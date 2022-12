¿Por qué es importante el protector solar?



La piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel y sus derivados (cabello, uñas y glándulas sebáceas y sudoríparas), conforman el sistema tegumentario. Entre las principales funciones de la piel está la protección. Esta protege al organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y temperatura. Por eso en verano debes tener precaución con los rayos solares, quienes provocan daños irreversibles.



El sol es beneficioso en pequeñas dosis para el estado de ánimo y los niveles de vitamina D. Pero una intensa exposición causa efectos dañinos a corto y largo plazo. A corto plazo, la exposición a los rayos UV puede causar: Quemaduras de sol, Alergia al sol, Trastornos de la pigmentación, Acné, Fotosensibilidad y Fotoinmunosupresión.



A largo plazo, el sol puede provocar envejecimiento prematuro de la piel y los dos principales tipos de cáncer de piel: Carcinoma de células basales Melanoma.



Para evitar los daños a corto y largo plazo de la exposición a los rayos UV, utiliza diariamente un protector solar UVA-UVB y adopta conductas inteligentes con respecto al sol, como buscar sombra cuando el sol es más fuerte y usar un sombrero, gafas de sol y ropa protectora. Además, debes revisar tus lunares con un profesional especialista y los de tus seres queridos con regularidad, porque la detección temprana es la clave para el tratamiento exitoso del melanoma.



1 - El sol: es beneficioso en pequeñas dosis



Una breve exposición al sol mejora el estado de ánimo y los niveles de vitamina D. El sol es esencial para la vida. En pequeñas dosis, tiene un efecto beneficioso en: El estado de ánimo: El sol puede ser un excelente remedio para ciertas formas de depresión estacional.



La síntesis de la vitamina D: Es indispensable para fijar el calcio en nuestros huesos. Para disfrutar de estos beneficios, bastan 15 minutos de exposición al sol por día.



Sin embargo, en dosis intensas, el sol también puede ser peligroso. Sigue leyendo para descubrir el impacto a corto y largo plazo que puede tener el sol, desde las quemaduras de sol, las alergias al sol y el acné hasta el envejecimiento prematuro de la piel y un mayor riesgo de contraer cáncer de piel.



2 - Los efectos a corto plazo de la exposición al sol



Quemaduras de sol



Los rayos UV tienen una serie de efectos nocivos en la piel a corto plazo. En el caso de las quemaduras de sol, los rayos del sol interrumpen los enlaces químicos en nuestro ADN lo que lleva a la ruptura de la cadena. Cuando la célula detecta un daño en el ADN, puede producirse una "apoptosis" o puede autodestruirse. Esto lleva a un proceso inflamatorio dentro de la piel: los vasos sanguíneos se dilatan, lo que provoca que la piel enrojezca. También se vuelven "permeables", lo que puede causar que el fluido se filtre en la piel, ocasionando hinchazón y ampollas. Los mediadores inflamatorios sensibilizan las fibras nerviosas, lo que hace la piel muy delicada y dolorosa. Las quemaduras de sol se clasifican como quemaduras de primer grado y la principal causa son los rayos UVB.

Las quemaduras de sol son más que una fuente de intenso malestar: Tan solo 5 quemaduras de sol con ampollas antes de los 20 años pueden aumentar el riesgo de melanoma (cáncer de piel) en un 80 %. Afortunadamente, el protector solar adecuado puede reducir significativamente el riesgo de quemaduras de sol y futuro cáncer de piel para ti y tu familia.

El protector solar contiene filtros solares que absorben la energía de los rayos UV para evitar que penetren en la piel y causen daños. Asegúrate de que tu protector solar contenga una protección UVB alta o muy alta (verifica el FPS).



Más allá de la conocida condición de las quemaduras de sol, el sol está involucrado en múltiples patologías o condiciones de la piel:



Alergia al sol



Se refiere a un conjunto de afecciones cutáneas en las que la exposición al sol hace que la piel se enrojezca y se formen manchas rojas con comezón en la zona del pecho, los hombros, los brazos y las piernas. La condición más común se conoce como erupción polimorfa lumínica. En la alergia al sol, se cree que la radiación UV modifica la composición química de una sustancia en la piel, lo que provoca una respuesta inflamatoria en la raíz del enrojecimiento y la comezón. Para prevenir esto, necesitas un bloqueador solar seguro que haya sido probado en la piel más sensible. Busca una protección muy alta contra los rayos UVA-UVB, hasta los largos UVA , ya que ellos están particularmente implicados en la alergia al sol. Si sufres de sarpullidos enrojecidos con comezón después de la exposición al sol, debes ser meticulosa en cuanto a la protección solar y usar a diario el protector en la piel expuesta de la cara y el cuerpo, así como tener conductas inteligentes con respecto al sol, como usar un sombrero, gafas de sol y ropa protectora, y buscar la sombra cuando el sol esté más fuerte.



Trastornos de la pigmentación



La exposición al sol es un factor clave como causa de los diferentes tipos de pigmentación desigual de la piel (color), que incluye manchas oscuras, melasma (paño) o vitíligo.



¿Por qué aparecen parches oscuros en mi piel?



Los rayos UVB estimulan las células llamadas melanocitos para que produzcan un pigmento marrón oscuro que se llama melanina, que brinda a la piel una protección natural contra el sol. En el caso de los trastornos de la pigmentación, la producción de melanina se vuelve incontrolada y desigual, lo que conduce a diferentes tipos de manchas oscuras/claras en la piel. Si sufres de pigmentación irregular de la piel, tu primer reflejo es proteger la piel con un protector solar de rayos UVA-UVB a diario. Tu protección será más efectiva si se asocia con antioxidantes como la baicalina, la vitamina E y el Agua Termal.



Acné: El sol es un falso amigo



Muchas personas creen que el sol seca la piel grasa y nivela la tez. Sin embargo, esto solo es verdad en el muy corto plazo, por ejemplo, los primeros días. Es verdad que el sol, al principio, seca la piel y que el bronceado puede hacer que las manchas no sean tan evidentes, pero tu piel reaccionará pronto produciendo incluso más grasa para compensar la sequedad. Además, el sol engrosa la capa superior de la piel, facilitando que la grasa quede atrapada y se convierta en un caldo de cultivo para las bacterias.

3 - Los efectos a largo plazo de la exposición al sol



Más allá de todos estos efectos a corto plazo (en general, reversibles) de la exposición al sol, el sol también puede tener un impacto a largo plazo sobre la piel. Esto se divide en dos categorías básicas: El envejecimiento prematuro de la piel y el riesgo de contraer cáncer de piel.



4 - Los rayos UV y el envejecimiento



Prematuro de la piel



Los rayos UVA alteran los componentes principales internos de la piel, como las fibras de colágeno y elastina. Con el tiempo, la exposición al sol provoca un adelgazamiento y un ahuecamiento de la piel, lo que lleva a una pérdida de volumen y elasticidad, así como a la aparición de arrugas acentuadas. Los rayos UVB también estimulan la producción irregular de pigmentos en la epidermis, lo que produce manchas oscuras (también conocidas como manchas de la vejez) y una tez amarillenta. En general, estos cambios en la piel se conocen como fotoenvejecimiento. Para tratar y prevenir el fotoenvejecimiento, tu primer recurso es un protector solar facial UVA-UVB de amplio espectro de uso diario de una marca farmacéutica de renombre. Anthelios Ultra Crema Confort FPS50 es un protector solar para pieles sensibles (y puede aplicarse cerca de la zona vulnerable que constituye el contorno de los ojos, sin que arda). Es bueno saber que, incluso en un día gris y lluvioso, la piel está expuesta a los rayos UV que gradualmente causarán la aparición de los estigmas del fotoenvejecimiento. Para proteger completamente tu piel, usa un protector solar todos los días, no solo cuando el clima está cálido y soleado.



El cuidado antiedad con retinol y FPS



Si te preocupan los signos del fotoenvejecimiento, considera corregir y proteger la piel de forma simultánea con un producto con retinol que integre un FPS importante. Por cierto, el retinol se ha destacado como la molécula de referencia que prescriben los dermatólogos para acelerar la renovación celular en la superficie (para tratar las manchas oscuras) y restaurar los componentes internos de la piel, para corregir incluso las arrugas más profundas. El FPS del producto protegerá la piel de los constantes ataques ambientales que provienen de los rayos UV, lo que permite que la piel ponga toda su energía en la corrección de los signos de envejecimiento.



5 - Los rayos UV



Los riesgos del cáncer de piel



En la actualidad, el riesgo de desarrollar cáncer de piel es de 1/1001. Las vacaciones más largas, la búsqueda de destinos cada vez más soleados, las actividades al aire libre y el bronceado artificial, todo ayuda a explicar este aumento en los casos de cáncer de piel. Esto se debe a que la exposición al sol es la causa más importante de cáncer de piel. Aumenta el riesgo de los dos tipos principales: Carcinoma de células basales y melanoma. ¿Quieres saber las buenas noticias? Si se detecta a tiempo, el 90 % de los casos de cáncer de piel pueden curarse. Por eso La Roche-Posay anima a la gente a convertirse en revisores de la piel y a adoptar conductas seguras respecto al sol.



Carcinoma de células basales



El carcinoma de células basales (también conocido como "rodent ulcer") es la forma más común de cáncer de piel. Es común en las personas mayores que han acumulado una considerable exposición al sol a lo largo de los años. En particular, es común en los fototipos más claros (personas de piel clara, cabello claro, ojos claros y pecas) y tiende a producirse en zonas expuestas al sol, como el rostro y el cuero cabelludo. El carcinoma puede tener el aspecto de una zona elevada de la piel con vasos sanguíneos que la cubren o la piel puede haberse roto, lo que le da un aspecto de úlcera. Tiene un excelente pronóstico (lo que significa que las posibilidades de una recuperación completa son muy altas), ya que es de crecimiento lento y no tiende a propagarse a otras partes del cuerpo como otros tipos de cáncer. Se trata mediante la extirpación quirúrgica de la lesión o mediante tratamientos como la quimioterapia tópica, el láser, el nitrógeno líquido o una crema llamada imiquimod. El carcinoma de las células basales puede prevenirse mediante el uso de protectores solares UVA-UVB de por vida (en especial, en las zonas expuestas) y con hábitos inteligentes para la protección solar.



Melanoma



Es la forma más peligrosa de cáncer de piel y puede desarrollarse a cualquier edad. Es más común en personas con fototipos más claros y personas con muchos lunares, pero puede aparecer en absolutamente cualquier persona. Es un cáncer de las células productoras de pigmento de la piel, los melanocitos, y a menudo toma la forma de un lunar con: asimetría, bordes irregulares, lunar con muchos colores diferentes, un diámetro de más de 6 mm, cambios rápidos con el paso del tiempo.



La causa principal del melanoma es la exposición a los rayos UV. El pronóstico del melanoma depende del tamaño del tumor, de su grosor y de si la piel que lo cubre se ha roto. Una vez más, hay mucho que puedes hacer para asegurarte de detectar cualquier problema a tiempo y usa el método ABCDE para revisar tus lunares y los de tus seres queridos. Si se detecta a tiempo, el 90 % de los casos de cáncer de piel son curables. El primer paso en el tratamiento del melanoma es la eliminación del lunar, lo que cura en la mayoría de los casos, y luego comprobar la propagación de la enfermedad, que requeriría tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia y los productos "biológicos" (anticuerpos específicos).



Detéctalo temprano



La detección temprana es clave para el tratamiento exitoso del melanoma. La Roche-Posay Dermatological Laboratories ha desarrollado para ayudarte a tomar el control. El sitio contiene muchas herramientas claras, informativas e interactivas para mostrarte cómo revisar tu piel y detectar cualquier lesión sospechosa tan pronto como sea posible. Si ves un cambio reciente o tienes dudas, consulta a tu médico clínico o a un dermatólogo lo antes posible para que te oriente sobre si el lunar es preocupante. Recuerda que eso, no sustituye a tu dermatólogo, que es la única persona capaz de hacer un diagnóstico de las lesiones sospechosas y decidir si iniciar o no el tratamiento.



La mayoría de los melanomas se pueden prevenir con el protector solar UVA-UVB adecuado. Para reducir el riesgo de melanoma:



- Los bebés y niños menores de 3 años no deben exponerse directamente al sol y deben usar protector solar incluso a la sombra.



- Los niños mayores de 3 años deben usar protector solar en la piel expuesta cuando estén al sol, se les debe animar a usar sombreros, gafas de sol y ropa protectora y buscar la sombra cuando el sol esté más fuerte.



- El uso de protector solar y las conductas inteligentes deben continuar durante toda la vida.



La infancia es realmente el momento de aprender las conductas seguras frente al sol porque las quemaduras de sol en la infancia son un factor de riesgo clave para el melanoma. Además, estás inculcando conductas que les resultarán muy buenas por el resto de sus vidas.



Fuente: Laboratorio de La Roche-Posay

1 American Association for Cancer Research Press Release, May 29, 2014 http://www.aacr .org / Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=553#.WKyFqxLhAvo.

2 Source: Euromelanoma Epidemiological fact sheet





Palabra profesional/Dr.Gonzalo Campos

"Los protectores solares son medicamentos"

Por Myriam Pérez



Si hay algo que saben los compradores de protectores solares es que están "caros", que traen poco contenido, y que para San Juan es fundamental usarlos durante todo el día, porque previenen enfermedades de la piel, sobre todo el "cáncer". Ahí es donde surge la pregunta ¿se lo puede considerar un medicamento? Si la respuesta es afirmativa como lo indica la mayoría de los dermatólogos, surge otra : ¿por qué no están incluidos en el vademécum de las obras sociales y prepagas? Para esto también hay respuesta: No existe una ley que obligue a incluirlos, y las propuestas que hubo no prosperaron.



Desde la provincia, donde la necesidad de uso es vital para la salud -teniendo en cuenta un estudio realizado por dermatólogos hace un año y medio que indica que se encuentra entre los primeros 7 lugares de la Argentina en casos de carcinomas de piel, esto explicado por Gonzalo Campos, médico especialista-, se hizo un intento para incluirlos en el vademécum de obras sociales y prepagas que no prosperoó. Aún siguen las esperanzas de poder lograrlo alguna vez.



"Esta inquietud la venimos charlando con los médicos dermatólogos desde que me tocó ser el presidente de la Sociedad Científica por el año 2006. En ese momento decidimos trasladarle la inquietud a mi padre, Armando Campos, que era legislador, y plantearle la necesidad que los protectores solares sean considerados medicamentos porque lo son. No son un crema cosmética, es una crema, emulsión, gel o spray, según su presentación, que tiene como finalidad la fotoprotección. En otras palabras protegen a las personas de los factores de la radiación ultravioleta / UVA y de los UVB, o de ambos. Eso nos llevó a realizar estadísticas de esa temporada que eran menores a las que tenemos ahora -estamos entre los primeros 7 lugares del país en cuanto a carcinomas de piel-, y diseñamos con él un programa en el cual las obras sociales y prepagas los incluyeran en el vademécum para que tuvieran el descuento que hacen en cualquier otro medicamento, pero lamentablemente no prospero", relata Gonzalo.



Una propuesta similar también llegó al Senado de la Nación de la mano del entonces senador Roberto Basualdo, motivado por Campos, pero al igual que el anterior no tuvo éxito.



Claro que tal como expresó el profesional, los casos de carcinomas siguen en aumento, según se desprende del estudio realizado con datos de los hospitales públicos y de la medicina privada, que ubican a la provincia entre los primeros lugares con casos frecuentes de estas enfermedades.



"Realmente nos sorprendieron esos resultados, pero lamentablemente no hay predisposición política para que haya una ley. A esto se suma que la población no termina de tomar conciencia de la importancia del uso diario de protectores. En San Juan hay que usar un factor entre 40 y 50, según el fototipo de piel, este sería para pieles más bien morenas, porque no hay que olvidar que los rayos del sol acá caen en forma más perpendicular que en otros lugares y las temperaturas son más elevadas. Además tenemos dos estaciones secas: invierno y verano, lo que suma un problema más porque la piel demanda mayor hidratación que en climas húmedos. Insistimos mucho en esto porque hay que bajar los niveles mencionados", concluye Campos.