Fotos: colaboración



Aunque los más pequeños de casa estén transitando un tiempo para no levantarse temprano, no tener obligaciones, no tener que cumplir horarios ni exigencias, ni tampoco tener que dar lecciones a las maestras; a veces tener tanto tiempo libre, cansa. Y sobre todo, aburre. Por eso, para esta semana que resta de vacaciones de invierno, hay una gran oferta de actividades y talleres para chicos propuestas por distintos espacios creativos. Hay alternativas para aquellos que son talentosos o tienen habilidades para el dibujo, otros para fomentar la imaginación y otros para aprender recetas. La idea de los responsables de cada taller es que los chicos no sólo pasen un momento divertido y se entretengan, sino que se planteen un objetivo y especialmente puedan ver resultados concretos. Por eso, a no perder tiempo y anotarse en alguna de estas opciones.





Entre caricaturas y personajes

El Grito Taller Creativo, es un espacio que tal como su nombre lo indica, se hacen muchas actividades artísticas, no sólo para niños sino también para grandes. Pero en vacaciones de invierno, hay una especial dedicación para los más chiquitos. Para todos ellos, el profe Federico Agüero, propone un taller de Caricaturas y Personajes.



Según contó Hebe Atencio, responsable del lugar, "la iniciativa parte de cero: vamos a hacer un personaje con todas sus características y darle vida, plasmándolo en papel''. Para lograrlo, los chicos hacen un repaso rápido por las diferentes etapas de la historia del arte, practican técnicas de dibujo y pintura y fundamentalmente se dedican a dar rienda a la imaginación para crear sus caricaturas.

El taller no tiene mayores requisitos, no hace falta que los asistentes tengan nociones previas de dibujo. Eso sí, hay que llevar lápices negros y de colores, goma de borrar y un block de dibujo.



Esta actividad es para chicos de 8 a 12 años y se dicta los martes y jueves. Tiene un valor de 1000 pesos.





Las manos en la masa



Pese a que hace muchos años que Oscar Fontalvo vive en San Juan y que, en todo este tiempo, ha hecho probar a los locales no sólo de los sabores típicos de su tierra colombiana (tuvo un restaurante único por sus características en el Barrio Del Bono) sino que además ha logrado divertir a más de uno con sus gigantescos y creativos juegos inflables, ahora se dedica a enseñar. De hecho, en El Grito Taller Creativo comparte algunas de sus preciadas recetas con chicos. Vale aclarar que algunas son comestibles, otras no, son para, como no podía ser de otra manera, jugar.



El taller de Cocina y Masas de Colores recibe chicos desde 5 años para que aprendan a hacer panqueques, chipa y tacos de colores, entre otras propuestas ricas y suculentas. Pero también, en este espacio, se pone las manos en la masa para lograr otras creaciones, quizás más pegajosas pero que permitan modelar las figuras que uno tienen en la cabeza, entonces se preparan masas slime, monster y arena mágica kinética. Tiene lugar los martes y viernes, a la tarde. Cuesta 1000 y no hay que llevar ningún ingrediente ni utensilio ya que todo se provee en el lugar.

Además Oscar da clases de esculturas en alambre, una técnica artesanal muy interesante que se dicta en dos niveles. Es para adolescentes y adultos.



Para pichones de cineastas

Todos aquellos chicos que tienen un poco de curiosidad sobre cómo se hacen en las películas de dibujitos o de objetos para que éstos se muevan, corran, hablen y hasta vuelen por el cielo, entre otras miles y millones de acciones posibles, tienen un lugar donde develar esos secretos. En el taller de animación y stop motion que dictan Melina Andrada, Franco Kaluza, Belén Navas, Emilio Zapata y Lina Piaggio, todos estudiantes avanzados de la Escuela de Animación Doble Zeta que dirige Mario Bertazzo.



Esta es la primera vez que este grupo comparte sus conocimientos de Historia del Arte, Animación Tradicional (a base de dibujos en hojas que se van pasando una por una a una velocidad determinada), Animación en 2D, Stop Motion y Pixelación, entre otras técnicas. Está pensado para chicos de 8 a 13 años que se animen a usar sus propios celulares o tablet para cumplir con el objetivo. Claro que además hará a disposición otros elementos tecnológicos y herramientas básicas como lápices y papeles, plastilinas, juguetes, entre otros objetos claves para la actividad.



El taller empieza este lunes 15 y se extiende durante toda la semana hasta el 19 de julio, de 16:30 a 19 horas. Al finalizar el taller se hará una muestra con los resultados cinematográficos obtenidos. Tiene un valor de 1200 pesos y hay cupo sólo para 20 chicos.







Tiempo de abrigar a las muñecas y decorar el cuarto



Durante todo el año en el taller de Mariana Valverde, "Piedra, papel y tijera'', hay clases de Costura Creativa para nenas de 6 a 12 años. En este ámbito, uno de los objetivos principales de las chicas es hacerles la ropita a sus muñecas. Claro que para eso tienen que aprender desde enhebrar una aguja hasta hacer puntos creativos, pasando por los moldes para cortar algunas prendas. "Vamos de lo más simple a lo más complicado. Y todas las chicas salen del taller con su ropita cosida a mano con aguja, claro que muchas veces esto se refuerza a máquina'', cuenta Mariana Valverde.



Además de la ropita de muñecas han realizado imanes textiles, paneras, individuales, borlas y pompones. Ahora en vacaciones de invierno, además de alguna mini prenda harán dos proyectos: banderines y llamadores de ángeles para decorar las habitaciones.



Los talleres de costura están a cargo de la profesora Paola Díaz y son los miércoles de 17 a 19:30 horas. Tienen un valor de 1.200 pesos y no hace falta llevar ni un hilo, ya que las mismas chicas arman sus costureros con los materiales que les entregan en el lugar.



Artesanías al por mayor

Para aquellos que no buscan saber coser pero si quieren entretenerse, hay otras opciones en "Piedra, papel y tijera''. Se trata del taller de Arte y Artesanías que ofrecen para chicos de 3 a 12 años. Olga Reyes, María Eugenia Guiñazú, Roxana y Mariana Valverde son las que todos martes y jueves de 17 a 18:30 horas, esperan a los peques -tanto varones como nenas- con una sorpresa que implica martillar, pintar, restaurar, entre otras tareas. Para estos días proponen hacer un cajón de madera decorado para guardar juguetes, libros o los objetos que hay en las habitaciones de los chicos. Realizarlo tiene un costo de $1.400 pesos por chico, monto que incluye todos los materiales necesarios.



A la sombra del teatro



Melina Echevarría Peinado y Benjamín Slavutzky, dos grandes directores de teatro de la provincia además de profesionales de las Letras, se asociaron para llevar adelante un desafío: proponerles a los chicos de 8 a 12 años, buscar otras formas de contar. Basándose en leyendas y cuentos bien sanjuaninos, compartirán técnicas de lectura y escritura creativa para que los participantes se animen a crear sus propias historias y con todos los textos logrados en un par de días harán sus libros. Sí, les enseñarán a encuadernar y hacer las tapas de un libro con todas las letras, según contaron.



Claro que la actividad no termina ahí, sino que hay un espacio para compartir los textos, por medio de la realización de un teatro de sombras, donde aprenden a calar y recortar figuras que luego se convertirán en personajes.



Esta propuesta de 5 encuentros comenzó la semana pasada y sigue ésta, pudiéndose sumar los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19, de 16:30 a 18:30. Tiene un valor de 700 pesos.



El mapa de los talleres



.Los talleres de Caricaturas y Personajes y de Cocina y Masas para jugar se dictan en "El Grito Taller Creativo'' que queda en Avenida Libertador 2630 Oeste. Para contactarse llamar al teléfono 02645580100. También allí se da el taller de Esculturas en Alambre.



.El taller de Animación tiene lugar en la sede de "Las Calzas de Moliere'', ubicada en Rivadavia 2499 (oeste), en Rivadavia. Para contactarse con los profes llamar a los teléfonos 2644047213 y 2644431751. Allí también se dictaron unos días antes clases de maquillaje artístico para chicos.



.El taller de Costura Creativa y el de Artesanías se dictará en la sede ubicada en Joaquín V. González 90 sur, cerca de la plaza de Desamparados. Para reservar un lugar llamar al teléfono 2644853333.



.El taller de Escritura Creativa y Teatro de Sombras utiliza como espacio la Biblioteca Franklin. Para contactarse llamar a los teléfonos 26446024430 y 2644183598.



La hora del cuento



No es un taller común y corriente, pero sí un espacio para animarse a transitar en familia y especialmente para disfrutar del arte de escuchar cuentos, un hábito perdido muchas veces pero por suerte recuperado por Pablo Montemurro. La propuesta de quienes hacen de Pigmaleón, un verdadero es espacio educativo y recreativo, para todos los fines de semana de vacaciones de julio es la 'puesta en escena'' de "Los cuentos de la Selva'', un sencillo espectáculo ni más ni menos que de cuentos, donde los protagonistas son animales pero también lo que sucede en la naturaleza como por ejemplo la sequía y en los que todos los que escuchan pueden proponer soluciones a los problemas que se van presentando a cada paso.



La iniciativa tiene lugar a partir de las 17 horas y tiene una duración de entre 40 minutos y 1 hora, dependiendo del público que está invitado a hacer sus aportes y participar activamente. La cita es para personas de 2 hasta 99 años porque los hacedores están convencidos que 'los buenos cuentos para chicos son buenos cuentos para grandes también''.



Hay un cupo para 40 personas y el valor de la entrada es de 100 pesos.



La actividad se realiza en Santo Domingo 75 norte, en Rivadavia, muy cerca del Hospital Marcial Quiroga.