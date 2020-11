Este día se celebra en toda la Argentina como un homenaje a aquellos trabajadores y trabajadoras de la salud que velan por la recuperación y la rehabilitación de los pacientes, la prevención de enfermedades y la asistencia sanitaria en distintos ámbitos y situaciones.



Si bien en el resto del mundo se conmemora el 12 de mayo, fecha que coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna, en el país se eligió el 21 de noviembre por ser el aniversario de la creación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería. Además, la OMS declaró al 2020 como "El Año de la Enfermería" , porque se cumple el bicentenario del nacimiento de la enfermera inglesa Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería actual.



En ese marco, los enfermeros/as merecen ser reconocidos por su profesión, tanto por las autoridades sanitarias para que los jerarquicen en los escalafones que corresponden, como por la sociedad en su conjunto.



El sistema sanitario actualmente está atravesando una verdadera carrera contra reloj. Los equipos de salud trabajan sin cesar para enfrentar al virus que se expande a la velocidad de la luz. En ese escenario, las enfermeras/ros cumplen un rol central, son el recurso humano, noble e imprescindible, que trabaja en la primera línea de batalla para frenar la pandemia. Lo hacen con una enorme vocación de servicio que muchas veces funciona como escudo para disipar las sensaciones de incertidumbre y temor.



Su trabajo es el contacto directo con los pacientes a quienes asisten, medican, alimentan y cuidan.



La Lic. Beatriz Guerrero, jefa de Enfermería de la Unidad de Diagnóstico del Hospital Guillermo Rawson, nos transporta a cómo es estar en la contención de la enfermedad que afecta al mundo entero. Cuando ella se inició en 1993 se comenzaba con el curso de Auxiliar que lo dictaba Salud Pública. Luego ingresó al Hospital G. Rawson al Servicio de Terapia Intensiva de Adultos (1994- 2016), donde la capacitación corría por cuenta de los doctores y supervisoras en distintas técnicas y especialidades como por ej. diálisis. Su carrera la concreta en 1998 siendo ya Licenciada en Enfermería.



Actualmente se desempeña hace 4 años en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, donde cumple la función de Jefa de Unidad en Enfermería, de los sectores de Tomografía y Resonancia. El próximo mes de febrero 2021, cumple 28 años en esta profesión, por ello le preguntamos acerca de su trabajo en medio de la pandemia.





- Desde que comenzó la pandemia, ¿qué cambios tuvo en su área de trabajo?



Distanciamiento con mis colegas, aprender rápidamente la convivencia con el Covid. Estrés, aumentar la vigilancia relacionado con el lavado de manos, superficies, síntomas y signos. Asiduamente limpiar superficies y comunicar a la persona con la que nos toque la jornada laboral. Nuevos hábitos relacionados con el uso del EPP.



- ¿Cómo es el día a día con el Covid?



Higiene constante de superficies y equipamiento permanente. Uso del equipo personal, distanciamiento, utensilios personales y descartables. Alerta constantemente en relación a contacto con los pacientes y familiares.



- ¿En sus reuniones con compañeras/os qué es lo que comentan?



En este periodo desde que comenzó la pandemia, no podemos disfrutar reuniones, por aislamiento y distancia lo poco que se comenta, es el cuidado propio y a nuestras familias.



- El área de Diagnóstico por imágenes, ¿debe ser crítico el trabajo con pacientes que poseen el virus?



La radiología actual, como la tomografía axial computada (TAC), la resonancia magnética nuclear (RMN), es una herramienta indispensable para el médico, brinda eficiencia y velocidad en el diagnóstico y más ahora con casos de Covid.



- ¿Qué es lo que más les preocupa a los enfermos de Covid?



El paciente al ingreso está muy ansioso con mucha angustia al no poder respirar, manifiesta preocupación por su familia en lo social, y más en lo económico, no trabajar por un período prolongado, además de las secuelas que conlleva esta enfermedad, todo ello agregando el gran miedo a la muerte.

- ¿Qué es lo que más le preocupa en cuestión salud?



Entre los tres modelos, están el de gestión (lo político), el de financiación (lo económico) y el de atención (lo técnico). El modelo de financiación define entre otras cosas por ejemplo cuánto debe gastar en salud el país, de dónde provienen los recursos, cómo se signan dichos recursos, cuáles son los cambios en la economía en especial las bases tributarias de los distintos países, etc. En síntesis, es lo que preocupa, la mayoría de los países expandió y consolidó sus sistemas de salud en base a los impuestos al trabajo, que serían las obras sociales.





Las enfermeras están en la primera línea de batalla, ¿cómo se prepararon frente a esta nueva experiencia?



Desde el inicio de la pandemia, se brindó a todo el personal capacitación para hacer frente al virus y tomar todas las precauciones al momento de vestirse y desvestirse para asistir al paciente sospechoso de Covid. Todo ello en conjunto con el comité de Infectología siguiendo los protocolos correspondientes.



- ¿Cómo es cuidarse dentro y fuera del trabajo?



Tanto dentro del lugar de trabajo, como en la vida cotidiana los cuidados deben ser constantes en la higiene y en el aislamiento para un enfermero/ra. Hacer un hábito de uso de tapaboca/barbijo, alcohol y lavandina.



- ¿Cómo protegen a sus familias frente a la pandemia?



En mi caso, vivo sola y evito estar en contacto cercano con mi familia, de esta manera los protejo.



- ¿Cree usted que son suficientes los enfermeros/as dentro del hospital?



La enfermería siempre ha sido necesaria para cubrir todas las aéreas. En este momento fue contratado personal exclusivo para Covid.

- ¿Qué es lo que más le agrada de su profesión?



Enfermería es una carrera muy gratificante, tiene diversos campos de trabajo, se subdivide de tal forma que existen enfermeras intensivistas, pediátricas, obstétricas, oncología, etc. Además, la enfermería no es solo atender al enfermo, es el acompañamiento y la rehabilitación. No es una profesión fácil, día a día se nos presentan momentos duros y tristes, pero a su vez tiene muchas satisfacciones cuando se refleja la sonrisa de un paciente en agradecimiento, el alivio de su dolor y en la llegada de una nueva vida.



- ¿Qué palabras daría de aliento a un joven que desea empezar la carrera?



"Hacer lo que nadie más hará, un camino que nadie más puede tomar, a pesar de todo, seguimos adelante", eso es la enfermería.