo y medicamentos), y la logística, el seguimiento de los progresos y la financiación eficaz del sector. Es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuya finalidad primordial es mejorar la salud.



Las malas condiciones de los sistemas de salud en muchas partes del mundo en desarrollo es uno de los mayores obstáculos al incremento del acceso a la atención sanitaria esencial. Sin embargo, los problemas relativos a estos sistemas no se limitan a los países pobres. En algunos países ricos, gran parte de la población carece de acceso a la atención por causa de disposiciones poco equitativas en materia de protección social. En otros, los costos son cada vez mayores a causa del uso ineficaz de los recursos. El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país es el gobierno, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las regiones, los municipios y cada una de las instituciones sanitarias. El fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de su equidad son estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo".

Bajo este pequeño diagrama se presenta la iniciativa que lleva adelante la Fundación Clínica El Castaño. El Dr. Stoermann, cardiólogo, cuenta la necesidad de Capacitar y Jerarquizar a todo el equipo de Salud, a través de la creación del "Instituto Superior Universitario" para todo el personal sanitario de San Juan y que el mismo servirá de beneficio para todo el Sistema de Salud y la comunidad. Dicho Instituto funciona en el mismo edificio de la Clínica, Av. Libertador San Martín 952 (e), bajo la coordinación general de la Lic. Paula Pérez. Capacitación, Investigación, Docencia y Acciones con la comunidad, las claves que determinan el buen desarrollo de toda institución médica moderna, así lo afirma el director de la Clínica el Castaño, Dr. Walter Stoermann y nos adelanta.





- ¿Cuál es el propósito del comité de docencia e investigación?



El Comité de Docencia e Investigación Gestiona, Controla y Supervisa todas la Capacitaciones que se realizan al Equipo de Salud, tales como Jornadas, Cursos, Seminarios, etc, además tiene a su cargo la estructura académica de las Residencias Médicas, en nuestro caso: Cardiología y Terapia Intensiva, actualmente diseñando otras especialidades.



También selecciona y supervisa los diferentes protocolos de Investigación, trabajando coordinadamente entre los diferentes Comités de Éticas (privados y del ministerio de salud de San Juan) y los Investigadores de Clínica El Castaño



- ¿La capacitación es solo para profesionales de la salud?



El propósito es capacitar a todo nuestro personal de Clínica El Castaño, generando además, diferentes programas a profesionales de otras Instituciones Públicas y Privadas. Existen capacitaciones que se orientan específicamente a quienes realizan actividades asistenciales, como médicos, enfermeros, técnicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, etc., pero también, otras que se realizaran a todo el personal que no está en actividad asistencial, como recepcionistas, administrativos, gerentes, contadores, abogados, vigilancia, etc. orientada a mejorar todos los procesos específicos para lograr la mejor Calidad y Satisfacción de nuestros Pacientes



- ¿En que consta la capacitación?



Se diseñaran tecnicaturas, licenciaturas, diplomaturas, que sean atractivas, dinámicas, con curso académico cortos orientados a áreas específicas que se necesitan mejorar y con clara salida laboral, por ej.: técnicos en emergencias, técnicos en telemetría y control a distancia, kinesiólogos especialistas en soportes ventilatorios, kinesiólogos en lesiones musculares, Nutrición orientada a práctica deportiva, técnicos y psicólogos en controles paliativos, etc.



Entre otras finalidades están "Promover el Desarrollo de Protocolos de Investigación y Registros", contribuir con los avances en las ciencias médicas mediante investigación en diferentes áreas (Enfermedades cardiovasculares, metabólicas, oncológicas, etc). De esta manera continuar con el trabajo que se ha venido desarrollando, y fortalecer la Cultura de la Investigación como fundamento de los avances Científicos. Luego sin restar importancia, están los "Programas para residentes", tales como:



- Residencia de UTI: Subespecialidad en Áreas Especificas



- Residencia de Cardiología: Subespecialidad Orientadas a Integración de Sistemas



- Residencia en Medicina Interna y Emergencias



- Residencia en Cirugía General





- ¿En qué estadio se encuentra el área investigativa en San Juan?



En la Provincia existen Universidades y algunas Instituciones Médicas Privadas que desarrollan planes de Investigación Clínico Farmacológicas, pero lo cierto es que es necesario afianzar la "Cultura de la Investigación" como procesos de desarrollo científico, además, es importantísimo que se generen registros serios y confiables de cuál es la prevalencia y el resultado de tratamiento de las Enfermedades No transmisibles como las Cardiovasculares, Cerebrales, Metabólicas, Oncológicas, etc.



- ¿Las tecnicaturas y diplomaturas que se otorguen, tienen alcance nacional?



Si, cuando CONEAU apruebe el Proyecto y al Instituto Superior Universitario, todas las carreras que se dicten tendrá validez nacional como toda carrera Universitaria. Para ello es estratégico tener una política de alianzas con Instituciones Científicas y Academias como las que tenemos hasta el momento con la Federación Argentina de Cardiología, la Universidad Favaloro, La Universidad Católica de Cuyo, la Fundación INECO y próximamente con CEMIC entre otras que sirvan de soporte académico al proyecto.



- En cuanto a las campañas para detectar enfermedades y concientización de las mismas, ¿qué alcance tendrán?



Lo importante es que toda campaña de prevención llegue al mayor número de ciudadanos posibles, para esto es clave los acuerdos y el trabajo conjunto entre el Instituto Universitario con municipios, gobiernos y toda ONG que quiera sumarse.



Impulsar la participación activa de la Comunidad, desarrollar acciones de prevención basadas en la comunidad de las enfermedades no transmisibles y el bienestar cognitivo del cerebro que generen un impacto activo y positivo en la propia comunidad, promoviendo un estilo de vida saludable en diferentes aspectos tales como alimentación, deporte, cultura, etc. Por ejemplo:



Capacitar y jerarquizar al equipo de salud para la profesionalización en áreas específicas, tales como:



- Técnicos en Emergencias y RCP DEAS



- Técnicos en Telemetría y Cuidados a Distancia



- Diplomatura Enfermería de Cuidados Paliativos Oncológicos



- Diplomatura en Kinesiología Respiratoria y Soportes Ventilatorios



- Diplomatura en Soportes Nutricionales en diferentes Patologías



- Diplomatura en Nutrición orientada a la práctica deportiva



- Técnicos en Diagnósticos por Imágenes



- Diplomatura en Psicología de pacientes Críticos



Impulsar la participación activa en la comunidad, mediante:



- Campaña de detección de Factores de Riesgo (Tabaco-HTA-DBT-Dislipemia) en la comunidad junto a Sociedad de Cardiología de San Juan: 100.000 muertes al año por Enfermedades cardiovasculares



- Campaña de alerta en signos temprano stroke (ACV) y su tratamiento inmediato: 1er causa de Discapacidad



- Convenio con Secretaria de Deportes para Plan de Cardioasistencia por Muerte Súbita en Deporte: Estadio Aldo Cantoni - Estadio Bicentenario - Vuelta Ciclística a San Juan



- Convenio con Municipalidad de Capital para Trabajar en Ciudad de San Juan Cardioasistida en lucha contra la Muerte Súbita



- Convenio con Ministerio de Desarrollo Humano para lograr hábitos saludables en alimentación y deportes para un mejor pronóstico de Enfermedad Vascular y Bienestar Cognitivo



- ¿Cómo ve el sistema de salud en nuestra provincia?



La provincia de San Juan ha mejorado mucho en Infraestructura tanto en los Hospitales públicos como en Instituciones Privadas, también, hay algunas especialidades que se han desarrollado con un gran nivel técnico de atención y de tratamientos actualizados.



En nuestra opinión, hay muchos avances y planes que han sido superadores en la provincia, pero aún queda un largo camino para generar un Sistema de Salud Integrado y Planificado en enfermedades prevalentes con una mayor articulación entre el Ministerio de Salud Pública, Universidades y las Instituciones Privadas, tanto para Aéreas Educativas como Asistenciales.



-¿Cuál es la meta de Fundación Clínica El Castaño?



Generar a través de una Institución Educativa un ámbito de Capacitación para todo el personal de Salud de la Provincia para lograr una Medicina de Excelencia Pública - Privada, tanto en lo preventivo, en la detección de enfermedades prevalentes como en sus tratamientos



Para lograr estos objetivos, son necesarios alianzas estratégicas con Instituciones Universitarias de Prestigio Nacional e Internacional y un fuerte apoyo del Mundo Empresario local para lograr el financiamiento que garantice la continuidad de este proyecto en el tiempo



El Dato:



Instituto Superior Universitario en Ciencias Médicas



Fundación Clínica El Castaño



Dr. Walter Stoermann, Dr. Fabián Chávez, Dr. Gustavo Alcalá



Lic. Carlos Pujador; Lic. Paula Pérez



Comité de Docencia e Investigación



Dra. Liliana Echegaray; Dr. Alfredo Piriz



Lic. Paula Pérez: Email: perezmpaula @gmail.com / cel: 2644362505