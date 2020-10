Hablar de moda por lo general nos lleva inconscientemente a pensar en prendas femeninas, como blusas, faldas, botas, sandalias, accesorios. La variedad es tan amplia y diversa que acapara el mercado. Aun así, hay sectores que se dedican a la “moda masculina”, muchas veces adoptada por mujeres.

Teniendo en cuenta que hay prendas que no tienen género y que cada quien se viste con aquellas que resultan cómodas o que vayan con el estilo personal, en esta oportunidad decidimos enfocarnos en la moda masculina, en aquello que ellos eligen para vestir, marcar tendencia o estar “facheros”.

Seis figuras de distintos ámbitos cuentan su percepción de la moda y cómo deciden definir sus estilos.

Johnny Combo

Johnny es diseñador de indumentaria y con su marca Resguardo Laboratorio busca trasmutar la forma de vestir.

Para él hablar de moda en contexto de pandemia suena a “delirio post apocalíptico” y desde esa postura opina sobre el universo de la moda en el futuro.

“En este 2020 el mundo fashion por suerte (o por desgracia) y a mal de muchos viene emulando diversidad atento a las minorías silenciadas por la historia de la moda”, expresa Johnny, quien hace hincapié en vivir este nuevo contexto con liberación, manifestación y apropiación de nuevas políticas de libertad e igualdad.

Su consejo para definir un estilo a la hora de vestir es hacerlo con aquellas prendas con las que uno se siente identificado. “La libertad está presente también en el mundo cromático. Conviven tonos intensos y cálidos como rojos y corales, fríos y profundos entre azules y verdes. Continúa el privilegiado beige, la gama de los tierras y sus variantes pasteles (sin caer en el rosa bebé y celeste). Las versiones rockers '80 y '90 con algunos guiños minimalistas y destellos metálicos es lo que rescato”.

En base a esta nueva visión de la moda, Johnny afirma que todo vale: chalecos, camisas overoles, pantalones con cortes a la cintura, desgastados en clave nevado noventoso, con botones a la vista, con parches, rotos o con bordados, ideal para reprogramar y reutilizar las prendas del placard.

Leo Polegritti

Hace tiempo podemos ver a Leo en la pantalla sanjuanina, ya que junto a María Silvia Martín, Osvaldo Benmuyal y Gabriel Martín comparte el programa Pensar San Juan.

Al trabajar en los medios y sobre todo delante de una cámara, la elección de cada outfit no es algo que deja a la ligera, pero Leo prefiere aplicar la moda un tanto diferente a los demás.

“Me visto como me gusta aunque, por ejemplo, ese color haya sido tendencia el año pasado. No siento la presión de que digan que algo me queda mal, ya que lo que más me importa es que a mí me guste. Lo más importante es sentirte bien con vos mismo con lo que te pongas”, destaca Leo, quien sin duda cuenta con un estilo peculiar y hasta arriesgados para algunos, ya que no le teme a los colores estridentes o los estampados animal print.

Leo afirma que varias oportunidades se pone en tela de juicio su sexualidad por su forma de vestir, pero eso es algo que lo tiene sin cuidado, ya que prioriza su comodidad, esperando que la imagen que le devuelve el espejo sea la que a él le agrada.

“Si me preguntan cuál es la tendencia del verano, yo diría que la mejor es sentirte libre”, enfatiza con una enorme sonrisa, orgulloso de lo que ha construido con su imagen durante el paso de los días, siendo siempre genuino y fiel a sus gustos.

Manuel Armoa Morel

Con 17 años, el joven deportista jugador de UPCN prioriza la comodidad por sobre todas las cosas.

Para él, su outfit ideal para del día a día está compuesto por ojotas, remera y un short o bermuda, o un pantalón de buzo largo si el clima lo amerita.

Durante los fines de semana, para reuniones informales o si quiere cambiar un poco el vestuario, Manuel se inclina por conjuntos que le generen bienestar y sean prácticos.

“Prefiero siempre inclinarme por unas zapatillas, puede que alguna camisita manga corta o remera con bermuda. Para la noche o en las tardes, cuando refresca un poco me inclino más por un jeans o jogger liviano con un suéter o buzo liviano también”, resalta Manuel quien, debido a su profesión, prefiere más el outfit deportivo.

Francisco Zito

El conocido diseñador local también se sumó al desafío de hablar de su outfit durante esta temporada.

“Cada hombre es poseedor de su propio estilo, de acuerdo a su personalidad, gusto y modo de vida”, resalta Francisco, y continúa “los creadores de moda parecemos querer adelantarnos a la tendencia, combinando looks del presente y el pasado, dando a nuestro guardarropas una nueva propuesta a la hora de vestir y tratamos de crear tendencia”.

Para él, durante esta temporada se batirán a duelo las décadas del pasado, recreando un nuevo hombre a la hora de vestir para aportarle un look más sofisticado.

Con relación a las prendas y sus combinaciones, Francisco desde sus conocimientos y experiencia afirma que se verán combinaciones inusuales, como pantalones ajustados y de corte clásico, chaquetas de hilo, chalinas de lino, camisas, remeras básicas, anteojos estilo retro y sombreros para los más osados, sin olvidar los infaltables jeans.

Para los pies, el comodín serán las zapatillas estilo deportivo urbano.

Karim Adárvez

Forografía: Nair Adarvez

El judoca sanjuanino tiene una visión similar a la de Manuel, ¿será que los deportistas y la comodidad son una sola cosa? En su caso, su prenda elemental es el “judogi”, que vendría ser como una armadura para quienes practican judo.

“A mi criterio, aunque haya una moda determinada para cada temporada, cada persona debe vestirse de manera autónoma. Saber vestir es arte, y si te gusta vestirte ‘bien’ tienes que verte a vos mismo como una obra de arte”, destaca Karim, quien hace algunos años participó en un concurso de modelaje y siente curiosidad y atracción por este universo.

Lucho Linares

“Soy cero palabra autorizada, pero me gusta vestirme bien y con onda”. Así se expresa el conductor de Alto Voltaje.

La exposición mediática y el trabajar durante jornadas completas de cierta manera se vuelven en un condicionante a la hora de vestir, sin dejar de mantener un estilo propio, es por ello que Lucho prefiere las camisas, si son maga corta, que tengan algún estampado o dibujo, dejando un poco de lado las clásicas de colores lisos. “El chupín siempre zafa y queda bien con todo y para cualquier momento”, comenta.

Fuera de las cámaras, prefiere dejar de lado la formalidad de la camisa para lucir distintas remeras estampadas. “He visto muchas marcas que están usando dibujos vintage o bandas caricaturizadas, y me inclino por ellas. Si son remerones, mucho mejor”.

¿Y para abajo? La comodidad juega un rol fundamental, por lo que Lucho se inclina por jogger, una prenda que define como “comodísima y que desde hace temporadas se usa, sin pasar de moda”.

“Eso es lo mejor de la ropa de hombres, que no pasa de moda tan rápido”, resalta.