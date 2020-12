No hay hogar que no tenga bicarbonato de sodio. Cada quien le da el uso que conoce, en la cocina o con fines medicinales. Pero lo increíble de este polvo blanco es que, además de no ser tan costoso, tiene cientos de usos, todos domésticos que te aliviarán más de una tarea.

Lo bueno es que, en concentraciones bajas, si se ingiere no es tóxico y no produce daños si toma contacto con la piel, aunque sí puede irritar los ojos.

Algunos de los usos del bicarbonato de sodio son:

Higiene personal y bucal:

Chau mal aliento

Una cucharada de bicarbonato mezclada con agua tibia bastará para hacer gárgaras y de esa manera limpiar desde la parte trasera de la lengua toda la boca, eliminando el mal aliento.

Además, puedes colocar un poco en el cepillo para blanquear los dientes. Lo importante es no abusar en su uso.

Reemplazo de desodorante

Mezclado con un poco de agua se crea una masa anti olores y anti sudor. Lo ideal es aplicar una vez al día, en cantidades pequeñas luego de la ducha.

Beneficios para el cabello

Cuando estés en la ducha, mezcla en la palma de la mano una pequeña cantidad de bicarbonato con el shampoo. Aplicar sobre el cabello, frotar y enjaguar como se hace habitualmente. Esta mascarilla ayudará a neutralizar el exceso de sebo o grasa en el pelo.

Despídete de las ojeras

Las ojeras son un mal que padecen comúnmente las mujeres, pero que todos en algún momento de la vida deben luchar contra esas manchas oscuras bajo los ojos. Eliminarlas con bicarbonato puede ser una buena opción.

En una taza pequeña que puede contener agua filtrada o té de manzanilla, agregar una cucharadita de bicarbonato. Con ayuda de un algodón aplicar en la piel debajo de los ojos, dejar actuar por al menos 20 minutos y luego enjuagar el rostro con agua tibia.

*Nota importante: No abusar de este remedio casero.

Controla el olor de las zapatillas

Si quieres eliminar el olor del calzado, más que nada del deportivo, solo espolvorea bicarbonato en la suela para neutralizar olores. Eso sí, debes remover el mismo antes de usar las zapatillas, ya que no es talco.

Solución para aparatos orales

En un recipiente pequeño, agregar dos cucharaditas de bicarbonato y agua tibia. Remojar en este líquido los aparatos orales, como retenedores y prótesis dentales. De esta manera se aflojarán partículas de alimentos, además de neutralizar olores y mantener higienizados los aparatos.

Sus usos en baño, cocina y jardín:

Elimina humedades de las baldosas

Para sacar el moho del baño de forma sana y segura se puede recurrir al bicarbonato, preparando dos mezclas.

La primera será agua con vinagre blanco y la segunda tres partes de bicarbonato por una de agua oxigenada. Se aplicará primero el agua avinagrada y pasados unos minutos se pondrá la pasta con bicarbonato. Frotar con ayuda de un cepillo y eliminar con agua.

*Nota importante: No utilizar otros productos de limpieza en simultáneo.

Adiós al olor de la basura

Para desodorizar los tachos donde recolectamos la basura doméstica debes espolvorear bicarbonato en el fondo de manera periódica.

Contra hormigas y cucarachas

Si tienes hormigueros difíciles de controlar o cucarachas que aparecen de vez en cuando a complicarte la vida, solo mezcla partes iguales de azúcar y bicarbonato. Coloca la misma en donde estan tanto las hormigas como las cucarachas.

Como plaguicida y fungicida

Un litro de agua, una cucharadita de bicarbonato y un pulverizador es todo lo que necesitas para cuidar tus plantas y frutos. Esta sustancia es preventiva contra hongos y además ahuyenta insectos.

Limpieza profunda de vajilla

Siempre hay en casa ollas o sartenes que tienen manchas de grasa adherida. Para poder limpiarlas con bicarbonato basta añadir 2 cucharadas en un recipiente y agregar el detergente que usas cotidianamente.

Aplicar sobre las ollas, sumar un poco de agua y dejar en remojo durante algunos minutos. Retirar con ayuda solo de la esponja, para evitar rayones.

Remover pegamento de frascos de vidrios

Si se te dan las manualidades pero no sabes cómo sacar el pegamento de frascos de vidrios, alíate con el bicarbonato.

Primero hay que lavar bien el frasco, dejarlo en remojo para aflojar la etiqueta y sacarla solo con ayuda de las manos. En un recipiente pequeño mezclar partes iguales de bicarbonato y aceite hasta formar una pasta.

Frotar la pasta sobre el área donde esta el pegamento que se busca remover y dejar reposar 10 minutos. Luego proceder a lavar el frasco y frotarlo ligeramente para terminar de eliminar los residuos de pegamentos.

Incrementa el poder del detergente de ropa

Para prendas más limpias, frescas y brillantes, añade media taza de bicarbonato directo sobre la ropa que se va a lavar. Luego agregar el jabón líquido que acostumbras y lavar con normalidad. Con el paso del tiempo notarás la diferencia.

Como medicina casera:

Para picaduras y comezón

Durante esta época del año, las picaduras de insectos son muy comunes, más que nada de mosquitos. Para calmarlas hay que hacer una pasta con bicarbonato de sodio y agua, aplicar sobre la piel afectada una fina capa y dejar secar.

Para la comezón, espolvorea bicarbonato en la mano y frota sobre la piel húmeda luego de la ducha.

Calmante de ardor estomacal

Sin duda este es uno de los usos más comunes que tiene el bicarbonato.

Como anti ácido o para aliviar el ardor de estómago, acidez estomacal o indigestión, solo es necesario mezclar media cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua.

*Nota importante: No abusar de esta preparación casera y estar atentos a los síntomas, ya que puede ser una enfermedad más grave que una simple indigestión.

A la hora de cocinar:

Colores vivos en verduras

Es muy útil para neutralizar el pH ácido que se produce durante la cocción de las hortalizas, conservando el color de las mismas. Solo basta con agregar una cuchara de café al agua donde se van a hervir las verduras.

Para carnes más tiernas

El bicarbonato actúa como elemento para tiernizar la carne, sobre todo la que se cocina previamente a la olla. El truco está en colocar ½ cucharadita de bicarbonato cuando arranque la cocción.

Para tener en cuenta...

Si bien el bicarbonato es seguro, no hay que abusar de su uso si se va a consumir o aplicar en el cuerpo. Previo a ello, consulta a un especialista, ya que puedes o tener alguna alergia o intolerancia, o alguna patología más grave que por más bicarbonato que uses, seguirá ahí.

No es recomendable su consumo en personas con hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades al riñón o personas que han tenido hemorragia en el estómago o en los intestinos. Quienes siguen una dieta baja en sodio por hipertensión o cualquier otro motivo no deberían consumirlo.

Su almacenamiento también es importante. En un recipiente bien cerrado, fuera del alcance de los niños, a temperatura ambiente sería ideal. Mantenerlo alejado del calor excesivo y la humedad.

Estos son solo algunos de los cientos de usos que tiene el bicarbonato de sodio en la vida cotidiana. ¿Conoces algunos que no hayan sido mencionados?